பீகார் தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணிதான் வெல்லும் - செல்வப்பெருந்தகை

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் காங்கிரஸ் தொடர்ந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை
காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (@SPK_TNCC)
Published : November 11, 2025 at 10:40 AM IST

சென்னை: பாஜக எவ்வளவு பணம் செலவு செய்தாலும், பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிச்சயம் இந்தியா கூட்டணிதான் வெல்லும் என காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உறுதி தெரிவித்துள்ளார்.

பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற 3-வது ஆசிய இளையோர் கபடி போட்டியில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இப்போட்டியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனை கண்ணகி நகர் கார்த்திகா சிறப்பாக விளையாடி தங்கப் பதக்கம் வென்றார். இவரை, முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், திரைப் பிரபலங்களும் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

அந்த வகையில், தற்போது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, கபடி வீராங்கனை கார்த்திகாவை நேரில் சந்தித்து சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, கார்த்திகா விளையாடிய மைதானத்தை நேரில் பார்வையிட்டு, அங்குள்ள குறைகள் மற்றும் தேவைகளை கேட்டறிந்து, அவற்றை தீர்க்க உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.

பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, “ கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா மென்மேலும் சாதனைகள் புரிய காங்கிரஸ் கட்சி அவருக்கு தேவையான உதவிகளை செய்யும். மறைந்து கிடக்கும் கபடி போன்ற கிராமத்து விளையாட்டுகளை ஊக்கிவிக்க வேண்டும். கிராமங்களில் உள்ல விளையாட்டு வீரர்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இதற்காக, ‘தேடல்’ என்ற ஒரு வெப்சைட் அல்லது இயக்கத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும்” என துணை முதலமைச்சருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

இதையும் படிங்க: பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்: 9 மணி வரை 14.55% வாக்குகள் பதிவு!

மேலும், “காங்கிரஸ் கமிட்டி அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான காமராஜர் மைதானத்தில், விளையாட்டு மைதானங்கள் அமைக்க உள்ளோம். தேவைப்பட்டால் அந்த மைதானத்தை கபடி வீரர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். வருகிற 14 ஆம் தேதி முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்தநாள் அன்று கார்த்திகாவிற்கும், அவரது அணிக்கும் தலா ஒரு லட்சம் வீதம் ரூ.2 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்” என்றார்.

தொடர்ந்து, பீகார் தேர்தல் குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், “பாஜக எவ்வளவு பணம் செலவு செய்தாலும், பீகார் தேர்தலில் நிச்சயம் இந்தியா கூட்டணி வெல்லும்” என பதில் அளித்தார்.

SIR விவகாரம்:

“வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தற்போது தேவையில்லாத ஒன்று. இன்னும் நான்கு மாதத்தில் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வரவுள்ளது. தற்போது பருவமழை தொடங்கியுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு மாதத்திற்குள் எஸ்ஐஆர் பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்று கூறுவது எப்படி சாத்தியம்? எஸ்ஐஆர் படிவங்களை பூர்த்தி செய்வதே மிகப்பெரிய சிரமமாக உள்ளது.

எஸ்ஐஆர் படிவத்தில் கடந்த கால வரலாறு குறித்து கேள்வி கேட்கின்றார்கள். என்னிடம் கேட்டாலே கடந்த கால வரலாறு தெரியாது. சாதாரண மக்களிடம் இதை எப்படி பெற முடியும். எஸ்ஐஆருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளோம். இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது” என்றார்.

செல்வப்பெருந்தகை
கண்ணகி நகர் கார்த்திகா
KANNAGI NAGAR KARTHIKA
பீகார் தேர்தல்
SELVAPERUNTHAGAI

