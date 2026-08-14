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தமிழகத்தில் அதிக அளவில் படுகொலைகள்; அரசு வேடிக்கை பார்க்கக் கூடாது - செல்வப்பெருந்தகை

தமிழக அரசு உடனடியாக இந்த விஷயத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். படுகொலைகளை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருக்கக் கூடாது என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 10:41 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவில் படுகொலை சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருவதாக குற்றம்சாட்டியுள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, இதனை அரசு இரும்புக் கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.

உத்தரகாண்டில் ராம்லீலா மைதானத்தில் காங்கிரஸ் சார்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் அகில இந்திய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பங்கேற்றார். இந்நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்த பின்னர், அங்கு வந்த ஸ்ரீராம் சேனா அமைப்பினர் கங்கை நீரைக் கொண்டு அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், இதுதொடர்பான வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தின.

இந்நிலையில், இந்த செயலை கண்டித்து இன்று தமிழகம் முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அந்த வகையில், காஞ்சிபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் எதிரே தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட காங்கிரஸார் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

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இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பாஜகவுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து செல்வபெருந்தகை பேசுகையில், "தமிழகத்தில் அதிக அளவில் படுகொலைகள் நடக்கின்றன. கொலைகள் ஒரு தொடர்கதையாக மாறியுள்ளது. சட்டத்தின் மீதும், ஆட்சியின் மீதும் நம்பிக்கை இல்லாத சில சமூக விரோதிகள் இதுபோன்ற குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதை எந்தவிதத்திலும் அனுமதிக்கக்கூடாது. தமிழக அரசு உடனடியாக இந்த விஷயத்தில் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். படுகொலைகளை அரசு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருக்கக் கூடாது. இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும்" என செல்வப்பெருந்தகை வலியுறுத்தினார்.

கடந்த ஒரு வாரக்காலத்தில் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் கொலை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. கோவையில் கல்லூரி மாணவன் கொலை, சென்னையில் பள்ளி மாணவன் கொலை, திருவள்ளூரில் கல்லூரி மாணவன் கொலை, பழனியில் நகைக்காக மூதாட்டி கொலை என அடுத்தடுத்து கொலை சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன.

இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், தவெகவுடன் கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த தலைவர் ஒருவரே, தமிழகத்தில் அதிக அளவில் கொலைகள் நடப்பதாக குற்றம்சாட்டி இருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

TAGGED:

SELVAPERUNTHAGAI
MURDER
தமிழகம் கொலைகள்
செல்வப்பெருந்தகை
TAMILNADU MURDERS

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