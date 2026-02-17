ETV Bharat / state

தவெகவுடன் கூட்டணியா? காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளரின் பதில்

இந்தியா கூட்டணியின் எண்ணமும் தமிழ்நாடு மக்களின் எண்ணமும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதால் என்டிஏ கூட்டணியை மக்கள் நிராகரித்து விடுவார்கள் என கிரிஷ் சோடங்கர் கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் ஜோடங்கர்
காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் ஜோடங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 9:16 AM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடனான கூட்டணி குறித்து தேசிய தலைமை தான் முடிவு எடுக்கும் என காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி பெயர் நீக்கப்பட்டதை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக சென்னையில் இன்று பேரணி நடைபெறுகிறது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் வருகை புரிந்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் பல்வேறு கேள்விகள் முன் வைக்கப்பட்டன. அவரிடம், வரும் 22 ஆம் தேதி திமுக சார்பில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு, நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் என்று பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் தேசிய தலைமை கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் பேசக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தி வரும் நிலையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்டோர் பொதுவெளியில் பேசுவது தொடர்பான கேள்விக்கு, “கூட்டணி தொடர்பாக காங்கிரஸ் சார்பில் ஐவர் குழு ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்குழு மேலிடத்திற்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும். பிறகு மேலிடம் முடிவுகளை எடுக்கும். அது தவிர கூட்டணி குறித்து யாரும் பேச மாட்டார்கள்” என்றார்.

இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இருந்து வரும் நிலையில் தற்போது கூட்டணியில் சலசலப்பு ஏற்பட காரணம் என்ன என்று கேட்டதற்கு, “திமுகவுடன் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை” என்று ஒரே வரியில் பதில் கூறினார்.

என்டிஏ கூட்டணி தொடர்பான கேள்விக்கு, “தமிழ்நாடு மக்கள் எப்போதும் முற்போக்கு எண்ணம் உடையவர்கள். இந்தியா கூட்டணியின் எண்ணமும் தமிழ்நாடு மக்களின் எண்ணமும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதால் என்டிஏ கூட்டணியை மக்கள் நிராகரித்து விடுவார்கள்” என்றார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி வைக்குமா என்ற கேள்விக்கு, “கூட்டணி குறித்து தேசிய தலைமை தான் முடிவெடுக்கும். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழு அது பற்றி பேசும்” என்று மழுப்பலாக கூறினார்.

ஆட்சியில் பங்கு என்பதை திமுக திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ள நிலையில் காங்கிரஸின் நிலைபாடு என்ன என்ற கேள்விக்கு, “அதுபற்றி திமுக எங்களிடம் எந்த ஒரு பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தவில்லை. இது எங்கள் கூட்டணிக்கு உட்பட்ட விஷயம். பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியபிறகு தான் நாங்கள் என்ன கேட்கிறோம், அதற்கு அவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் என்பது முழுமையாக தெரியவரும். அதன்பிறகு ஊடகங்களுக்கு தெரிவிப்போம்” என்றார்.

