அதிமுகவின் தலைவர் எடப்பாடி இல்லை, அமித்ஷா தான் - செல்வப்பெருந்தகை விமர்சனம்

தேர்தல் களத்தில் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையே உண்மையான போட்டி என்பதை மக்கள் தான் தங்கள் வாக்குகள் மூலம் தீர்மானிப்பார்கள் என செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் தேர்தல் நிர்வாக குழு கூட்டம்
காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் தேர்தல் நிர்வாக குழு கூட்டம்
Published : March 21, 2026 at 12:38 PM IST

சென்னை: அதிமுகவின் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லை என்றும், விரைவில் அதிமுக-பாஜகவுடன் இணையவிருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் தங்களின் கூட்டணிகளை அமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக களமிறங்கி இருக்கின்றன. அத்துடன், தேர்தல் பிரச்சாரத்தையும் தொடங்கி இருக்கின்றன. இதுதவிர, கூட்டணி கட்சிகளுடனான தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளும் அனல் பறக்க நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த மாதிரியான சூழலில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் தேர்தல் நிர்வாக குழு கூட்டம் நேற்று (மார்ச் 20) சென்னையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் பலரும் பங்கேற்றனர்.

குறிப்பாக, தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், தேசிய செயலாளர் நிவேதித் ஆல்வா, சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ராஜேஷ் குமார், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாணிக்கம் தாகூர், ஜோதிமணி, விஜய் வசந்த், கோபிநாத், சுதா ராமகிருஷ்ணன், ராபர்ட் ப்ரூஸ், விஷ்ணு பிரசாத், கார்த்தி சிதம்பரம், சசிகாந்த் செந்தில் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர்.

இக்கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, "காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களுடன் கலந்துரையாடி, தேர்தல் குழு கூட்டம் வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்துள்ளது. வரவிருக்கும் தேர்தலில் எந்தெந்த தொகுதிகளைக் கேட்பது மற்றும் வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் எவை, என்பது குறித்தும் இந்தக் கூட்டத்தில் விரிவாக ஆய்வு செய்துள்ளோம்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, சனிக்கிழமை காலை திமுகவின் தேர்தல் பேச்சுவார்த்தை குழுவைச் சந்தித்து விருப்ப தொகுதி பட்டியலை கொடுக்கவுள்ளோம். எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது, ஏற்கனவே வெற்றிபெற்ற 17 சட்டமன்றத் தொகுதிகளை மீண்டும் கேட்பதா என்பது குறித்தான ஆலோசனைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதுகுறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்படும்" என்றார்.

தொடர்ந்து, "திமுகவுடனான தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையும் மிக சுமுகமாகவே நடைபெற்று வருகிறது. எங்களுக்குக் கடினமான தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுவதில் உண்மையில்லை. அதேபோல, புதுச்சேரி தொகுதி ஒதுக்கீட்டிலும் எந்த இழுபறியும் இல்லை. விரைவில் சுமூகமான முடிவு எட்டப்படும்" என்று அவர் கூறினார்.

மேலும், அதிமுகவினர் கூட்டணி குறித்து பேச டெல்லிக்குச் செல்வது பற்றி பேசிய அவர், "இதுதான் மதச்சார்பற்ற கூட்டணிக்கும், பாஜக கூட்டணிக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம். உண்மையைச் சொல்லப்போனால், அதிமுகவின் தலைமையாகவே அமித்ஷா தான் செயல்படுகிறார். அவர்கள் தான் அதிமுகவை இயக்குகிறார்கள், தீர்மானிக்கிறார்கள். தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுகவை பாஜகவுடன் இணைத்துவிடவும் வாய்ப்புள்ளது. அதிமுக என்ற முகமூடியை அணிந்து கொண்டு பாஜக தமிழ்நாட்டில் நுழையப் பார்க்கிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டு மக்கள் அரசியல் தெளிவுடனும், மிகவும் எச்சரிக்கையுடனும் இருக்கிறார்கள்" என மிகக் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

விஜய் குறித்து பேசிய அவர், “தேர்தல் களத்தில் யாருக்கும்-யாருக்கும் இடையே உண்மையான போட்டி என்பதை, நடிகர் விஜய் அல்லது வேறு தலைவர்கள் சொல்வதை விட, மக்கள் தான் தங்கள் வாக்குகள் மூலம் தீர்மானிப்பார்கள்" என்றும் அவர் கூறினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் ஜோடங்கர், "புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் தொகுதி பங்கீடு குறித்து திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்று (மார்ச் 21) புதுச்சேரி வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட உள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையில் கூட்டணியில் உள்ளோம். ஆனால், பாண்டிச்சேரியை பொருத்தவரை கடந்த காலங்களில் காங்கிரஸ் தலைமையில் தான் கூட்டணி இருந்தது. அது முன்வைத்துதான் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. காங்கிரஸ்தான் பாண்டிச்சேரியில் தலைமை தாங்கும்" என்றார்.

