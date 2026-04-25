வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரித்தது திமுக கூட்டணிக்கே சாதகம் - கிரிஷ் சோடங்கர்
தமிழகத்தில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வாக்குகள் பதிவானதற்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் எஸ்ஐஆர் பணிகளே மிக முக்கிய காரணம் என்று கிரிஷ் சோடங்கர் கூறினார்
Published : April 25, 2026 at 11:53 AM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில் அதிக வாக்குகள் பதிவானது, திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கே சாதகமாக அமையும் என்று காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும், மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள 294 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் முதற்கட்டமாக 152 தொகுதிகளுக்கும் கடந்த 23-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்திற்குப் பிறகு முதன்முறையாக நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில், இரு மாநிலங்களிலும் வாக்குப்பதிவு வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது. தமிழ்நாட்டில் 85.15 சதவீத வாக்குகளும், மேற்கு வங்கத்தில் முதற்கட்ட தேர்தலில் 91.46 சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகின.
தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி 28 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. இந்த கூட்டணியில் மதிமுக, விசிக, கம்யூனிஸ்டுகள் உள்ளிட்ட 21 கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவில் வாக்குகள் பதிவானது அரசுக்கு ஆதரவாகவே இருக்கும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார்.
"இது திமுக தலைமையிலான அரசுக்கும், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக செயல்படுத்தப்பட்ட நலத்திட்டங்களுக்கும், அடுத்த முறை ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் செயல்படுத்துவதாக அளித்த வாக்குறுதிகளுக்கும் ஆதரவாக கிடைத்த வாக்கு. இந்த மதச்சார்பற்ற கூட்டணி அடுத்த அரசை அமைக்கும்" என்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தமிழகத்திற்கான மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வாக்குகள் பதிவானதற்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் எஸ்ஐஆர் பணிகளே மிக முக்கிய காரணம். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டில் 97 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன. இந்த தேர்தலில் எஸ்ஐஆரின் தாக்கம் இருந்தது. இருப்பினும், 2021 ஆம் ஆண்டு தரவுகளுடன் 2026 தேர்தலை ஒப்பிடக்கூடாது" என்றும் அவர் கூறினார்.
"ஆளும் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கும். அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி அல்லது விஜய் தலைமையிலான தவெக எத்தனை தொகுதிகளை கைப்பற்றும் என்பதை இப்போது மதிப்பிடுவது சற்று கடினம்" என்றும் அவர் கூறினார்.
இது தொடர்பாக மேலும் பேசிய கிரிஷ் சோடங்கர், "சில நகர்ப்புறங்களில் நடிகர் விஜய்யின் தவெக சிறப்பாக செயல்பட்டதாக எங்களுக்கு தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால், 2-வது இடத்தை பிடிக்கப் போவது யார்? தவெகவா? அல்லது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியா? என்பதை தற்போதைக்கு மதிப்பிட முடியவில்லை. ஆனால், ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களால் விரும்பப்படாத பாஜகவுடன் கைகோர்த்ததால், அதிமுக பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறது என்பது மட்டும் நிச்சயம்" என்றார்.
மேற்கு வங்க மாநில முதற்கட்ட தேர்தல்
மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் முதற்கட்டமாக 152 தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தல் ஆளும் திரிணாமுல் மற்றும் எதிர்க்கட்சியான பாஜக ஆகியவற்றுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. முதற்கட்ட தேர்தலில் 91.46 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி வரலாற்று சாதனை படைக்கப்பட்டது ஒரு நல்ல விஷயம் என்று காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக பேசிய அக்கட்சியின் மேற்கு வங்க மாநிலப் பொறுப்பாளர் குலாம் அஹமது மிர், "இத்தகைய சாதனை அளவிலான வாக்குப்பதிவு ஜனநாயகத்திற்கு மிகவும் நல்லது" என்றார்.
மேற்கு வங்கத்தில் முதன்முறையாக 294 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளையும் ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் என்று வர்ணித்ததோடு, அவற்றுக்கு மாற்றாக தன்னை முன்நிறுத்தி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டது. முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக ஆட்சியை தக்க வைக்க போராடி வருகிறது. அதே நேரத்தில் எதிர்க்கட்சியான பாஜக, ஆட்சியை கைப்பற்ற நினைக்கிறது.
"பொதுவாக, இது போன்று அதிக அளவில் வாக்குகள் பதிவானால் அது ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரானதாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது நடந்திருப்பது ஒரு புதிய போக்காகத் தெரிகிறது. எனவே, அதிக அளவில் வாக்குகள் பதிவானதற்கு காரணம் அரசின் நலத் திட்டங்களா? அல்லது வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்ட விழிப்புணர்வா? என்பதையும் பார்க்க வேண்டியதுள்ளது" என்று மிர் கூறினார்.
மேலும் எஸ்ஐஆரின் தாக்கம் மேற்கு வங்கத்தில் தெளிவாக தெரிவதாகவும் அவர் கூறினார். "எஸ்ஐஆர் காரணமாக லட்சக்கணக்கான பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன. உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலையீட்டிற்குப் பிறகு, சுமார் 28 லட்சம் பெயர்களை சேர்க்க முறையீடுகள் செய்யப்பட்டன. ஆனால் அவற்றில் சொற்ப எண்ணிக்கை வாக்காளர்கள் மட்டுமே மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டனர்.
வாக்களிக்கவில்லை என்றால் பல்வேறு சமூக நலத் திட்டங்கள் தங்களுக்குக் கிடைக்காமல் போய்விடுமோ? என்று மீதமுள்ள வாக்காளர்கள் மனதில் ஒருவித அச்சம் ஏற்பட்டது. எனவே, முதற்கட்ட தேர்தலில் அதிக அளவில் வாக்காளர் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்தனர். இந்த போக்கு இரண்டாம் கட்ட தேர்தலிலும் தொடரும் என்று நம்புகிறேன்" என்றும் மிர் கூறினார்.
மேற்கு வங்கத்தில் வாக்குப்பதிவு அதிகரிப்பை உறுதி செய்வதில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மிக முக்கிய பங்கு வகித்தார் என்றும், வாக்குத் திருட்டு என்ற பெயரில் அவர் நடத்திய மிகப் பெரிய பிரச்சாரம் வாக்காளர்கள் மத்தியில் மிகப் பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதாகவும் குலாம் அஹமது மிர் தெரிவித்தார்.