திமுக - அதிமுக கூட்டணி என்பது தமிழ்நாட்டிற்கே பேரழிவு - எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர்
பெரும்பான்மை இல்லையென்றால், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில், முதன்மைக் கட்சியின் தலைவரை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும். இதுதான் அரசியல் விதி என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 2:18 PM IST
சென்னை: திமுக - அதிமுக கூட்டணி என்பது, தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய பேரழிவாக அமையும் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் எச்சரித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதிலிருந்தே, சலசலப்பு தொடங்கி விட்டது. 2026 தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவாகியுள்ள தவெகவால், ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை.
இதற்கிடையே, விஜய்யை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும் என ஒருபுறம் ஆதரவு பெருகி வருகிறது. விஜய் தரப்பு ஆளுநரின் முடிவை எதிர்த்து நீதிமன்றம் செல்ல உள்ளது. மறுபுறம், புதிய தேர்தலை தவிர்க்க விரும்பும் திமுக - அதிமுக ஆகிய திராவிடக் கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சியமைக்க திட்டம் தீட்டுவதாகவும் தகவல்கள் பரவி வருகிறது. ஆனால், இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை.
பாஜக எந்த விலையும் கொடுக்க தயார்
இது குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டில் அரசியல் சூழல் மிக வேகமாக மாறி வருகிறது. திடீரென எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன. தற்போது, இது நிதிஷ்குமார் காலத்து தமிழ்நாடாக மாறிவிட்டது. பாஜக தமிழ்நாட்டைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரத் தொடங்கி விட்டது.
அதிமுக ஏற்கனவே சரணடைந்து விட்டது. தற்போது திமுகவின் கட்டுப்பாட்டையும் பாஜக கைப்பற்றியுள்ளது. அதன்படி, நாங்கள் பாஜகவின் கட்டுப்பாட்டை முறியடித்து விட்டோம் என்று சொன்னவர்களே, தற்போது அதன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்து விட்டனர்.
தமிழ்நாட்டில் தே.ஜ கூட்டணி இல்லை. ஏனென்றால், பாஜகவிடம் ஒரே ஒரு எம்.எல்.ஏ தான் உள்ளார். எனவே, விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராவதைத் தடுக்க பாஜக (அமித் ஷா) எந்த எல்லைக்கும் போகத் தயாராக உள்ளது" என்றார்.
தமிழ்நாட்டிற்கு பேரழிவு
விசிக மற்றும் இடதுசாரிக் கட்சிகள் குறித்து பேசிய அவர், “பாஜகவின் திட்டத்தை அவர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என நம்புகிறோம். இதனை அனைத்து இடதுசாரி கட்சிகளும், விசிகவினரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், அதிமுக-திமுக கூட்டணி என்பது பிரதமர் மோடியின் ஆசிர்வாதத்துடன் அமைந்துள்ளது என்பது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (IUML) கட்சியும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். திமுக - அதிமுக கூட்டணி என்பது, தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய பேரழிவாக அமையும்” என எச்சரித்துள்ளார்.
யார் துரோகி?
மேலும், “இரண்டு திராவிட கட்சிகள், வாழ்நாள் எதிரிகள். ஒரே இரவில் ஒன்றானார்கள். தமிழகத்திற்காக இல்லை, மதச்சார்பின்மைக்காக இல்லை, ஒரே ஒரு மனிதனை (விஜய்) வீழ்த்த. காங்கிரஸ் தெளிவாக பார்த்தது வெளியேறியது. ஆர்எஸ்எஸ்-பாஜகவின் B-டீமுடன் இருந்து கொண்டு உங்களை மதச்சார்பற்றவர் என்று சொல்ல முடியாது. “நிலையான அரசு” என்பது இரண்டு பயந்த கட்சிகள் தங்கள் அதிகாரத்தை காக்கும் அரசியல் மொழி. காங்கிரஸ் சரியாகவே வெளியேறியது. திமுக இன்று தன் முகமூடியை கழற்றுமா? Who is a betrayer?” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
ஆளுநரின் கடமை என்ன?
இதே போன்று, முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்த அரசியல் கூட்டணிக்கும் அல்லது அரசியல் கட்சிக்கும் தனிப் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றால், ஆளுநரின் கடமை என்ன?
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில், முதன்மைக் கட்சியின் தலைவரை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும். இதுதான் அரசியல் விதி. இதுதான் நாடாளுமன்ற மரபு.
அந்தக் கட்சியின் தலைவர் தனக்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு இருக்கிறது என்று நிரூபிக்க வேண்டிய களம் சட்டமன்றம். ஆளுநர் மாளிகை அல்ல. இது தான் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு: 1994 (3) SCC 1. இந்த விதியை விளக்கி வலியுறுத்திய தமிழ்நாட்டின் அரசியல் கட்சிகளை நான் பாராட்டுகிறேன்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு ஏற்காது
அதே போல, காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “எதிரிக்கு எதிரி நண்பன். ஓகே! எதிரியும் எதிரியும் எப்படி நண்பன்? வரலாற்றுப் பிழை. தமிழ்நாடு ஒரு போதும் இதை (திமுக - அதிமுக கூட்டணி) ஏற்காது” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.