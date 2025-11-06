“தேர்தல் நேரத்தில் குழப்பம் ஏற்படுத்தவே எஸ்.ஐ.ஆர்” - காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை காட்டம்!
தேர்தலுக்கு குறுகிய காலமே உள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் எஸ்.ஐ.ஆர் தேவையில்லை என உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாக செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : November 6, 2025 at 2:26 PM IST
காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நேரத்தில் குழப்பம் ஏற்படுத்தவே பாஜக அரசும் தேர்தல் ஆணையமும் எஸ்.ஐ.ஆரை கொண்டு வந்திருப்பதாக காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தொகுதியில் உள்ள 376 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் இந்த தேர்தலுக்கு பணியாற்றக்கூடிய முகவர்கள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கலந்து கொண்டு வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு எஸ்ஐஆர் என்றால் என்ன? எஸ் ஐ ஆர் மூலம் மாநிலத்தில் என்னென்ன குழப்பங்களை பாஜக அரசு ஏற்படுத்தப் போகிறது? இதனை முகவர்கள் எவ்வாறு விழிப்புடன் கையாள வேண்டும்? என்பது குறித்து விளக்கினார். தொடர்ந்து பல்வேறு ஆலோசனைகளும் முகவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.
இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நெருங்கி வருகிற சமயத்தில் பாஜக அரசும் தேர்தல் ஆணையமும் திட்டமிட்டு எஸ்ஐஆரை செயல்படுத்தி குழப்பம் ஏற்படுத்த பார்ப்பதாக கூறினார். மேலும் இந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் எஸ்.ஐ.ஆர் தேவையில்லை என உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாகவும் தெரிவித்த அவர், இப்போது தமிழ்நாட்டுக்கு எஸ்.ஐ.ஆர் தேவையில்லை என்பது தான் அனைத்து கட்சியினரின் கருத்தாக உள்ளது எனவும் தெரிவித்தார்.
எப்படியாயினும், இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடத்தப்படுவது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்புகளை வெளியிடும் என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100% வீரியம் பெற்றிருப்பதாக விஜய் பேசியது குறித்து கேட்டதற்கு, அதை மக்கள் தான் தீர்மானிப்பார்கள் என்றார். அவரிடம் இந்தியாவில் எந்த கட்சிக்கும் விதிக்கப்படாத நிபந்தனைகளை தவெகவிற்கு மட்டும் விதிக்கப்படுவதாக விஜய் பேசியது குறித்து எழுப்பிய கேள்விக்கு, கூட்டணி கட்சியில் இருக்கும் தன்னையே ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய அனுமதிக்கவில்லை என்றும், 20 முறைக்கும் மேல் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது தன்னை கைது செய்து காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாகவும் கூறினார். மேலும் அதை பற்றி தான் கவலைப்படவில்லை என்றும், அரசும் காவல்துறையும் அவர்களது கடமையை செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த நவ.4 ஆம் தேதி முதல் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆர்) தொடங்கியுள்ளது. தமிழ்நாடு உட்பட மொத்தம் 9 மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 3 யூனியன் பிரதேசங்களில் இந்த திருத்தப் பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. ஏற்கனவே பீகார் மாநிலத்தில் தேர்தல் நெருங்கும் சமயத்தில் நடைபெற்ற வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு காரணமான நிலையில், அது குறித்த வழக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கிறது. இந்நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பெரும்பாலான கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.