முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழா: விஜய் அருகில் அமர்ந்த ராகுல் காந்தி
புதிய அமைச்சரவை பதவி ஏற்பு விழா இன்று காலை 10 மணி அளவில் சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில் விஜய்யுடன் 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவி ஏற்க உள்ளனர்.
Published : May 10, 2026 at 10:09 AM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய், தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விழாவிற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி வருகை தந்துள்ளார். விழாவில் விஜய்க்கு அருகே அவர் அமர்ந்துள்ளார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று மிகப்பெரிய அரசியல் சக்தியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவெடுத்துள்ளது. எனினும், தனி பெரும்பான்மை இல்லாததால் காங்கிரஸ், சிபிஐ., சிபிஎம், விடுதலை சிறுத்தைகள், ஐயுஎம்எல் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் 120 எம்எல்ஏக்கள் பலத்தை பெற்றது தவெக. இதில் காங்கிரஸ் மட்டும் திமுக உடனான கூட்டணியை முறித்துக்கொண்டு, தவெகவுடன் இணைந்தது.
பிற கட்சிகள் திமுகவில் இருந்து வெளியேறாமல், வெளியில் இருந்து தவெகவுக்கு ஆதரவு தந்துள்ளன. தனிப்பெரும்பான்மை பலம் பெற்ற நிலையில், நேற்று சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க விஜய் உரிமை கோரினார். இதனைத் தொடர்ந்து, விஜய்யை தமிழக முதலமைச்சராக ஆளுநர் நியமித்தார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்கும் விழா, இன்று காலை 10 மணி அளவில் சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில் விஜய்யுடன் சேர்ந்து 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவி ஏற்க உள்ளனர்.
இந்த விழாவில் பங்கேற்க, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி இன்று காலை டெல்லியில் இருந்து ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானம் மூலமாக சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார்.
அவரை சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பெருந்தகை, தமிழக மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் உள்ளிட்ட முக்கிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர். பின்னர் அங்கிருந்து கார் மூலமாக நேரு உள்விளையாட்டு அரங்குக்கு ராகுல் காந்தி வந்தடைந்தார். அவரை தவெக நிர்வாகிகள் வரவேற்று உள்ளே அழைத்துச் சென்றனர்.
தொடர்ந்து, மேடையேறிய ராகுல் காந்தி, விஜய்க்கு அருகே உள்ள இருக்கையில் அமர்ந்துள்ளார். நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு ராகுல் காந்தி இன்று மதியம் அல்லது பிற்பகல் மீண்டும் டெல்லி திரும்புவார் எனக் கூறப்படுகிறது.
ராகுல் காந்தி இந்த விழாவில் பங்கேற்பது இந்திய அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. மேலும், தமிழக வெற்றி கழகத்தை வைத்துக் கொண்டு, காங்கிரஸ் அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை எவ்வாறு தீர்மானிக்க போகிறது என்பதும் அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.