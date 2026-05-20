59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு... அதுவும் ராஜீவ் நினைவு நாளில் தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெறும் காங்கிரஸ்
59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, அதுவும் ராஜீவ் காந்தியின் நினைவு நாளில், தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் மீண்டும் காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் பதவியேற்பதை காண்பது வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத உணர்வு என மாணிக்கம் தாகூர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 20, 2026 at 8:19 PM IST
சென்னை: தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த இருவர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கவுள்ளதாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதனையடுத்து திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க தவெக தலைவர் விஜய் முயற்சி மேற்கொண்ட நிலையில், அதில் வெற்றி பெற்றார்.
தொடர்ந்து கடந்த மே 10-ஆம் தேதி சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் முன்னிலையில் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். அவருடன் தவெக இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களான ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் பிரபு, கீர்த்தனா வெங்கட்ராமன் உள்ளிட்ட 9 பேரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர்.
அடுத்தகட்ட அமைச்சரவை பதவியேற்பு எப்போது நடைபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்தது. குறிப்பாக தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த விசிக, ஐயூஎம்எல் போன்ற கட்சிகள் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவது தொடர்பாக இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. இந்நிலையில், விசிக, ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அமைச்சரவையில் பங்கேற்க வேண்டும் என தமிழக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.
முன்னதாக விஜய் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்த காங்கிரஸ் கட்சி, அமைச்சரவையில் தாங்கள் நிச்சயம் இடம் பெறுவோம் என தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் அதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக தமிழக அமைச்சரவையில் இரண்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இடம்பெற இருப்பதாக அக்கட்சி பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் தெரிவித்துள்ளார்.
Hon’ble INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji has approved the induction of INC MLAs Adv. Rajesh Kumar and Thiru P. Vishwanathan into the Tamil Nadu cabinet, and they will be taking oath as Ministers tomorrow.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) May 20, 2026
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "59 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தமிழ்நாட்டில் அமைச்சர்களாக இரண்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்க உள்ளனர். கிள்ளியூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் ராஜேஷ் குமார் மற்றும் மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் விஸ்வநாதன் இரண்டு பேர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்க அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர். ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசில் காங்கிரஸ் கட்சியின் இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் நாளை அமைச்சர்களாக பதவி ஏற்று கொள்கின்றனர்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
ராஜீவ் நினைவு நாளில்: இதனிடையே, தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்க வேண்டும் என்று நீண்டகாலமாக கூறிவந்த அக்கட்சி எம்பி மாணிக்கம் தாகூர், தற்போது அக்கட்சி அமைச்சரவையில் பங்கேற்க உள்ளது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், 59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, அதுவும் ராஜீவ் காந்தியின் நினைவு நாளில், தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் மீண்டும் காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் பதவியேற்பதை காண்பது வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத உணர்வு என தனது பதிவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
1967 தான் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் பதவி வகித்த கடைசி காலம்.— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) May 20, 2026
அந்த காலத்தின் கடைசி காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள்:
• ஜோதி வெங்கடாசலம் – சுகாதாரம்
• ஆர். வெங்கட்ராமன் – தொழில் & மின்சாரம்
• பி. கக்கன் – உள்துறை
• வி. ராமையா – பொதுப்பணித்துறை
• என். நல்லசேனபதி சர்க்கரை… pic.twitter.com/AutIHbhUTh
முன்னாள் பாரத பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது 1991 ஆம் ஆண்டு மே 21ஆம் தேதி படுகொலை செய்யப்பட்டார். அதே தேதியில், 59 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தமிழ்நாட்டில் அமைச்சர்களாக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இருவர் பதவியேற்க உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
10 மணிக்கு பதவியேற்பு: தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெறும் புதிய அமைச்சர்களின் பதவியேற்பு விழா, நாளை (மே 21) காலை 10 மணியளவில், சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் நடைபெறும் என்று தமிழக தலைமைச் செயலாளர் மு.சாய்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.