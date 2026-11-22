திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு முடிவுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு - காங்கிரஸ் அறிவிப்பு
தர்காவிற்கும், கோவிலுக்கும் இடையில் உள்ள கல்லில் தான் தீபம் ஏற்றுவோம் என்று பாஜகவும், ஆர்எஸ்எஸும் முயற்சி செய்து வருவதாக மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
Published : November 22, 2026 at 12:34 PM IST
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு எடுக்கும் முடிவுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதாக காங்கிரஸ் கமிட்டி மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், “இளைஞர் காங்கிரஸ் சார்பில் இந்தியா முழுவதும் பஞ்சாயத்து Task Force என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இளைஞர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எப்படி தீர்ப்பது என்ற பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு இளைஞர்களை உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு தயாராக்கும் பணிகளில் இளைஞர் காங்கிரஸ் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அரசு எடுக்கும் முடிவுக்கு ஒத்துழைப்பு
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் தொடர்பான உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு தமிழக அரசு தான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதில் தமிழ்நாடு அரசு என்ன முடிவு எடுத்தாலும், அதற்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்போம். அதேசமயம், ஆர்எஸ்எஸ், இந்து முன்னணி திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் பொய்யான செய்திகளை பரப்பி வருகின்றனர்” என குற்றஞ்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தர்காவிற்கும், கோவிலுக்கும் இடையில் உள்ள கல்லில் தான் தீபம் ஏற்றுவோம் என்று பாஜகவும், ஆர்எஸ்எஸும் முயற்சி செய்து வருகிறது. பாஜக என்ன நிலையை எடுத்ததோ? அதைத் தான் இப்போது முகமூடி அண்ணாமலை எடுத்துள்ளார். அண்ணாமலையும், பாஜகவும் Understanding-ல் இயக்கத்தை நடத்தி வருகின்றனர். அண்ணாமலையின் வேஷம் இன்னொரு முறை நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது” என்றார்.
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அதேபோல, நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், “மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக விவசாயிகளின் நலனுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அதனை எதிர்ப்போம். தமிழகத்தின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதில் உறுதியான நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளோம்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய இடைக்காலத் தீர்ப்பு தொடர்பாக தமிழக அரசு எடுக்கும் முடிவுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு அளிப்போம்” என்றார்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு முடிவுதான் எங்கள் முடிவு - காங்கிரஸ் அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் #ThiruparankundramDeepam | #Thirupparankunram | #Congress | #MinisterRajeshkumar | #TNGovt | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/wGdb8yaJGB— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 22, 2026
தொடர்ந்து, அண்ணாமலையின் அரசியல் விமர்சனங்கள் குறித்த கேள்விக்கும் பதிலளித்த அமைச்சர், “தமிழகத்தை அனைவரும் வாழக்கூடிய சிறந்த மாநிலமாக மாற்றுவதே அரசியல் கட்சிகளின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.