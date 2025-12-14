'தாங்க முடியாத துர்நாற்றம்'... சென்னை விமான நிலையம் குறித்து ப. சிதம்பரம் கூறிய கருத்தால் பரபரப்பு

ETV Bharat / state

குப்பைகளை வாகனத்தில் எடுத்துச் சென்ற 10 நிமிடங்களில், நீங்கள் அந்தப் பகுதிக்கு வந்ததால் உங்களுக்கு துர்நாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என ப. சிதம்பரத்திற்கு சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் பதிலளித்துள்ளனர்.

ப. சிதம்பரம் (கோப்புப்படம்)
ப. சிதம்பரம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 14, 2025 at 7:45 AM IST

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் துர்நாற்றம் வீசுவதாக குற்றம்சாட்டியுள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம், ஒரு சர்வதேச விமான நிலையம் இப்படி இருக்கலாமா? என்றும் அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவி வகிக்கும் ப. சிதம்பரம், நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்றுவிட்டு, டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலமாக சென்னை வந்தடைந்தார்.

முன்னதாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து உள்நாட்டு முனையம் டெர்மினல் 4வது வாயில் வழியாக வெளியே வந்த அவர், தனது காரில் புறப்பட்டு சென்றார். டெர்மினல் நான்காவது வாயில் வழியாக ப. சிதம்பரம் வெளியே வரும் போது அங்கு கடுமையான துர்நாற்றம் வீசியதாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில், இது குறித்து தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் ப. சிதம்பரம் தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவரது பதிவில், "சென்னை விமான நிலையத்தின் டெர்மினல் 4-வது வாயிலுக்கு வெளியே தாங்க முடியாத அளவுக்கு துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இது, சென்னை விமான நிலைய மேலாளர்கள், இந்திய விமான நிலைய ஆணைய அதிகாரிகள் மற்றும் விமான நிலைய ஊழியர்கள் கவனத்திற்கு வரவில்லையா? இது எப்படி ஒரு சர்வதேச விமான நிலையமாக இருக்க முடியும்?" என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அவரது இந்த பதிவு லட்சக்கணக்கானோரால் பகிரப்பட்டு, வேகமாக பரவியது. மேலும், அவரது குற்றச்சாட்டை ஆதரித்து பலரும் எக்ஸ் தளத்தில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இதையடுத்து, ப. சிதம்பரத்தின் இந்த பதிவுக்கு சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் பதிலளித்துள்ளனர்.

அதில், "மதிப்பிற்குரிய எம்.பி. ப. சிதம்பரம் அவர்களுக்கும், பயணிகளுக்கும் ஏற்பட்டுள்ள அசவுகரியத்திற்காக வருந்துகிறோம். சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையில் குப்பைகளை எடுத்து செல்ல நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.

இதனால் பயணிகள் குறைவாக இருக்கும் நேரங்களை தேர்ந்தெடுத்து, குப்பைகளை வாகனத்தின் மூலம் எடுத்து செல்கிறோம். அவ்வாறு குப்பைகளை வாகனத்தில் கொண்டு சென்ற 10 நிமிடத்திற்குள்ளாக நீங்கள் அந்த வழியாக வந்ததால், தங்களுக்கு அது போன்ற துர்நாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.

சென்னை விமான நிலைய ஊழியர்கள் 24 மணிநேரமும் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனை மேனேஜர்களும் கண்காணித்து வருகின்றனர்" என பதிலளித்துள்ளனர்.

ப சிதம்பரம்
சென்னை விமான நிலையம்
STINK
துர்நாற்றம்
P CHIDAMBARAM CHENNAI AIRPORT

