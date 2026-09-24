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'ஜெம்' வீரமணி மீது 2024-லேயே புகார் அளித்த காங். நிர்வாகி - மனுவில் கூறியிருந்தது என்ன? வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்

பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான இந்த பாலியல் வன்செயலை கண்டு நான் மிகுந்த அதிர்ச்சிக்கும், துன்பத்திற்கும் உள்ளானேன் என்று காங்கிரஸ் நிர்வாகி ரஞ்சன் குமார் தனது புகார் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 7:47 PM IST

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சென்னை: 'ஜெம்' கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி சிறுமிகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக 2024- ஆம் ஆண்டிலேயே காங்கிரஸ் நிர்வாகி ரஞ்சன் குமார், பெருநகர சென்னை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். இந்த புகார் மனு தற்போது வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிறுமிகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக 'ஜெம்' கிரானைட் தொழிலதிபர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹம் ஆகியோர் கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கில் 23 ஆண்டுகளாக வீரமணியின் நிறுவனமான ஜெம் கிரானைட்ஸில் பணிபுரிந்து, தற்போது வேறு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் கணேசனும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். செல்போனில், வீரமணி சிறுமிகளிடம் ஆபாசமாக இருப்பது போன்ற வீடியோவை வைத்திருந்து, அதைப் பற்றி காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காத குற்றத்திற்காக அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக வீரமணி தொடர்புடைய ஐந்து வீடுகளில் சென்னை பாலியல் குற்றத்தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் நேற்று அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது செல்போன்கள், மின்னணு சாதனங்கள், வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் போன்றவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல், நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இந்த வழக்கில் முக்கிய திருப்பமாக, 2024- ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 21- ஆம் தேதி காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த ரஞ்சன் குமார், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தது தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரஞ்சன் குமார் அளித்த மனுவும் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதில், "தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் எஸ்சி துறையின் மாநிலத் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறேன். பெண்கள், பெண் குழந்தைகள் மற்றும் பட்டியலின மக்களின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு சம்மந்தமாக பல போராட்டங்கள் மற்றும் சமூக சேவைகளை நான் பல ஆண்டு காலமாக செய்து வருகிறேன்.

மேலும் தனிப்பட்ட முறையில் எவரேனும் சட்டத்திற்கு புறம்பாக பாதிக்கப்பட்டு எங்களிடம் உதவி கேட்டால் அவர்களுக்கு நேரில் சென்றும், எங்களால் முடிந்த சட்ட உதவிகளையும் தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறேன்.

இந்நிலையில் மிக சமீபத்தில் எனக்கு நன்கு தெரிந்த நபர் மூலம் ரகசியமாக அதிர்ச்சியான கிடைத்த தகவல் ஒன்று கிடைத்தது. அதாவது சென்னை லாயர்ஸ் காலனி என்ற முகவரியில் வசித்து வரும் சுமார் 70 வயதிற்கு மேற்பட்ட தொழிலதிபர் ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி, அவரது நெருங்கிய தோழியான சாந்தியின் தேனாம்பேட்டை ஜேஜே சாலையில் உள்ள வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து போகிறார் என்றும், அவருக்காக மேற்படி சாந்தி 14 முதல் 18 வயது வரையுள்ள ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலை, சிறுபான்மை மற்றும் தலித் சிறுமிகளை அழைத்து வருகிறார் என தெரிய வந்தது.

இந்த சிறுமிகள் வீரமணியின் காமவெறியாட்டத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆதாரபூர்வமான தகவல் மிக அதிர்ச்சியளித்தது. மேற்படி வீரமணி, சாந்தியின் வீட்டில் மைனர் பெண் குழந்தைகளிடம் பாலியல் சீண்டல்கள் செய்வது ரசகியமாக வீடியோவாக எடுக்கப்பட்டு, மேற்படி வீரமணி மற்றும் சாந்தி ஆகியோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக என் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த வீடியோக்களில் மேற்படி வீரமணி மைனர் பெண் குழந்தைகளை பெட்ரூமில் வைத்து அவர்களுக்கு சாக்லெட்டுகள், பரிசு பொருட்கள் வழங்கி அவர்களிடம் பாலியல் அத்துமீறல்கள் செய்யும் காட்சிகள் உள்ளன.

மைனர் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான இந்த பாலியல் வன்செயலை கண்டு நான் மிகுந்த அதிர்ச்சிக்கும், துன்பத்திற்கும் உள்ளானேன். பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை செயலுக்கு எதிராக சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த புகார் மனுவை தங்களின் மேலான நடவடிக்கைக்காக சமர்பிக்கின்றேன்.

மேற்படி வீரமணி, சாந்தி ஆகியோரின் இந்த குற்றசெயல்களை சரியான முறையில் நுண்ணறிவுத் திறனுடன் புலன் விசாரணை செய்து அவர்களை சட்டப்படி தண்டிக்க வேண்டும். மேற்படி வீரமணியின் பாலியல் வன்கொடுமை செயல்களுக்குள்ளான குழந்தைகளின் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டு அவர்களின் கல்வி மற்றும் எதிர்கால நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

எனவே காவல் ஆணையர் பெண் குழந்தைகளின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக பொதுநலன் கருதி நான் சமர்பிக்கும் இந்த புகார் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு மேற்படி பாலியல் வன்கொடுமை செயல்களில் ஈடுபட்டு பல மைனர் பெண் குழந்தைகளை நாசம் செய்த வீரமணி மீதும் அவரது இந்த பாலியல் வன்கொடுமை குற்ற செயலுக்கு துணை போன சாந்தி மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நான் தங்களை மிகுந்த தயவுடன் வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்கின்றேன்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த புகார் மனுவுடன் சில வீடியோ காட்சிகளையும் இணைத்து வழங்கி உள்ளதாக ரஞ்சன் குமார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக திருச்சி விமான நிலையத்தில் இன்று (செப்.24) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த காங்கிரஸ் எம்பி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் எஸ்சி துறையின் மாநிலத் தலைவர் ரஞ்சன் குமார், 2024 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அப்போதைய கமிஷனரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். அதன் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பது தான் கேள்வி" என்றார்.

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TAGGED:

ஜெம் வீரமணி மீது புகார்
காங்கிரஸ் நிர்வாகி
GREATER CHENNAI POLICE
SEXUAL HARASSMENT OF MINOR GIRLS
GEM VEERAMANI

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