திமுக கூட்டணியில் தொடர்கிறதா காங்கிரஸ்? - கிரிஷ் சோடங்கர் பதில்

திமுக உடன் பேசி வருகிறோம், எந்த குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தாதீர்கள் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி செய்தியாளர் சந்திப்பு
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 20, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
சென்னை: கூட்டணியின் நிலைப்பாடு குறித்து தேசிய தலைமை விரைவில் அறிவிக்கும் என காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயற்குழு கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று (ஜன.20) நடைபெற்றது. தமிழக காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் தமிழக பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலாளர்கள் சூரஜ் எம்.என்.ஹெக்டே, நிவேதிதா அல்வா, சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராஜேஷ்குமார், முன்னாள் மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இதில், 2026 தேர்தலுக்கான ஆயத்தப் பணிகள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் ஆக்கப்பணிகள் குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம்

கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, “தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள மாவட்ட தலைவர்களுக்கு வாழ்த்துகள். ஏற்கனவே இருந்த மாவட்ட தலைவர்களுக்கு விரைவில் மாநில அளவில் பொறுப்பு வழங்கப்படவுள்ளது. இக்கூட்டத்தில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் குறித்தும், காங்கிரஸ் கிராம கமிட்டி மாநாட்டிற்கு அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோரின் தமிழக வருகை குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. தேர்தல் பணிகள் ஆயத்தமாக நடந்து வருகிறது” என்றார்.

பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும்

தொடர்ந்து பேசிய தமிழக காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், “காங்கிரஸ் மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதால், தமிழ்நாட்டில் புதிய மாவட்டத் தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். வெளிப்படைத் தன்மையுடனே இவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அந்த வகையில், 14 மாநிலங்களில் 530 மாவட்டத் தலைவர்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: நிதி நெருக்கடியில் மாதம் ரூ.2,000; அதிமுக வாக்குறுதி சாத்தியமா? - குஷ்பு பளிச் பதில்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள 3 மாவட்டத் தலைவர்கள் யார் என இன்னும் 3 நாட்களில் அறிவிக்கப்படும். புதிய மாவட்ட தலைவர்களுக்கு 10 நாட்கள் பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது. தொடர்ந்து 6 மாதங்கள் அவர்களின் செயல்பாடுகள் கண்காணிக்கப்படும். ஒருவேளை அவர்கள் சரியாக பணியாற்றவில்லை, செயல்பாடுகளில் திருப்தி இல்லை என்றால் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள்” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

திமுக கூட்டணியில் தொடர்கிறதா காங்கிரஸ்?

காங்கிரஸ் கூட்டணியின் நிலைப்பாடு குறித்து, தேசிய தலைமை விரைவில் அறிவிக்கும். டெல்லியில் 42 பேரிடம் தனித்தனியாக கருத்துக்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், பரிசீலித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் அறிவிப்பை வெளியிடும். மேலும், மிகக் குறுகிய காலத்தில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாலும், டெல்லியில் இருப்பதாலும் இன்றைய செயற்குழு கூட்டத்தில் ஒரு சில சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய தலைவர்களால் பங்கேற்க முடியவில்லை. தமிழகத்தில் நடக்கவுள்ள கிராம கமிட்டி மாநாட்டின் தேதியும், இடமும் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் தொடர்கிறதா? என்று கிரிஷ் சோடங்கரிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், குறுக்கிட்ட செல்வப்பெருந்தகை “திமுக உடன் நாங்கள் பேசி வருகிறோம், முதலமைச்சரை சந்தித்துள்ளோம். தேவையில்லாத குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம்” எனத் தெரிவித்தார்.

