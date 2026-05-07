பாஜகவின் திட்டத்தை முறியடிக்கவே தவெகவுடன் கை கோர்த்தோம் - காங்கிரஸ் எம்.பி கிறிஸ்டோபர் திலக்
கூட்டணி வாக்குகள் மூலமாகத்தான் ஏற்கனவே திமுகவின் 39 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள். அவர்கள் ராஜிநாமா செய்வார்களா? என எம்.பி கிறிஸ்டோர் திலக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : May 7, 2026 at 3:53 PM IST
திருச்சி: நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குள் ஏதேனும் குழப்பங்களை ஏற்படுத்தலாமா என பாஜக முயற்சித்து வரும் நிலையில், அதனை முறியடிக்கும் விதமாகவே தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் முடிவை காங்கிரஸ் எடுத்தது என நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கிறிஸ்டோபர் திலக் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 சட்டப் பேரவை தேர்தலில் முதன்முறையாக போட்டியிட்டு அதிக தொகுதிகளை கைப்பற்றி இருக்கிறது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம். இருப்பினும் ஆட்சியமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், இன்னும் 11 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவைப்படுவதால், ஒரு சில கட்சிகளுக்கு தவெக சார்பில் கூட்டணி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. அழைப்பை ஏற்று திமுகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு தவெகவுடன் கை கோர்த்திருக்கிறது காங்கிரஸ்.
காங்கிரஸின் இந்த முடிவானது திமுகவினரிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்நிலையில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கிறிஸ்டோபர் திலக், திருச்சி விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது அவர், “இரண்டு நாட்களில் ஒரு தெளிவு ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் சென்னை செல்கிறேன். அடுத்த 10 நாட்களுக்குள் புதிய அரசு பொறுப்பேற்கும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளோம். தமிழக வெற்றிக் கழகம் 35% வாக்குகள், திமுக 30% வாக்குகள் பெற்றுள்ளன. இது பாஜகவுக்கு எதிரான மக்களின் நிலைப்பாட்டையும், பாஜக தமிழகத்தில் காலூன்றக் கூடாது என்ற நோக்கில் வாக்களிக்கப்பட்டிருப்பதையும் காட்டுகிறது.
மதச்சார்பின்மையை மையப்படுத்தி ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் தான் காங்கிரஸ் கட்சியும் இந்த முடிவு எடுத்துள்ளது. விஜய்யும் மதச்சார்பின்மைக்கும், பாஜகவுக்கும் எதிராக பல விஷயங்களை உரத்த குரலில் பேச வேண்டும்.
காங்கிரஸுக்கு 5 எம்எல்ஏக்கள் இருந்தாலும், தமிழகத்தின் நிலை மற்றும் மதச்சார்பின்மையை மையப்படுத்தி இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
திமுகவின் அதிருப்தி குறித்து கேட்டதற்கு, “கூட்டணி வாக்குகள் மூலமாக தான் ஏற்கனவே திமுகவின் 39 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள். எனவே அவர்கள் ராஜிநாமா செய்வார்களா? அதுபோல உதயநிதி ஸ்டாலினும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி ஆதரவுடன் தான் வெற்றி பெற்றார். அவரும் ராஜிநாமா செய்வாரா?
பாஜகவின் அடுத்தகட்ட நகர்வை முடக்கும் விதமாக தான் காங்கிரஸ் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. தேர்தலின் போது பல தலைவர்கள் பஞ்ச் டயலாக் கூறிய நிலையில் அதற்கெல்லாம் இப்போது விளக்கம் அளிக்க முடியாது. விஜய் தனது வாக்குறுதி எவ்வாறு நிறைவேற்றப் போகிறார் என்பதைத்தான் பார்க்க வேண்டும்” என்றார்.
விஜய் ஆட்சியில் ஊழல் நடக்குமா? என்று கேட்டதற்கு, “மற்ற கட்சிகள் பெருமளவில் பணம் செலவழித்து தேர்தலில் போட்டியிட்டன. ஆனால், விஜய் கட்சியில் அப்படியில்லை. ஒரு சில வேட்பாளர்கள் தவிர, விசில் சின்னத்தில் யார் போட்டியிட்டார்கள் என்பது கூட தெரியவில்லை. பிரச்சாரம் கூட சரியாக நடக்கவில்லை. ஆனாலும், அவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் என்றால், மக்கள் பணத்தை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் அவர்களுக்கு இல்லை. எனவே இது ஊழலுக்கு வழிவகுக்காது” என்று பதிலளித்தார்.
திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமையப் போவதாக பரவும் வதந்திகள் குறித்து பதிலளித்த கிறிஸ்டோபர் திலக், “பாஜகவுடன் நேரடி தொடர்பில் உள்ள ஒரு கட்சியுடன் திமுக கூட்டணிக்கு செல்வது சரியாக வருமா என்பதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும். தேர்தலுக்கு முன்பும் சரி, தேர்தலுக்குப் பின்பும் சரி. கூட்டணியில் தலைமை வகித்த திமுக, ஒரு பெரியண்ணன் மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்ளவில்லை.
தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்றி விடக்கூடாது என்பதற்காகதான் ஸ்டாலின் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக அரசியல் செய்தார். அதே போன்று தான் காங்கிரஸும் தற்போது இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டால் 6 மாதம் இதே போன்று இழுத்துக் கொண்டு செல்லும். ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பளிக்கக் கூடாது” என்றார்.