'110 தொகுதிகளில் நின்ற எங்களுக்கு 28 தான்' - தோழமை கட்சிகளுக்கு செல்வப்பெருந்தகை வைத்த கோரிக்கை
தமிழ்நாட்டில் என்டிஏ கட்சிகள் வாக்கு கேட்க கூட அனுமதிக்க கூடாது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை ஆவேசமாக கூறினார்.
Published : March 15, 2026 at 8:01 PM IST
சென்னை: திமுகவிடம் காங்கிரஸ் தலைமை 41 தொகுதிகளை கேட்டது; ஆனால் அதையே அவர்கள் 28 ஆக குறைந்து தான் கொடுத்து இருக்கிறார்கள் என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து வஞ்சிப்பதாக மத்திய அரசை கண்டித்து, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் சென்னை எழும்பூரில் இன்று கண்டன ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், ''தமிழ்நாடு vs என்டிஏ'', ''தமிழ்நாட்டிற்கு திட்டங்களும் இல்லை, அடுப்பு எரிக்க கியாஸ் சிலிண்டரும் இல்லை'' ஆகிய வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகள் வைக்கப்பட்டு இருந்தன. இதில், ஏராளமான திமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிகளை சார்ந்த தொண்டர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
அப்போது மேடையில் உரையாற்றிய செல்வப்பெருந்தகை, ''மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த போது கச்சா எண்ணெய் விலை ஏறியது. அப்போது, அந்த செலவை அரசே ஏற்றது. அமெரிக்கா அதிபர் கூறுவதை வேதவாக்காக கொண்டு பிரதமர் மோடி செயல்படுகிறார். இந்தியாவின் மானத்தை டிரம்ப் இடம் அவர் அடகு வைத்துவிட்டார்.
திமுக கூட்டணி தமிழ் மண்ணை பாதுகாக்கும் கூட்டணியாகவும், தமிழகத்தை தலைநிமிர செய்யும் கூட்டணியாகவும் உள்ளது. அதிமுக கூட்டணி தமிழ்நாட்டின் உரிமையை அடகு வைக்கும் கூட்டணியாக உள்ளது. சிலிண்டர் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டு மக்கள் துயரப்படும் போது கூட பாஜகவிற்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிசாமி வாய் திறக்கவில்லை; கேஸ் பிரச்சினையை தீர்க்க கோரி ஒரு கோரிக்கை கூட அவர் வைக்கவில்லை.
பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவாக உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி வரும் தேர்தலில் டெபாசிட் இழக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் வாக்கு கேட்க கூட அனுமதிக்க கூடாது.'' என பேசினார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய செல்வப்பெருந்தகை '' கியாஸ் சிலிண்டர் இல்லாமல் மக்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சிலிண்டர் இல்லாமல் துக்கத்திலும், வேதனையிலும் மக்கள் இருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த தேர்தலில் மக்கள் அவர்களை தண்டிப்பார்கள். தமிழ்நாடு தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி ஒரு இடத்தில் கூட டெபாசிட் வாங்க முடியாது.'' என்றார்.
இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக கூடுதல் தொகுதிகள் கொடுத்ததை போல, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என சண்முகம் பேசியது குறித்தான கேள்விக்கு, '' தமிழ்நாட்டு மக்களை காப்பதற்காக மன நிறைவோடு இந்த முறை கூடுதலாக மூன்று தொகுதிகளை வாங்கி இருக்கிறோம். எங்கள் தோழமைக் கட்சிகளை அன்போடு, பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்; உங்களோடு உரிமையை கேளுங்கள். முதலமைச்சருக்கு மனம் இருக்கிறது. அவர் நிச்சயம் கொடுப்பார். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏன் கொடுத்தீர்கள்? என்றால் எங்களுடைய வேதனையை தோழமைக் கட்சிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கு முன்பு திமுக கூட்டணியில் 110 இடங்களில் நின்றோம். பிறகு 63, 41, 25 தொகுதிகளில் நின்றோம். இந்த முறை நாங்கள் 41 தொகுதிகளை எங்கள் தலைமை கேட்டது, ஆனால் அதையே அவர்கள் 28 ஆக குறைந்து தான் கொடுத்து இருக்கிறார்கள்'' என தெரிவித்தார்.