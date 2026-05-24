காங்கிரஸ் எப்போதும் பிறர் உழைப்பின் மீது ஏறி நிற்கும் கட்சி; தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கடும் விமர்சனம்

திருச்சியில் செவிலியர் மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம் கண்டிக்கத்தக்கது என்று பாஜகவின் மூத்தத் தலைவர் டாக்டர். தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேட்டி
Published : May 24, 2026 at 4:03 PM IST

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சி எப்போதும் பிறர் உழைப்பின் மீது ஏறி நிற்கும் கட்சி என்று பாஜகவின் மூத்த தலைவர் டாக்டர்.தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விமர்சித்துள்ளார்.

தினத்தந்தி நாளிதழின் நிறுவனரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சி.பா.ஆதித்தனாரின் 45-ஆம் நினைவுத் தினத்தை முன்னிட்டு இன்று (மே 24) சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு தமிழ் மாநிலக் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினார். இந்த நிகழ்வின்போது, அக்கட்சியைச் சேர்ந்த பலரும் கலந்து கொண்டனர். அதைத் தொடர்ந்து முன்னாள் ஆளுநரும், பாஜகவின் மூத்த தலைவருமான டாக்டர்.தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பாஜக நிர்வாகிகளுடன் இணைந்து சி.பா.ஆதித்தனாரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், "தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒரு மாற்றத்தைக் கொடுக்க வேண்டும் என விரும்பினார்கள். ஆனால் அந்த மாற்றம் 100% நிறைவேறவில்லை என்பது தான் உண்மை. தற்போதைய தமிழ்நாடு அரசுக்கு 100% ஆட்சியமைப்பதற்கான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணிச் சேர்ந்த கட்சிகளை மக்கள் கூர்ந்துக் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். தேர்தலுக்கு முன்னாள் அவர்களை எதிர்த்த கட்சிகள், தேர்தலுக்கு பின்னாள் அவர்களை ஆதரித்துள்ளனர்.

குறுகிய நாட்களில் சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்சனையை முறைப்படுத்த வேண்டியது புதிய கட்சியின் உடைய தலையாயக் கடமை. சமீபத்தில் கோயம்புத்தூரில் நடந்த நடவடிக்கை, மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த குற்ற சம்பவங்களையும், பாலியல் சம்பவங்களையும் இரும்புக் கரங்கள் கொண்டு அடக்க வேண்டும்" என்றார்.

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த டாக்டர்.தமிழிசை சௌந்தரராஜன், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இந்தியாவுக்கு வளர்ச்சித் திட்டங்களைக் கொண்டு வர முயற்சி செய்து வருகிறார். ஆனால், ராகுல்காந்தி பிரதமரின் வெளிநாட்டு பயணங்களை விளையாட்டுத் தனமாக விமர்சித்து வருகிறார். பல்வேறு துறைகளில் இந்தியா முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. திருச்சியில் செவிலியர் மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம் கண்டிக்கத்தக்கது. அரசு மருத்துவமனைகள் மக்கள் முழு நம்பிக்கை வைக்கும் இடங்களாக மாற வேண்டும். போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்புச் சூழ்நிலையை உறுதிச் செய்ய அரசு மற்றும் பெற்றோர் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். மின்தடை தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வுக் காண வேண்டும். காங்கிரஸ் எப்போதும் பிறர் உழைப்பின் மீது ஏறி நிற்கும் கட்சி. திருமாவளவன் ஒருபுறம் கூட்டணியில் இருப்பதாகவும், மறுபுறம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் இருப்பதாகவும் பேசுவது மக்களிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த ஆட்சிக்கு இன்னும் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

