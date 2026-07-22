மாணவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தால் தாக்குவீர்களா? ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய காங்கிரசார்
மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள மன உளைச்சலுக்கு, மத்திய அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
Published : July 22, 2026 at 3:57 PM IST
சென்னை: போராடும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்த ராகுல் காந்தி போலீசாரால் தாக்கப்பட்டதாக தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக் கோரியும், ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்ய கோரியும் டெல்லியில் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை டெல்லி காவல்துறையினர் தாக்கியதை கண்டித்து, மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமர் இல்லம் அருகே நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தியை குண்டுகட்டாக காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், ராகுல் காந்தி கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தும், மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்தும் மத்திய சென்னை கிழக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பாக 100-க்கும் மேற்பட்டோர் சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தாராப்பூர் டவர் அருகில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மத்திய சென்னை கிழக்கு காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர் கராத்தே செல்வம் தலைமையில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி பொதுச்செயலாளர் அருள் பெத்தையா, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி அமைப்புச் செயலாளர் ராம் மோகன், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி காங்கிரஸ் கட்சி மாவட்ட உறுப்பினர் சுகன்யா செல்வம், மற்றும் 100க்கும் மேற்பட்ட காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
#WATCH | Chennai: Tamil Nadu Congress protests against police lathi charge on protestors in Delhi and the detention of Rahul Gandhi pic.twitter.com/4ajfPvyaam— ANI (@ANI) July 22, 2026
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளரிடம் பேசிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி பொதுச் செயலாளர் அருள் பெத்தையா, "நீட் உள்ளிட்ட தேர்வுகளில் பாஜக அரசு தொடர்ந்து முறைகேடு செய்து வருகிறது. வினாத்தாள் கசிவு குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.
இந்த வினாத்தாள் கசிவிற்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார்கள்? என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து குரல் கொடுத்த வருகிறார். நீட் மற்றும் பல்வேறு தேர்வுகளின் குளறுபடிகளுக்கு, மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஆனால் தனது பொறுப்பை அவர் தட்டிக்கழிக்கிறார்.
காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எதாவது ஒரு துறையில் முறைகேடு நடந்தால், அந்த துறை அமைச்சர்கள் ராஜிநாமா செய்து விடுவார்கள். ஆனால், நீட் தேர்வு குளறுபடியை கண்டித்து எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தியும், மத்திய அமைச்சர் ராஜிநாமா செய்யாதது கண்டிக்கத்தக்கது. இது பாசிசத்தின் வெளிப்பாடு. மத்திய அமைச்சர் உடனடியாக ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும். அதற்கு தான் காங்கிரஸ் கட்சி போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள மன உளைச்சலுக்கு, மத்திய அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்.
மாணவர்களுக்கு தார்மீக ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்ற பட்சத்தில் தான் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஜனநாயகத்தின் குரல் நெறிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தியை காவல் துறையினர் தாக்கியுள்ளார். மாணவர்களை தாக்கி எப்படி கைது செய்தார்களோ அதே நிலைதான் ராகுல் காந்திக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசை யார் எதிர்த்து பேசினாலும் வன்முறையை கையாண்டு அடக்கி விடலாம் என இந்த பாஜக அரசு முயல்கிறது. நேற்று தொடங்கிய இந்த யுத்தம் தொடர்ந்து நடைபெறும்" எனத் தெரிவித்தார்.