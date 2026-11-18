"சோனியா காந்தியின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு அழைப்பு வந்ததா? புறக்கணித்தேனா?"- மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம்
"டெல்லியில் கர்நாடக முதலமைச்சரை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சந்தித்து மேகதாது விவகாரம் குறித்து பேசவில்லையே ஏன்?, காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர், இதுவரை எங்கு என்ன பேசியிருக்கிறார்?" என மு.க.ஸ்டாலின் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
Published : November 18, 2026 at 4:02 PM IST
சென்னை: "சோனியா காந்தியின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு வாழ்த்துக் கடிதம் அனுப்பியுள்ளேன்" என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த நவ.16- ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை நூல் 'Belonging: A Journey of Love' வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, வயநாடு எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இவர்களுடன், கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன், கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி.சதீஷன், ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா, முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் பரூக் அப்துல்லா, அகிலேஷ் யாதவ் மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த விழாவில் பங்கேற்க திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா? இல்லையா? அல்லது அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு, அதனை அவர் புறக்கணித்தாரா? என்ற கேள்வி எழுந்திருந்தது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, சோனியா காந்தியின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு வாழ்த்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
சோனியா காந்தி புத்தக வெளியீடுஅழைப்பு வந்ததா? புறக்கணித்தேனா? மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம் #soniyagandhi | #congress | #mkstalin | #dmk | #bookrelease | #chennai | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/IMXggWa8hm— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 18, 2026
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், திமுகவின் மூத்த தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களை இன்று நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். இதில் கட்சியின் செயல்பாடுகள் உள்ளிட்டவைக் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மு.க.ஸ்டாலினிடம், "மேகதாது அணைக் கட்டும் விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று நீங்கள் வலியுறுத்தியுள்ள சூழ்நிலையில், முதலமைச்சர் இது குறித்து எதுவும் பேசவில்லையே ஏன்?" என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதற்கு பதிலளித்த மு.க.ஸ்டாலின், "முதலமைச்சர் இதுவரை எதற்காவது பதில் சொல்லியுள்ளாரா? முதலமைச்சரை பத்திரிக்கையாளர்களான நீங்கள் தான் கேட்க வேண்டும். இது குறித்து முதலமைச்சர் கண்டு கொள்ளவில்லை என்றால் காவிரி விவகாரம் பற்றி முதலமைச்சருக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அதனால் அவர் கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளார்.
டெல்லியில் கர்நாடக முதலமைச்சரை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சந்தித்து மேகதாது விவகாரம் குறித்து பேசவில்லையே ஏன்? காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் இதுவரை எங்கு என்ன பேசியிருக்கிறார்? தயவு செய்து இதுகுறித்து நீங்கள் முதலமைச்சரிடம் கேளுங்கள்" என்றார்.
"சோனியா காந்தியின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு நீங்கள் வாழ்த்து சொன்னீர்களா?" என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த மு.க.ஸ்டாலின், "புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு நான் வாழ்த்து கூறினேன். கடிதமும் எழுதினேன். விழாவிற்கு அழைப்பிதழ் வரவில்லை. ஆனால் தொலைபேசி வாயிலாக எனது உதவியாளரை தொடர்புக் கொண்டு தகவலை தெரிவித்துள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு நான் வாழ்த்து கடிதம் அனுப்பினேன்" என தெரிவித்தார்.