மகளிர் உரிமைத் தொகை மட்டுமே வெற்றியை தராது; மீண்டும் திமுகவை சீண்டும் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
மகளிர் உரிமைத் திட்டப் பயனாளிகளுக்கு ரூ. 5,000 வழங்கப்பட்டதால் மக்களிடம் திமுகவுக்கு ஆதரவு பெருகிவிட்டது, இதனால் 'கூட்டணி ஆட்சி' என்று இனி காங்கிரஸார் பேசமாட்டார்கள் என ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறியிருந்தார்.
Published : February 15, 2026 at 7:25 PM IST
சென்னை: மகளிர் உரிமைத் தொகை மட்டுமே தேர்தலில் வெற்றியை தரும் என்று நம்புவது மூடநம்பிக்கை என காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி திமுகவை விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகளில் அந்தந்த கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், ஆளுங்கட்சியான திமுக அதன் கூட்டணி கட்சிகளுடன் இன்னமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் உள்ளது. இதனால் காங்கிரஸார் கடும் அதிருப்தியில் இருந்து வருகின்றனர். கடந்த நவம்பர் மாதத்திலேயே காங்கிரஸ் கட்சியின் பேச்சுவார்த்தை குழுவை தேசிய தலைமை அறிவித்தது.
ஆனால், திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ அழைப்புக்காக கடந்த 70 நாட்களுக்கும் மேலாக காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை குழு காத்துக்கொண்டிருக்கிறது. சில தினங்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்காததால் கட்சி தலைவர்கள் மிகுந்த வலியோடு இருப்பதாக கூறினார். இந்நிலையில், வரும் 22 ஆம் தேதி முதல் திமுக தொகுதி பங்கீட்டுக் குழு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்க உள்ளது.
இதற்கிடையே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பலர் திமுக மீது அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர். அதே போல, திமுக அமைச்சர்களும் காங்கிரஸை சாடி வருகின்றனர். காரணம், ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்றும், கேட்கும் தொகுதிகளை திமுக வழங்க வேண்டும் என்றும் காங்கிரசின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் டிமாண்ட் வைத்து வருகின்றனர்.
ஆனால், கூட்டணி ஆட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒத்துவராது என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளிப்படையாக அறிவித்துவிட்டார். இருப்பினும், காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பலர் தங்களது விருப்பத்தில் இருந்து பின்வாங்கவில்லை. குறிப்பாக, விருதுநகரில் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் இன்று (பிப்.15) நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் திமுக கூட்டணியில் கூடுதல் இடம், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது உள்ளிட்ட 7 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்த சூழலில், கடந்த 14 ஆம் தேதி அன்று திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர் சந்திப்பு நடத்தினார். அப்போது அவரிடம் கங்கிராஸார் வைக்கும் டிமாண்ட் குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், கூட்டணி ஆட்சி என்று இனி யாரும் கேட்கமாட்டார்கள். காரணம், மகளிர் உரிமைத் திட்டப் பயனாளிகளுக்கு ரூ. 5000 வழங்கப்பட்டதால் மக்களிடம் திமுகவுக்கு ஆதரவு பெருகிவிட்டது. இந்த விவகாரம் குறித்து காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர்கள் மற்றும் தமிழக தலைவருக்கு மட்டுமே திமுக பதில் சொல்லும் என்றார்.
இதற்கு எதிர்வினையாற்றியுள்ள தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, மகளிர் உரிமைத் தொகை மட்டுமே தேர்தலில் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் என்று நம்புவது ஒரு மூடநம்பிக்கை என்று விமர்சித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில், மகளிர் உரிமைத் தொகை ஒரு சிறந்த நலத்திட்டம் தான். செயல்படுத்தியது பாராட்டதக்கது. ஆனால், அது மட்டுமே தேர்தலில் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் என்று நம்புவது மூடநம்பிக்கை. கடந்த 3 ஆண்டுகளில், தேர்தலுக்கு முன்னதாக இது போன்ற திட்டங்களை அறிவித்த 9 பெரிய மாநில அரசுகளில், 4 மாநில அரசுகள் மட்டுமே வெற்றி பெற்றன; 5 மாநிலத்தில் தோல்வி மட்டுமே கிடைத்ததுள்ளது'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அதுகுறித்து அவர் பகிர்ந்த தகவலின்படி, மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், தெலங்கானா, சத்தீஸ்கர், ஆந்திர பிரதேசம், ஜார்கண்ட், மகாராஷ்டிரா, டெல்லி மற்றும் பீகார் உள்ளிட்ட 9 மாநிலங்களில் வெவ்வேறு பெயர்களில் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை அந்தந்த மாநில ஆளுங்கட்சிகள் கொண்டு வந்துள்ளன. ஆனால், அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல்களில் 5 கட்சிகளால் ஆட்சியை தக்க வைக்க முடியவில்லை.
அதன்படி, 2023 ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான காங்கிரஸ் தோல்வியை தழுவியது. அதே ஆண்டில் தெலங்கானாவில் பாரத ராஷ்டிர சமிதி கட்சியும், சத்தீஸ்கரில் காங்கிரஸ் கட்சியும், 2024 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆந்திராவில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸும், 2025 இல் டெல்லியில் ஆத்மி உள்ளிட்ட 5 மாநில ஆளுங்கட்சிகள் தோல்வி அடைந்தன.
இருப்பினும் மகளிர் உரிமைத் தொகையை செயல்படுத்திய பிற மாநிலங்களில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களில் 4 ஆளுங்கட்சிகள் மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தன. அதன்படி, 2023 மத்திய பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக, 2024இல் ஜார்கண்டில் நடந்த தேர்தலில் ஜேஎம்எம் தலைமையிலான கூட்டணி, அதே ஆண்டில் மஹாராஷ்டிராவில் நடந்த தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான மகாயுதி மற்றும் கடந்தாண்டு பீகாரில் நடந்த தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான தே.ஜ., கூட்டணி உள்ளிட்ட 4 மாநில ஆளுங்கட்சிகளே மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளன. இதனை சுட்டிக்காட்டியுள்ள பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மட்டுமே தேர்தலில் வெற்றியை பெற்று தராது என்று திமுகவுக்கு நினைவூட்டும் வகையில் பதிவிட்டுள்ளார்.