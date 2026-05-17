வந்தே பாரத் ரயிலை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைது

நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் சூரிய பிரகாஷ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 17, 2026 at 6:34 PM IST

சென்னை: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வந்தே பாரத் விரைவு ரயிலை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்த நிலையில், மே 03- ஆம் தேதி நடைபெற்ற இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேருவதற்கான நீட் நுழைவுத்தேர்வை மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகம் ரத்துச் செய்தது. நீட் மறுத்தேர்வு வரும் ஜூன் 21- ஆம் தேதி மதியம் நடைபெறவுள்ளதாக தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், நீட் தேர்வை ரத்துச் செய்யக்கோரி தமிழ்நாட்டில் திமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டத்தை நடத்தி மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வருகின்றன. இதனால் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் வலுவடைந்து வருகிறது.

அந்த வகையில், சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைமேடை 4-ல் எழும்பூர்- திருநெல்வேலி வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இன்று (மே 17) பிற்பகல் 03.10 மணிக்கு பயணிகளுடன் புறப்பட தயாராக இருந்தது. அப்போது அந்த ரயிலை மறித்து ரயில் தண்டவாளத்தில் அமர்ந்த இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் நீட் தேர்வை ரத்துச் செய்ய வேண்டும் எனக் கோரி முழக்கமிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினரை காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர். அதன் பின்னர் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பிற்பகல் 03.30 மணிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது.

ரயில் மறியல் போராட்டம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் சூரிய பிரகாஷ், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதவியேற்ற பின்னர் நடந்த நீட் தேர்வில் தொடர்ந்து முறைகேடுகள் அரங்கேறி வருகின்றன. நீட் விடைத்தாள் கசிவுத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தேர்வு எழுதும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பல்வேறு கெடுபிடிகள் விதிக்கப்படுகின்றன.

மாணவ, மாணவிகள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு இடையே தேர்வினை எழுதியுள்ளனர். எனவே விடைத்தாள் கசிந்ததற்கு பொறுப்பேற்று பிரதமர் மற்றும் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும், நீட் தேர்வு முழுவதுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும். நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டுமென காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஏற்கனவே டெல்லியில் உள்ள உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கை மீண்டும் நடத்துவோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

இந்த போராட்டத்தில் 50- க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

