மம்தா பானர்ஜிக்கு 'டார்ச்சர்' கொடுக்கவே ஆர்.என்.ரவியை அனுப்பியுள்ளார்கள்: கார்த்தி சிதம்பரம்

ஆளுநர் எந்த வேலைக்காக வந்தாரோ, அந்த வேலை தமிழ்நாட்டில் எடுபடாது என்பது தெரிந்துவிட்டதால், இப்பொழுது மேற்கு வங்கத்திற்கு அவர் மாற்றப்பட்டுள்ளார் என செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

கார்த்தி சிதம்பரம்
கார்த்தி சிதம்பரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜிக்கு 'டார்ச்சர்' கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை அங்கு அனுப்பி வைத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் சார்பில் இஃப்தார் நோன்பு துறக்கும் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி துணைத்தலைவர் குலாமுதீன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர், செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சியில் மக்கள் யாரும் நிம்மதியாக இல்லை. விலைவாசி உயர்கிறது. விலைவாசியைகட்டுப்படுத்த அரசால் முடியவில்லை. எனவே, மோடியின் அரசாங்கத்தை ஒரு தோல்வியடைந்த அரசாங்கம் என்றுதான் மக்கள் விமர்சிக்கிறார்கள். இவையெல்லாம் வருகின்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்கும்” என்றார்.

செல்வப்பெருந்தகை
செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மாற்றம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த செல்வப்பெருந்தகை, “தமிழகத்தில் ஆர்.என். ரவியை வைத்து ஏதாவது செய்யலாம் என்று பாஜக முயன்றது. அது முடியவில்லை. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் பேரியக்கம் ஒன்றிணைந்த பிறகு, எதுவும் செய்ய முடியாது. 234 தொகுதிகளிலும் இந்த கூட்டணி வெற்றி பெறும் என அவர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது. ஆளுநர் ரவியை எந்த வேலைக்காக அனுப்பி வைத்தோமோ, அந்த வேலை எடுபடாது என்பதால் இப்போது மேற்கு வங்கத்திற்கு அவர் மாற்றப்பட்டுள்ளார்" என்றார்.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த கார்த்தி சிதம்பரத்திடம் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வு குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “ஈரான் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலே இதற்கு காரணம். இந்தியா மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் அனைத்தும் இந்த போரின் பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகின்றன. இந்தியா ஒரு 'சுதந்திர நாடு'. ஆனால், அமெரிக்காவின் வரியை குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரஷ்யாவிடம் இருந்தும், ஈரானிடம் இருந்தும் கச்சா எண்ணெய்யை வாங்க மாட்டோம் என்று உத்தரவாதம் கொடுத்துள்ளது. இதனால் இந்தியாவின் சுதந்திரமே கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது.

ரஷ்யாவுக்கும், இந்தியாவுக்கும் கடந்த 75 ஆண்டுகளாக நல்ல உறவு இருந்து வருகிறது. அப்படியிருக்கையில், ரஷ்யாவுடன் வர்த்தகம் வைத்துக் கொள்ள மாட்டோம் என்று உத்தரவாதம் கொடுத்திருப்பது இந்தியாவின் படுதோல்வி. அமெரிக்காவிடம் மண்டியிட்டார்கள் என்பதுதான் இதன் பொருள்.

ஒரு சுதந்திர நாடு இன்னொரு சுதந்திர நாட்டுடன் வர்த்தகம் வைத்துக் கொள்ள மாட்டோம் என்பதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது? இந்த அரசு எவ்வளவு பலவீனமாக இருக்கிறது என்பதற்கு இதுவே சாட்சி” என்றார்.

மேலும் பேசிய கார்த்தி சிதம்பரம், "மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜிக்கு டார்ச்சர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆர்.என். ரவியை அங்கு அனுப்பியுள்ளார்கள். ஆளுநர் ரவியை இங்கிருந்து மேற்கு வங்கம் அனுப்பியதற்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அங்கு சென்றும் வம்புதான் செய்யப் போகிறார். ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அரசியல் சாசனத்தை மதிக்காதவர். அவர் தமிழகத்தை விட்டு சென்றதை நான் வரவேற்கிறேன்” என்றார் அவர்.

