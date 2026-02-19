ETV Bharat / state

விஜய்க்கு ஓட்டு கிடைக்கலாம்; ஆனால் ஜெயிக்க முடியுமா? கார்த்தி சிதம்பரம் கேள்வி

நீண்டகாலமாக ஒரே கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளிடையே சில முரண்களும், பிரச்சினைகளும் ஏற்படுவது வழக்கமானதுதான் என கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம்
காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 19, 2026 at 8:32 AM IST

சென்னை: "விஜய்க்கு வரும் கூட்டம் ஓட்டுகளாக வேண்டுமானால் மாறலாம்; ஆனால் சீட்டுகளாக (வெற்றி) மாறுமா என்பதுதான் கேள்வி" என காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் கூறினார்.

மேலும், சித்தாந்தம் இல்லாத முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள்தான் விஜய்க்கு பெரும்பாலும் ஓட்டு போடுபவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவும் அவர் கூறினார்.

சென்னை குரோம்பேட்டையில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட கார்த்தி சிதம்பரம், கூட்டம் முடிந்ததும் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அவர் கூறுகையில், "வரும் மார்ச் 16ஆம் தேதி மாநிலங்களவைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் ஒரு இடத்தை காங்கிரஸ் கேட்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. திமுகவின் தொகுதிப் பங்கீட்டு குழுவிடம் இதுபற்றி காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும்.

காங்கிரஸ் தற்போது 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் விருப்ப மனுக்களை பெற்று வைத்துள்ளது. தொகுதி பங்கீடு முடிவுகளுக்கு ஏற்ப, எந்தெந்த தொகுதியில் யாரை நிறுத்துவது என காங்கிரஸ் தலைமை முடிவு செய்யும்.

திமுக - காங்கிரஸ் உறவு

நீண்டகாலமாக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளிடையே சிறு சிறு முரண்கள் வந்து போவது வழக்கமானதுதான். மாணிக்கம் தாக்கூர் ட்விட்டரில் வெளியிடும் கவிதைகளை, வெறும் பாரதியார் கவிதைகளாகதான் பார்க்க வேண்டும். திமுக குறித்து மாணிக்கம் தாக்கூர் பேசியது அவரது கருத்து. அதுபற்றி அவரிடம்தான் நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும்" என கார்த்தி சிதம்பரம் கூறினார்.

விஜய் கட்சிக்கு கட்டமைப்பு இல்லை

தொடர்ந்து, தவெக குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த கார்த்தி சிதம்பரம், "விஜய்யின் தவெக கட்சிக்கு கட்டமைப்பு அவ்வளவாக இல்லை. அது பிற்காலத்தில் வரலாம். ஆனால், அவர்களுக்கு கணிசமான வாக்கு வங்கி இருக்கிறது. நகர்ப்புறத்தில் விஜய்க்கு ஓட்டுகள் அதிகமாக கிடைக்காலம். கிராமப்புறத்தில் அது குறைவாக இருக்கும்.

தவெகவுக்கும், விஜய்க்கும் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள்தான் அதிகம் வாக்களிப்பார்கள். அவர்கள் பெரும்பாலும் அரசியல் சித்தாந்தம் இல்லாதவர்கள். அவர்கள்தான் விஜய்யை நோக்கி அதிகம் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். விஜய்க்காக வரும் கூட்டம், ஓட்டுகளாகவும் மாறலாம். ஆனால், சீட்டுகளாக (வெற்றியாக) மாறுமா என்பதுதான் கேள்வி" என்றார்.

'கடுமையான போட்டி'

அதிமுக குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அதிமுகவையும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. அவர்களுக்கு கணிசமான வாக்கு வாங்கி இருக்கிறது. அவர்களது கூட்டணிக்கும் வாக்கு வங்கி இருக்கிறது. இந்த தேர்தல் கடுமையான போட்டி நிலவும் தேர்தலாக இருக்கும். ஆனால், ஒற்றுமையான இந்தியா கூட்டணிதான் வெற்றி பெறும்" என கார்த்தி சிதம்பரம் கூறினார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

