ஆட்சியில் பங்கு என்பது ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் தொண்டனின் கோரிக்கை: எம்.பி. விஜய் வசந்த் 'நறுக்'

ஆட்சியில் பங்கு என்பது தொடர்பாக எங்கள் கட்சி மேலிடம் விரைவில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் என விஜய் வசந்த் கூறினார்.
Published : December 26, 2025 at 5:28 PM IST
தஞ்சாவூர்: ஆட்சியில் பங்கு என்பது ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் தொண்டனின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது என்று கன்னியாகுமரி தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி. விஜய் வசந்த் தெரிவித்தார்.
தஞ்சாவூருக்கு இன்று வருகை தந்த எம்.பி. விஜய் வசந்த், தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டார். அதன் பின்னர் அங்கு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "100 நாள் வேலை திட்டத்தில் மத்திய அரசு மாற்றம் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த திட்டத்தில் மாநில அரசு 40 சதவீதம், மத்திய அரசு 60 சதவீதம் நிதி பங்கீடு வழங்க வேண்டும் என திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே மாநில அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. எனவே இந்த திருத்தத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் என தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தி வருகிறோம்" எனக் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பாஜக அரசு மக்கள் விரோத ஆட்சியை நடத்தி வருகிறது. மக்களுக்காக இல்லாமல் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்காக ஆட்சி நடத்துகிறது. அனைத்து துறைகளும் தனியார்மயமாக்கப்பட்டு வருகின்றன. நாட்டில் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு இல்லை. வறுமை இன்னும் தீரவில்லை. ஆனால், இதை சரி செய்ய எந்த நடவடிக்கையையும் மத்திய அரசு எடுக்கவில்லை" என விஜய் வசந்த் குற்றம்சாட்டினார்.
இதையடுத்து, "அடுத்த முறை திமுக ஆட்சியில் காங்கிரஸ் பங்கு கேட்குமா?" என செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். இதற்கு பதிலளித்த விஜய் வசந்த், "ஆட்சியில் பங்கு என்பது ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் தொண்டனின் கருத்தாக உள்ளது. இது தொடர்பாக எங்கள் கட்சியின் மேலிட பொறுப்பாளர்கள் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். கூடிய விரைவில் இது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளது. அதில் அனைத்து விஷயங்களும் முடிவாகும். இறுதியாக, அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை தான் முடிவெடுக்கும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எங்கள் கூட்டணி வலுவாக உள்ளது" எனக் கூறினார்.
தொடர்ந்து, எஸ்ஐஆர் குறித்து பேசிய விஜய் வசந்த், "எஸ்ஐஆர் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தோம். ஆனால், இப்போது தமிழ்நாட்டில் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இன்னும் பல லட்சம் வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். பீகாரில் அப்படி தான் கடைசி நேரத்தில் பல லட்சம் வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டனர்" எனத் தெரிவித்தார்.
தவெக பற்றிய கேள்விக்கு, "யார் தீய சக்தி? யார் தூய சக்தி? என்பது வரும் தேர்தலில் தெரிந்து விடும். புதிதாக வரும் கட்சி, ஆளும் கட்சியை எதிர்த்து தான் அரசியல் செய்ய வேண்டும். ஆனால், திமுக ஆட்சி பல நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது" என விஜய் வசந்த் எம்பி கூறினார்.