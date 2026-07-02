ETV Bharat / state

மேகதாதுவில் ஒரு செங்கல்லை கூட வைக்கவிடமாட்டோம்; காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் திட்டவட்டம்

தமிழகத்தில் முக்கியமான திராவிட இயக்கமாக அதிமுக இயங்கி வருகிறது. ஆனால், பாஜகவுடன் அவர்கள் எப்போது சேர்ந்தார்களோ அன்றுடன் அது இரண்டாக மாறிவிட்டது என்று சசிகாந்த் செந்தில் கூறினார்.

தமிழக காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் பேசும் மாணிக்கம் தாகூர்
தமிழக காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் பேசும் மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மேகதாதுவில் ஒரு செங்கலைகூட வைக்கவிடமாட்டோம் என்று தெரிவித்துள்ள திருவள்ளூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில், இந்த விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தி தலையிட வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் பொறுப்பேற்ற பின் அவர் தலைமையில் முதல்முறையாக மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று நடைபெற்றது.

இதில் சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவரும் தமிழக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சருமான ராஜேஷ்குமார் முன்னிலை வகித்தார். தமிழக காங்கிரஸில் அமைப்பு ரீதியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள 77 மாவட்டங்களில் இருந்து 74 தலைவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் எதிர்கால வளர்ச்சி பணிகள், செயல்திட்டங்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி தேர்தல் பணிகள் குறித்து கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள மாணிக்கம் தாக்கூருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தும், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தும் இரண்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

கூட்டத்தில், காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, சசிகாந்த் செந்தில் மற்றும் தமிழக காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர்கள் சொர்ணா சேதுராமன், கோபண்ணா, பொதுச் செயலாளர் சிரஞ்சீவி உள்ளிட்ட முன்னணி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், "கட்சியின் புதிய மாவட்டத் தலைவர்களுக்கான முதல் கூட்டம். சட்டமன்றத் தேர்தலால் தள்ளிப்போனது. இவர்களுக்கான 10 நாள் பயிற்சி முகாம் ஜூலை கடைசி வாரத்தில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது." என்றார்.

கூட்டத்திற்கு இடையே, திருவள்ளூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மகாத்மா காந்தி 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை முழுவதுமாக அழித்து புதிதாக விபிஜி ராம் திட்டம் என்று ஒன்றிய அரசு கொண்டுவந்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள பல்வேறு மாற்றங்களை காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வன்மையாக கண்டித்தன.

இந்தத் திட்டத்தால் மாநிலங்களுக்கு 5 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் நிதி சுமை ஏற்படப் போகிறது. இத்திட்டத்தில் உள்ள முரண்பாட்டை தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யும் மத்திய அரசுக்கு சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சியும் எதிர்த்து போராடும்," என்றார்.

இதையும் படிங்க:அதிமுக கூடாரத்தை காலி செய்யும் தவெக? குதிரை பேர புகாரோடு தேர்தல் ஆணைய படியேறிய இன்பதுரை

மேலும் பேசிய அவர், " தமிழகத்தில் முக்கியமான திராவிட இயக்கமாக அதிமுக இயங்கி வருகிறது. ஆனால், பாஜகவுடன் அவர்கள் எப்போது சேர்ந்தார்களோ அன்றுடன் அது இரண்டாக மாறிவிட்டது. தமிழக மக்கள் பாஜக சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர்கள்.

பாஜக எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி இருக்கிறார்களோ அந்த கட்சியை சிதைக்கும் செயல்பாட்டை செய்கிறார்கள். ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய யுக்தி தான் இது. எல்லா மாநிலங்களிலும் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சியை உடைத்து உள்ளே நுழையக்கூடிய யுக்தியை தான் பாஜக செய்து வருகிறது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை பொருத்தவரை இரண்டு ஆண்டுகளில் தமிழக மக்கள் அவர்களை வரவேற்றிருப்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். அதிமுகவில் சிலர், அங்கு எதிர்காலம் இல்லை என்று தவெக விற்கு வந்திருக்கிறார்கள். உடைந்த கட்சியிலிருந்து நிர்வாகிகள் எல்லா பக்கமும் செல்வது இயல்புதான்." என்று சசிகாந்த் செந்தில் கூறினார்.

திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவரின் அறிவுறுத்தல் பேரில் தமிழக வெற்றிக் கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்க முற்பட்டதாக எழுந்த புகார் தொடர்பான கேள்விக்கு," காசு கொடுத்தோ அழுத்தம் கொடுத்தோ ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்தினால் அது குற்ற செயல். ஆனால், நாங்கள் மிகத் தெளிவாக ஒரு முடிவெடுத்துத்தான் இந்த கூட்டணிக்கு சென்றுள்ளோம். எங்கள் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. பாஜக எதிர்ப்பு செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம்" என்று சசிகாந்த் செந்தில் பதிலளித்தார்.

மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு, "இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தெளிவாக இருக்கிறது. எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒரு செங்கலைகூட வைக்கவிடமாட்டோம். மேகதாது விவகாரத்தில் அந்தந்த மாநிலங்களுக்காக குரல் கொடுப்போம். இதில் ராகுல் காந்தி தலையிட வேண்டிய அவசியமில்லை" என்று சசிகாந்த் செந்தில் பதிலளித்தார்.

மேகதாதுவில் காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடக மாநில அரசு புதிய அணைக்கட்டும் முயற்சியை தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறது. இதற்கு தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

CONGRESS MP
SASIKANTH SENTHIL
காங்கிரஸ் எம்பி
சசிகாந்த் செந்தில்
MEKEDATU ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.