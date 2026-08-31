ETV Bharat / state

காங்கிரஸ் மிரட்டல் - விஜய் அரசுக்கு உண்மையிலேயே ஆபத்தா?

2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தவெக கூட்டணியில் தங்களுக்கு அதிக தொகுதிகளை பேரம் பேசி பெறுவதற்காக இப்போதே போடப்படும் முன்கூட்டிய அரசியல் அடித்தளம் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம் (TN ASSEMBLY)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 5:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

- By எஸ். சையத் இப்ராஹிம்

தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வானிலை எப்போதும் கணிக்க முடியாத ஒரு பெருங்கடல். 2026 சட்டப் பேரவை தேர்தல் முடிந்து, கோட்டையின் அரியணையில் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் அமர்ந்து சில மாதங்களே ஆகியுள்ளன. 1967-க்குப் பிறகு முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தது தமிழக வெற்றிக் கழகம். சரியாக 113 நாட்களை இந்த ஆட்சி கடந்த நிலையில், திடீரென கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸில் இருந்து போர்க்குரல் கேட்க தொடங்கி இருக்கிறது.

கன்னியாகுமரி அருகே வெட்டுமணியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் குமரி மேற்கு மாவட்ட தலைவர் பதவி ஏற்பு விழா நேற்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார், "வரும் 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ராகுல் காந்தி அடுத்த பிரதமராக வருவார். ஒருவேளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதற்கு உடன்படவில்லை என்றால், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த 2 அமைச்சர்களும் பதவியில் நீடிக்க மாட்டார்கள். எங்களுக்கு கட்சி தான் பெரிது.

பதவியேற்பு விழாவின் போது முதலமைச்சர் விஜய்
பதவியேற்பு விழாவின் போது முதலமைச்சர் விஜய் (@TNDIPR)

இந்த இயக்கம் எங்களுக்கு பெரியது. இந்த இயக்கம் என்ன சொல்கிறதோ அதை செய்வேன். பதவியில் இருந்து விலகுமாறு காங்கிரஸ் தலைமை கூறினால், அடுத்த நிமிடமே அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகுவோம். ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கலாம். ஒவ்வொரு கொள்கை இருக்கலாம். ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கடைசி தொண்டனின் எதிர்பார்ப்பு ராகுல் காந்தி தான்" என்று பேசினார். அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் இவ்வாறு பேசியது, தவெக அரசுக்கு பகிரங்க மிரட்டலாக பார்க்கப்படுவதோடு, தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் திடீர் பரபரப்பை பற்ற வைத்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: ராகுலை பிரதமர் வேட்பாளராக தவெக ஏற்காவிட்டால் அமைச்சர் பதவியை துறப்போம்- காங்கிரஸ் எச்சரிக்கை

வெறும் 5 எம்.எல்.ஏ-க்களை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு, சட்டப் பேரவையில் தனிப்பெரும் கட்சியாக 107 உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யை காங்கிரஸ் மிரட்டுவது வேடிக்கையாக தோன்றினாலும், இதன் பின்னணியில் இருக்கும் அரசியல் சதுரங்கம் மிகவும் ஆழமானதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

தவெக ஆட்சிக்கு அடித்தளம் போட்டுக் கொடுத்த காங்கிரஸ்

சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர தேவையான 118 என்ற பெரும்பான்மை இலக்கை எட்ட முடியவில்லை. அந்த இக்கட்டான இடியாப்பச் சிக்கலில், விஜய்யின் தவெக அரசு அமைய மிக முக்கிய ‘அடித்தளத்தை’ போட்டுக் கொடுத்தது காங்கிரஸ் கட்சி தான்.

கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், அந்த கூட்டணியில் இருந்து சொல்லாமல் கொள்ளாமல் திடீரென விலகி, தங்களது 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை தவெக-விற்குத் தூக்கிக் கொடுத்தது.

திமுகவின் பலத்திலும், திமுக தொண்டர்களின் வியர்வை மற்றும் உழைப்பிலும் நின்று போட்டியிட்டு வென்ற 5 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ-க்கள், தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பிறகு அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வந்து ஒரு வார்த்தை கூட நன்றி சொல்லாமல், நேரடியாக தவெக அரசுக்கு ஆதரவளிக்கச் சென்றதை ஸ்டாலின் மிகக் கடுமையாகக் கண்டித்தார்.

இந்தியா கூட்டணியில் அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் யார் என்ற கேள்வி எழுந்த போது, அனைத்து கட்சிகளும் மவுனம் சாதித்த நிலையில், பிரதமர் வேட்பாளர் ராகுல் காந்தி தான் என்று முதன் முதலில் கூறியவர் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்.

"பல ஆண்டுகளாக திமுக-வோடு நீண்ட காலக் கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான ஒரே நாளில் தங்களது உறவை முற்றிலுமாகத் துண்டித்துக் கொண்டு தவெக பக்கம் தாவியது அரசியல் நாகரிகமற்ற செயல்" என்றும் மு.க.ஸ்டாலின் சாடினார்.

சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்
சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ராகுல் காந்தியா? ஜோசப் விஜய்யா?

கடந்த சில வாரங்களாக தவெக-வின் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள், "டெல்லியை ஆளப் போகும் அடுத்த பிரதமர் ஒரு தமிழராக இருக்க வேண்டும்" என்ற தொனியில் தொடர்ந்து பேசி வருகின்றனர். தேசிய அளவில் நரேந்திர மோடிக்கு மாற்றாக ராகுல் காந்தியை மட்டுமே ஒற்றை முகமாக முன்னிறுத்தி கொண்டிருக்கும் காங்கிரஸுக்கு, தங்களது சொந்தக் கூட்டணிக் கட்சியே தமிழ்நாட்டில் தங்களுக்கு போட்டியாக ஒரு புதிய பிம்பத்தை கட்டமைப்பதை சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. அதன் விளைவே, "ராகுல் காந்தியா? விஜய்யா?" என்ற மோதலில் அமைச்சர் ராஜேஷ்குமாரின் இந்த மிரட்டல் அமைந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ராகுல் காந்தி Vs விஜய் - யார் பிரதமர் வேட்பாளர்?

கருத்துக்கணிப்பில் முதலமைச்சர் விஜய்

மேலும், இந்தியா டுடே மற்றும் சி-வோட்டர் இணைந்து அண்மையில் நடத்திய 'மூட் ஆஃப் தி நேஷன்' கருத்துக்கணிப்பின் படி, அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் தேர்வில் நரேந்திர மோடி 48.7% ஆதரவுடன் முதலிடத்திலும், ராகுல் காந்தி 27.1% ஆதரவுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளனர். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் 9.2% ஆதரவுடன் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்து தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

5 விரல்கள் கோட்டையை சாய்க்குமா?

இந்த நிலையில், காங்கிரஸின் மிரட்டலை தொடர்ந்து தவெக அரசுக்கு உண்மையிலேயே ஆபத்து இருக்கிறதா என்று பார்த்தால், இல்லை என்பது தான் அதற்கு பதில். 234 உறுப்பினர்களை கொண்ட தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் ஆளுங்கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் தவெகவுக்கு 107 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 5 உறுப்பினர்களும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 2 உறுப்பினர்களும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 2 உறுப்பினர்களும் உள்ளனர். இந்த மூன்று கட்சிகளும் கூட்டணி அமைச்சரவையில் பங்கேற்றுள்ளன.

ஆட்சியில் பங்கேற்காமல், மார்க்சிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தவெக அரசுக்கு வெளியே இருந்து ஆதரவு அளித்து வருகின்றன. இந்த இரு கட்சிகளுக்கும் தலா 2 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இது தவிர, அமமுக கட்சியின் உறுப்பினர் காமராஜும் தவெக ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் உள்ளார். ஆக மொத்தமாக தவெக அரசுக்கு 121 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு வெளிப்படையாக உள்ளது.

இது தவிர, சட்டப் பேரவையில் திமுகவுக்கு 59, அதிமுகவுக்கு 41, பாமகவுக்கு 4 உறுப்பினர்களும் உள்ளனர். இநத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் 47 பேர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ். ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை), சத்யபாமா (தாராபுரம்), இசக்சி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்), சி. விஜயபாஸ்கர் (விராலிமலை) மற்றும் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் (கரூர்) ஆகிய 6 பேர் பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளனர். இதனால் அந்த கட்சியின் பலம் 41 ஆக குறைந்துள்ளது. இவர்கள் அனைவரும் தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (TN ASSEMBLY)

காலியாக உள்ள 7 தொகுதிகள்

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் தற்போது 7 உறுப்பினர்கள் பதவியிடம் காலியாக உள்ளது. அதிமுகவினர் 6 பேர் ராஜிநாமா செய்தது மட்டுமல்லாமல், இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜிநாமா செய்தார். இதனால், மொத்தம் 7 உறுப்பினர்கள் பதவியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இந்த தொகுதிகளுக்கு இடைத் தேர்தல் நடத்துவதற்கு தேர்தல் தடை விதித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: காலியாக உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள் - இடைத்தேர்தல் நடத்துவதில் உள்ள சட்ட சிக்கல்கள் என்ன?

இதனால் தற்போதையை சூழலில், ஆட்சியை தக்க வைக்க தேவையான பெரும்பான்மை மார்க் 114 ஆக குறைந்துள்ளது. ஒருவேளை காங்கிரஸ் தனது ஆதரவை வாபஸ் பெற்று அமைச்சரவையில் இருந்து வெளியேறினாலும், தவெக அரசுக்கான பலம், விசிக, இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், முஸ்லிம் லீக் மற்றும் அமமுக உறுப்பினரின் ஆதரவோடு 116 ஆக இருக்கும். அதாவது, காங்கிரஸ் போனாலும் விஜய் அரசுக்கு ஆபத்து இருக்காது.

ஒருவேளை காங்கிரஸ் ஆதரவை விலக்கிய பின், சட்டப் பேரவையில் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டாலும், விஜய் அரசை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் முதன்மை எதிர்க்கட்சியான திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டும் கைகோர்க்க வேண்டும். ஆனால், இதற்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவே என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

மே 13-ம் தேதி சட்டப் பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பின் போது, திமுக வெளிநடப்பு செய்தது. எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவை மீறி எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் உள்ளிட்ட 25 பேர் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால், தவெக அரசு 144 உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் மிகவும் எளிதாக வெற்றி பெற்றது.

காங்கிரஸின் தற்போதைய மிரட்டல் என்பது தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கான முயற்சி அல்ல. மாறாக, 2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தவெக கூட்டணியில் தங்களுக்கு அதிக தொகுதிகளை பேரம் பேசி பெறுவதற்காக இப்போதே போடப்படும் முன்கூட்டிய அரசியல் அடித்தளம் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

காங்கிரஸ் எம்பி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
காங்கிரஸ் எம்பி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி (IANS)

இதனிடையே, காங்கிரஸ் அமைச்சர் ராஜேஷ் குமாரின் ராஜிநாமா மிரட்டல் குறித்து, அக் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும் மாநிலங்களவை எம்பியுமான பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறுகையில், இந்த பிரச்சினையை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் காலம் உள்ளது. அப்போது பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றார்.

முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் மாணிக்கம் தாகூர் 'திடீர்' சந்திப்பு

அமைச்சர் ராஜேஷ்குமாரின் மிரட்டல் பேச்சு தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தை சூடாக்கிய நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவரும் மக்களவை உறுப்பினருமான மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் இன்று திடீரென சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பு தமிழ்நாடு அரசியலில் முக்கிய நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

RAJESHKUMAR CONGRESS MINISTER
TVK AND CONGRESS
RAHUL GANDHI PM CANDIDATE
MANICKAM TAGORE MEETS CM VIJAY
TVK CONGRESS RIFT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.