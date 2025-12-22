மொழிகளை சிதைப்பதுதான் பாஜகவின் கொள்கையா? - ப.சிதம்பரம் கேள்வி
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் பெயரை பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்பு திட்டம் என்று மத்திய அரசு மாற்றியுள்ளது.
Published : December 22, 2025 at 7:39 AM IST
சென்னை: 100 நாள்கள் வேலைத் திட்டத்தின் பெயரை மத்திய அரசு அண்மையில் மாற்றியுள்ள நிலையில், பாஜக அரசின் மொழிக் கொள்கை குறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில், 'பா ஜ க அரசு ஒரு புதிய மொழியைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்.இந்தி சொற்களை ஆங்கில எழுத்துக்களில் எழுதுகிறார்கள்.இது இந்தியும் அல்ல,ஆங்கிலமும் அல்ல. இந்தி மட்டும் தெரிந்தவர்கள் இதைப் படிக்க முடியாது,ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் படிக்க முடியும் ஆனால் பொருள் புரியாது.இரு மொழிகளையும் சிதைப்பது தான் பா ஜ க அரசின் மொழிக் கொள்கையா?' என்று ப.சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் பெயரை மத்திய பாஜக அரசு அண்மையில் மாற்றியது.
பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்பு திட்டம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள (Viksit Bharat—Guarantee for Rojgar and Ajivika Mission (Gramin) (VB—G RAM G) இத்திட்டம் குறித்த மசோதா, நடைபெற்று முடிந்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
பா ஜ க அரசு ஒரு புதிய மொழியைக் கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். இந்தி சொற்களை ஆங்கில எழுத்துக்களில் எழுதுகிறார்கள்— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) December 21, 2025
இது இந்தியும் அல்ல, ஆங்கிலமும் அல்ல
இந்தி மட்டும் தெரிந்தவர்கள் இதைப் படிக்க முடியாது, ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் படிக்க முடியும் ஆனால் பொருள் புரியாது
இரு மொழிகளையும்…
காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்புக்கு இடையே இந்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. அப்போது, 'இது வெறும் பெயர் மாற்றம் மட்டுமல்ல; தொழிலாளர்களின் வேலைவாய்ப்பு உரிமையை இந்தச் சட்டம் நீர்த்துப்போக செய்யும் விதத்தில் உள்ளது' காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டின.
பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தின் வேலை நாள்களை 125 தினங்களாக உயர்த்தி இருப்பது மாநில அரசுகளின் மீது நிதிச்சுமையை ஏற்றும் மத்திய அரசின் புத்திசாலித்தனமான நடவடிக்கை என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி விமர்சித்திருந்தார்.
மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கை ஜனநாயக விழுமியங்கள் மற்றும் தேசப்பிதா காந்தியின் சித்தாந்தங்கள் மீதான தாக்குதல் என்று காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் கூறியிருந்தார்.
அரசின் திட்டங்களுக்கு ஒன்றிய அரசு தென்னிந்திய மொழிகளில் ஏன் பெயர் வைப்பதில்லை? என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழியும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். இந்த நிலையில், மத்திய அரசின் மொழிக் கொள்கை இதுதானா? எனும்படி ப.சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.