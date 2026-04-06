தவெக-வை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது - காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி எச்சரிக்கை
காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் மத்தியில் தொகுதி பங்கீட்டில் ஒரு கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது உண்மைதான் என பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறினார்.
Published : April 6, 2026 at 9:59 PM IST
சென்னை: இளைஞர்களின் வாக்கு விஜய்யின் பக்கம் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறியுள்ளார்.
பிரவீன் சக்கரவர்த்தி திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து இன்று (ஏப்ரல் 6) விமான மூலம் சென்னை வந்தார். சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், “விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக சட்டசபையில் பேச வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பினார். அதன் பின்பு ஏன் பின்வாங்கினார் என்று தெரியவில்லை” என்றார்.
மேலும், “தமிழக காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிப்பு தாமதத்திற்கு காரணம், தொகுதிகள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்ததுதான். காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்த கட்சி. அதற்கு ஏற்றாற்போல் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும். ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பதை நான் ஓர் ஆண்டுக்கு முன்பு இருந்தே தெளிவாக கூறுகின்றேன். காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் மத்தியில் தொகுதி பங்கீட்டில் ஒரு கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது உண்மைதான். தமிழக காங்கிரசுக்கு உண்டான மரியாதை வழங்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். காங்கிரசின் பலம் காங்கிரஸுக்கு தெரியவில்லை," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர்," ஒரு பக்கம் சின்ன தோசையை வைத்து விட்டு அனைவரும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார்கள், இன்னொரு பக்கம் கல்யாண விருந்து வைத்து வாருங்கள் அனைவரும் உணவருந்தலாம் என்று அழைத்தார்கள். காங்கிரஸ் ஒரு தேசிய கட்சி. பல காரணங்களுக்காக இந்த எண்ணிக்கையை நாங்கள் ஒத்துக்கொண்டோம். ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான். பாஜகவிற்கு தமிழகத்தில் இடம் கொடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக இந்த தேர்தலும் போராட்டமும்," என்றார்.
தொடர்ந்து, கேரளாவில் அடுத்த முதலமைச்சர் கண்டிப்பாக காங்கிரஸ்காரர் தான். பாஜகவிற்கு கேரளா, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் இடம் கிடையாது. எனவே தான் மோடியும், அமித் ஷாவும் திரும்பத் திரும்ப பிரச்சாரம் செய்ய இங்கு வருகின்றனர். ஆனாலும் கேரளா, புதுச்சேரியில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கப் போவதில்லை என பாஜக குறித்து பேசிய அவர், கேரளாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைத்தால் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பங்கு உண்டு என கூறினார்.
தவெக குறித்து பேசிய அவர், அனைத்து கட்சிகளுக்கும் இது ஒரு கடினமான தேர்தல்தான். எந்த புதிய கட்சி வந்தாலும் ஆளும் கட்சியிடம் இருந்து பிரிக்கும் ஓட்டுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கலாம். ஆளுங்கட்சியில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு சின்ன அதிர்வு இருக்கத்தான் செய்யும். திமுகவின் ஓட்டை மட்டும்தான் புதிய கட்சி பெறும் அதிமுகவின் ஓட்டை பெறாது என்று இல்லை. எங்களுடைய ஆராய்ச்சியில் என்ன முடிவு என்றால் இளைஞர்களின் வாக்கு விஜய் பக்கம் போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது" என்று பிரவீன் சக்கரவர்த்தி எச்சரித்தார்.