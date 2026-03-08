சத்யமூர்த்தி பவனில் திடீரென மயங்கிய கிரிஷ் சோடங்கர்... நடந்தது என்ன?
சத்யமூர்த்தி பவனில் காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் திடீரென மயங்கிய சம்பவத்தால் பரபரப்பு நிலவியது.
Published : March 8, 2026 at 9:02 PM IST
சென்னை: சத்யமூர்த்தி பவனில் படியில் நடந்து வந்த போது காலில் சுளுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது; சிகிச்சைக்கு பின்னர் இப்போது நலமாக உள்ளேன் என்று கிரிஷ் சோடங்கர் கூறினார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வெகு விரைவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த மாத இறுதிக்குள் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே அரசியல் கட்சிகள் மத்தியில் கூட்டணி ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தைகள் சூடு பிடித்து வருகின்றன. குறிப்பாக திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஒப்பந்தம் நீண்ட இழுபறிக்கு பின்னர் கடந்த 4 ஆம் தேதி முடிவானது. அதன்படி, திமுக கூட்டணியில் 28 தொகுதிகளும், ஒரு ராஜ்யசபா இடமும் காங்கிரஸ்க்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து அடுத்தகட்ட தேர்தல் பணிகளில் காங்கிரஸார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுடன், கட்சியின் பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தேர்தல் பார்வையாளருமான முகுல் வாஸ்னிக் இன்று சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இதில், காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
திடீரென மயங்கிய கிரிஷ் சோடங்கர்
இந்த நிலையில், கூட்டம் முடிந்த பிறகு முகுல் வாஸ்னிக் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அதன் பின்னர் அனைத்து நிர்வாகிகளும் புறப்பட்டு செல்லும்போது கிரிஷ் சோடங்கர் திடீரென மயக்கம் அடைந்தார். அவரை கட்சி நிர்வாகிகள் தூக்கிக்கொண்டு காரில் அமர வைத்து கொண்டு சென்றனர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
முன்னதாக இதுகுறித்து நிர்வாகிகள் தெரிவிக்கையில், '' கிரிஷ் சோடங்கர் நான்கு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டதால் சோர்வடைந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அவரை காரில் ஏற்றி அழைத்து சென்றனர். பின்னர் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. சிறிது நேரத்தில் அவர் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியதால் விமான நிலையம் புறப்பட்டு சென்றார்'' என தெரிவித்தனர். இருப்பினும், அவரது உடல்நிலை குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்து வந்தன.
காலில் சுளுக்கு
இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த கிரீஷ் சோடங்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார். அப்போது அவர், '' சத்யமூர்த்தி பவனில் படியில் நடந்து வந்த போது காலில் சுளுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது. வலியுடன் இருந்த என்னை உடனே மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று உரிய சிகிச்சை அளித்தனர். இப்போது நலமாக உள்ளேன்.'' என கூறினார்.
அதே போல செல்வப்பெருந்தகை பேசுகையில், '' கிரீஷ் சோடங்கர் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் உள்ளார். படியில் இருந்து இறங்கிய போது கால் இடறி சுளுக்கு ஏற்பட்டது. அதனால் சின்ன மயக்கம் ஏற்பட்டு தற்போது சரியாகி விட்டது'' என்ற அவர், காங்கிரஸ் போட்டியிடவுள்ள 28 தொகுதிகள் குறித்து உடன்பாடு எட்டியதும் அறிவிக்கப்படும் என்றார்.