நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டம்
5 காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களும் ராஜினாமா செய்யத் தயார்; உதயநிதி ஸ்டாலின் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட தயாரா? என தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் கேள்வி எழுப்பியது.
Published : May 24, 2026 at 9:27 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, சென்னை சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகில் தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் சார்பில் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது.
அதில், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும், நீட் தேர்வில் நடைபெற்ற முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி, கல்வித் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ஆகியோர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர்.
அப்போது, காவல் துறை அமைத்த தடுப்புகளை மீறி ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட போவதாக கோஷங்களை எழுப்பினர். அதனைத் தொடர்ந்து இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினரை காவல் துறையினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தனர். அவர்களை காவல்துறை வாகனத்தில் ஏற்றி செல்லும் பொழுது காங்கிரஸ் நிர்வாகி ஒருவருக்கு தலையில் லேசான காயம் ஏற்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து அவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
போராட்டத்தின் பொழுது செய்தியாளர்களிடம் தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் முதன்மை துணைத் தலைவர் தினேஷ் கூறுகையில், "நீட் தேர்வால் ஏழை, எளிய மாணவர்கள் தொடர்ந்து வஞ்சிக்கப்படுகின்றனர். அது மட்டுமில்லாமல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீட் தேர்வில் குளறுபடி நடைபெறுகிறது. இந்த குளறுபடிக்கெல்லாம் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டு பிரதமர் மோடியும், அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானும் பதவி விலக வேண்டும்.
உடனடியாக நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய வேண்டும், இல்லையென்றால் நாடு முழுவதும் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை இளைஞர் காங்கிரஸ் முன்னெடுக்கும். திமுகவின் இளைஞர் அணி கூட்டத்தில் காங்கிரசுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அதனை இளைஞர் காங்கிரஸ் வன்மையாக கண்டிக்கிறது.
அந்த கூட்டத்தில் திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதற்கு இளைஞர் காங்கிரஸ் வன்மையாக கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல், காங்கிரஸ் கட்சியின் ஐந்து எம்எல்ஏக்களும் பதவியை விலகி விட்டு மீண்டும் தேர்தல் நிற்க தயாராக இருக்கிறோம். அதேபோல் சேப்பாக்கம் தொகுதியில் எம்எல்ஏ பதவியில் இருந்து விலகி, பின்பு மீண்டும் போட்டியிடுவதற்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் தயாரா? இதேபோல் திமுகவில் இருக்கும் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அனைவரும் ராஜினாமா செய்து விட்டு மீண்டும் போட்டியிட தயாரா" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.