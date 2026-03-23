“பாஜக என்ன குட்டிக்கரணம் அடித்தாலும் ஒன்றும் எடுபடாது” - செல்வப்பெருந்தகை விளாசல்
புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சி 16 தொகுதிகளிலும், திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் 14 இடங்களிலும் போட்டியிடுவதென்று தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்டதாக செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.
Published : March 23, 2026 at 5:54 PM IST
சென்னை: பாஜக என்ன குட்டிக்கரணம் அடித்தாலும், எத்தனை அதிமுகவை கூட்டி வந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் எடுபடாது என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் விறுவிறுப்படைந்துள்ள நிலையில், சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவரிடம், மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு காங்கிரஸ் குரல் கொடுத்ததா? என்ற கேள்வியை நிரூபர் எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “மக்களுக்காக நாங்கள் பேசவே இல்லை என நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம்? உறுதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தெரிவித்த பிறகு எப்படி போராட முடியும்?
மக்கள் பிரச்சனை உள்ளிட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் சட்டமன்றத்திலும், வெளியிலேயும் நாங்கள் குரல் கொடுத்து வருகிறோம். எல்லா பிரச்சனைக்கும் போராட்டம் மட்டுமே தீர்வு கிடையாது. ஏன் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடுக்கு காங்கிரஸ் போராட்டம் நடத்தியது. தூத்துக்குடியில் குறிப்பிட்ட சமூக மக்களை தாக்கியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை கண்டித்து, நேரடியாக சென்று போராட்டம் நடத்தி, நடவடிக்கை எடுக்க வைத்திருக்கின்றோம்.
சிவகங்கை லாக்கப் மரணத்திற்கு எதிராக, நேரடியாக சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தோம். எனவே, நீங்கள் ஏன் அதை செய்யவில்லை, இதை செய்யவில்லை என எங்களை கேட்கக்கூடாது. மக்களுக்கு எதிராக அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் அறிக்கை கொடுக்கிறோம். யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தை ஒருவர் கையில் எடுத்தால், அதனை இரும்புக் கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும்” என்றார்.
புதுச்சேரியில் திமுக - காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த கேள்விக்கு, “பாண்டிச்சேரியில் தொகுதி எண்ணிக்கை குறித்து முடிவு செய்யப்பட்டுவிட்டது. காங்கிரஸ் கட்சி 16 தொகுதிகளிலும், திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் 14 இடங்களிலும் போட்டியிடுவதென தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது” என்றார்.
பாஜக கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு, “பாஜகவுடன் எந்தெந்த கட்சிகள் சேர்கின்றதோ, அவை எல்லாம் மூழ்கும் கப்பலில் பயணிக்கும் கட்சிகள்தான். அவர்கள் எல்லாம் மூழ்கிவிடுவார்கள். தமிழ்நாட்டிற்கு தரவேண்டிய நிதிகளை பாஜக அரசு தருவது கிடையாது. திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தாமல் தடுத்து வருகின்றனர். இவ்வளவு செய்த பிறகும், மக்கள் பாஜகவிற்கு வாக்களித்து விடுவார்களா?
எனவே, பாஜக என்னதான் குட்டிக்கரணம் அடித்தாலும், எத்தனை அதிமுகவை கூட்டி வந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் எடுபடாது. அதை அறிந்துதான் தமிழக ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என்.ரவியை, மேற்கு வங்காளத்திற்கு அழைத்து சென்றுவிட்டனர்” என விமர்சித்தார்.
அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பதாக தவெக வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு, "ஏன் காங்கிரஸ் கட்சிக்குக் கூட தான் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கின்றனர். கடந்த மாதம் ராகுல் காந்தி வர ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன. அப்போது SOP-யை காரணம்காட்டி, 15 நாட்களுக்கு முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என கூறப்பட்டது. ஆனால், விஜய் தன்னை சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால், அதிமுக, திமுக, பாஜக என எந்த கட்சி மாநாடு நடத்தினாலும் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவது இல்லை. விஜய்யின் அரசியல் வாழ்க்கை குறித்து மக்கள் முடிவு செய்வார்கள்” எனத் தெரிவித்தார்.