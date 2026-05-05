தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு தருமா காங்கிரஸ்?

தமிழ்நாட்டில் திமுக, அதிமுக என்ற இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று தேவை என்று நினைத்த வாக்காளர்கள் தவெகவை ஆதரித்துள்ளனர் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தவெக தலைவர் விஜய்- கோப்புப்படம்
By Amit Agnihotri

Published : May 5, 2026 at 1:53 AM IST

புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அக்கட்சி ஆட்சியமைப்பதற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலின் முடிவுகள் திங்கள்கிழமை வெளியாகின.

அதில், தமிழ்நாட்டை இதுவரை ஆட்சி செய்த அதிமுக, திமுக என்ற இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளின் கூட்டணியை பின்னுக்குத் தள்ளி, அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்துள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெறிற பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.

நேற்று வரை, அரசியல் தலைவர்களும் கருத்தாளர்களும் முடிவு செய்திருந்த கருத்து கணிப்புகளை பொய்யாக்கி, தேர்தல் களத்தில் தவெக வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் மொத்தம் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் நடிகர் விஜய்யின் தவெக 107 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆட்சியமைப்பதற்கு 118 இடங்கள் தேவை என்பதால், இன்னும் 11 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மட்டுமே தவெகவுக்கு தேவைப்படுகிறது.

இந்த தேர்தலில் திமுக 59 இடங்களிலும், அதிமுக 47 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றபோது, இந்த தேர்தல் ஆளும் திமுக கூட்டணிக்கும், எதிர்க்கட்சியான அதிமுக கூட்டணிக்கும் இடையே நடக்கும் இருமுனை தேர்தலாகவே பெரும்பாலான அரசியல் கருத்தாளர்கள் பார்த்தனர்.

ஆனால், ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி, தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் வெளியான பிறகு அந்த பார்வையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. பெரும்பாலான கருத்து கணிப்பு முடிவுகள், சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் திமுக கூட்டணிக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தன. இருப்பினும், தவெகவின் செல்வாக்கு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாக கூறி சில கருத்து கணிப்புகள் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தின.

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்பே தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கலாமா என்ற ஊசலாட்டத்துடன் தமிழக காங்கிரஸ் இருந்து வந்தது. இதனால் திமுக உடனான கூட்டணி உடன்பாடு எட்டப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தை அவ்வளவு எளிதாக முடிந்து விடவில்லை. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் 25 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 18 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தங்கள் கட்சி வலிமை அடைந்து விட்டதாக கூறிய காங்கிரஸ் கட்சி தங்களுக்கு 39 தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தது. ஆனால், 39 தொகுதிகளை ஒதுக்குவதற்கு திமுக தயக்கம் காட்டியதால் திமுக-காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி உடன்பாடு ஏற்படுவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது.

ஒரு கட்டத்தில் திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறக் கூடும் என்றும் தகவல்லள் வெளியாகின. பின்னர் காங்கிரஸ் தலைமை, கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் அனுப்பி திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதால் தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்பட்டது. இறுதியில், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்குவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது.

திமுக-காங்கிரஸ் இடையே தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு முன்னரே காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீண் சக்கரவர்த்தி, காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் மாணிக்கம் தாகூர், ஜோதிமணி என காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒரு பிரிவினர், ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தனர். அதேசமயம், தவெகவுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என்ற தொனியில் கருத்துகளை தெரிவித்தனர்.

அந்த சமயத்தில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 70 தொகுதிகளை ஒதுக்க தவெக தயாராக இருந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. இருப்பினும், ஒரு முறை கூட தேர்தலை சந்திக்காத புதிய அரசியல் கட்சியான தவெகவின் செயல்பாடுகளை கணிக்க முடியாததால் அக்கட்சியுடன் கை கோர்ப்பதை காங்கிரஸ் ஆபத்தான செயலாக கருதி, கூட்டணி அமைப்பதற்கு தயக்கம் காட்டியது. அத்துடன் தங்களின் நீண்ட கால கூட்டணியான திமுக உடனான கூட்டணியையே தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் விரும்பினர். அதுமட்டுமன்றி திமுக தலைவரும் முதல்வருமான ஸ்டாலினுக்கும், காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்திக்கும் இடையே இணக்கமான நட்பு தொடர்வதால், கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற காங்கிரஸ் விரும்பவில்லை.

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கும் ராகுல் காந்திக்கும் இடையே நட்பு இருப்பதை போல், தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் ராகுல் காந்திக்கும் இடையே நல்ல நட்பு உள்ளது. கரூர் துயர சம்பவத்தின்போது ராகுல் காந்தி, விஜய்யை தொடர்பு கொண்டு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

இந்த சூழலில் தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியாகி, தமிழக அரசியலில் தலைகீழ் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதில், விஜய்யின் தவெக 107 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆட்சியமைப்பதற்கு இன்னும் 11 இடங்கள் தேவை உள்ளது.

இந்நிலையில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, தமிழக காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "தமிழ்நாட்டின் களநிலவரம் குறிதுத்து காங்கிரஸ் தலைமையிடம் தெரிவித்துள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சியமைக்க காங்கிரஸ் ஆதரவு தருவது குறித்து காங்கிரஸ் தலைமை முடிவெடுக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

இதே கருத்தையே காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் செல்லகுமாரும் தெரிவித்தார். ஈடிவி பாரத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், "இந்த தேர்தல் முடிவானது, தமிழ்நாட்டில் முற்றிலும் மாறுபட்ட அரசியல் களத்தை உருவாக்கி உள்ளது. தவெகவுக்கு சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஆதரவு கொடுத்துள்ளனர். திமுக கூட்டணியின் வாக்குகளை தவெக கணிசமாக பிரித்துள்ளதாக தெரிகிறது.

இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு ஒரு மாற்று தேவை என்று கருதி, மக்கள் தவெகவை ஆதரித்துள்ளதாக தெரிகிறது. தேர்தலுக்கு முன்பு திமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பதற்கு பதிலாக தவெக கூட்டணி வைத்திருந்தால் அது தவறான முடிவாக இருந்திருக்கும்.

தவெக ஆட்சியமைப்பதற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்யும்" என்று தெரிவித்தார்.

இருப்பினும் தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்காதது ஒரு தவறு போலவே தோன்றுகிறது என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஒருவர் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் கூறுகையில், "மக்கள் மத்தியில் விஜய்க்கு ஆதரவான அலை இருப்பதை நாங்கள் கணிக்கத் தவறி விட்டோம். அந்த வாய்ப்பை நாங்கள் பயன்படுத்தி இருந்தால் நிச்சயம் காங்கிரஸ் கட்சி வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும். அதேசமயம், நீண்டகாலமாக கூட்டணியில் இருக்கும் திமுகவை விட்டு வெளியேறுவதும் சுலபமான காரியமில்லை" என்று தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி சுமார் 60 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இல்லை. பல ஆண்டுகளாக திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கே காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்து வருகிறது. ஆனால், ஒருபோதும் அக்கட்சிக்கு ஆட்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இந்த முறை திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால், ஆட்சியதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒரு பிரிவினர் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்கும் தவெக தலைமையிலான அரசுக்கு ஆதரவு அளித்து ஆட்சியதிகாரத்தில் காங்கிரஸ் பங்கு பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

