வருவாய் அரசு கஜானாவிற்கு வராமல் சிலர் பாக்கெட்டிற்கு சென்றுவிட்டது - பிரவீன் சக்கரவர்த்தி குற்றச்சாட்டு
தவெக அரசு நிச்சயமாக நிதிநிலை சுமையை சமாளித்துவிடும் என்று காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 7:44 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசுக்கான வருவாய் கஜானாவிற்கு வராமல் சிலர் பாக்கெட்டிற்கு சென்றுவிட்டதாக காங்கிரஸ் எம்பி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டின் கஜானாவை சுத்தமாக வழித்து, துடைத்து வைத்துவிட்டு சென்றுள்ளனர். இப்படிப்பட்ட நிலைமையில்தான் நாம் பொறுப்பை கையில் எடுத்துள்ளோம். அதனால், தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிடப்படும்” என்று கூறியிருந்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய் கூறியபடி, ஜூன் 16ஆம் தேதி தமிழக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், நிதி மேலாண்மை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ரூ.3,18,176 கோடி கடனை சேர்த்து, தமிழ்நாட்டின் மொத்த கடன் ரூ.13.18 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல, மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு தனிநபர் மீதும் தலா ரூ.1.28 லட்சம் கடன் உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது.
முன்னதாக, சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தவெக கூட்டணியில் தொடர்வீர்களா? என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, “உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தவெக கூட்டணியில் போட்டியிடுவோம். இந்த கூட்டணி தொடரும்” என பதிலளித்தார்.
தமிழக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை குறித்த கேள்விக்கு, “நிதிநிலை குறித்து அமைச்சர் மரிய வில்சன் வெளியிட்ட தமிழக அரசின் வெள்ளை அறிக்கையில், அதிக கடன் சுமை இருப்பதை காட்டுகிறது. அதற்குமேல், வட்டி சுமையையும் அது காட்டுகிறது. ரூ.100 வருவாயில் ரூ.22 வட்டிக்கும் ரூ.40 கட்டாய செலவினத்திற்கும் செல்கிறது. மீதமுள்ள தொகையில் மக்கள் பணிகள் எப்படி செய்ய முடியும்?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
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மேலும் பேசிய அவர், "பிற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாடு தான் மோசமான வட்டி சுமை மற்றும் கட்டாய செலவு சுமையில் உள்ளது. ஏனென்றால், தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் வருவாய் கஜானாவிற்கு வராமல், நேராக சிலர் பாக்கெட்டிற்கு சென்றுவிட்டது. அதை தடுத்தாலே சூழ்நிலை மாறும். வருவாய் கஜானாவிற்கு வந்தாலே அனைத்தையும் சமளித்துவிடுவார்கள். இதைத்தான் வெள்ளை அறிக்கையும் தெளிவாகக் கூறுகிறது என தெரிவித்த அவர், நிச்சயமாக இந்த அரசு நிதி சுமையை சமாளித்துவிடும்” என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.