தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை - முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் காங்கிரஸ் பிரதிநிதி பேசியது என்ன?
திமுகவுடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை குறித்த முதற்கட்ட சந்திப்பில் காங்கிரஸ் எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிட விரும்புகிறது என்பதை பட்டியலாக கொடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : February 23, 2026 at 11:19 AM IST
சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்காக சென்னை வந்த காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் ராவ் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்த பின் கொச்சி திரும்பினார்.
தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஓரிரு மாதத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் அதிமுக -பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, திமுக, காங்கிரஸ், தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய இண்டியா கூட்டணி, விஜய் தலைமையிலான தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன. இதற்காக அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள், தொகுதி பங்கீடு குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி முதல் திமுக, தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் என அறிவித்தது. அதன்படி நேற்று திமுகவின் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை குழுவினர் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து, கூட்டணியின் முக்கிய கட்சியான காங்கிரசின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் ராவ், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து தொகுதி பங்கீடு குறித்து முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்தினார்.
முன்னதாக இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்திறங்கிய கே.சி.வேணுகோபால் ராவ், ’அனைத்தையும் பொறுத்திருந்து பாருங்கள்’ என செய்தியாளர்களிடம் கூறிவிட்டுச் சென்றார். இதன்பின் நேற்று இரவு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை சந்தித்து சுமார் 45 நிமிடங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகு இன்று காலை கே.சி.வேணுகோபால் ராவ் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கொச்சி புறப்பட்டார்.
அப்போது, ’தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை எப்படிச் சென்றது? மகிழ்ச்சியா? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு கே.சி.வேணுகோபால் எதுவும் பேசாமல், செய்தியாளரை நோக்கி கையெடுத்து கும்பிட்டு விட்டு புறப்பட்டார். மேலும் இந்த தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை குறித்த முதற்கட்ட சந்திப்பில் காங்கிரஸ் எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிட விரும்புகிறது என்ற பட்டியலை கொடுத்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.