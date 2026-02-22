ETV Bharat / state

''முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் கே.சி.வேணுகோபால் சந்திப்பு'' - தொகுதிகள் பங்கீடு குறித்து பேச்சு

சந்திப்பு இரவு 8.35 மணிக்கு துவங்கிய நிலையில் சுமார் 45 நிமிடம் நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 10 நிமிடம் முதலமைச்சர், கே.சி.வேணுகோபால், கனிமொழி ஆகிய 3 பேர் மட்டும் தனியாக சந்தித்து பேசியுள்ளனர்.

கே.சி.வேணுகோபால்
கே.சி.வேணுகோபால் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 22, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் இன்று சந்தித்து திமுக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஓரிரு மாதத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, கூட்டணியுடனும், நாம் தமிழர், தவெக தனித்தும் போட்டியிட உள்ளன. இதனால் 4 முனை போட்டி ஏற்படும் சூழலே நிலவி வருகிறது. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், மதிமுக, இடதுசாரிகள், விசிக, மநீம, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்டவை இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த முறை தேமுதிகவும் திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது.

இந்நிலையில் பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி முதல் கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என திமுக அறிவித்திருந்தது. இதை முன்னிட்டு திமுக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச காங்கிரஸ் டிசம்பர் மாதமே பேச்சுவார்த்தை குழுவை அமைத்துவிட்டது. அதேப் போல் மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், சி.பி.எம் உள்ளிட்ட கட்சிகளும் பேச்சுவார்த்தை குழுவை அறிவித்துள்ளன.

இதற்கிடையே திமுகவும் நேற்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தை குழுவை அறிவித்தது. டி.ஆர். பாலு தலைமையிலான இந்த குழுவில் திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு, துணைப் பொதுச் செயலாளர்கள் திருச்சி சிவா, ஆ.ராசா, அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, அமைச்சர்கள் எ.வ.வேலு, எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர். அதன்படி திமுக அமைத்துள்ள குழு கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கி உள்ளது.

இன்று காலை அண்ணா அறிவாலயத்தில் தொடங்கிய கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியினர் கலந்து கொண்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். நாளை மக்கள் நீதி மய்யம், மனிதநேய மக்கள் கட்சி மற்றும் மதிமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட உள்ளது. இதை தொடர்ந்து வருகிற 26 ஆம் தேதி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடனும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியுடன் வருகிற 27 ஆம் தேதி திமுக தொகுதி பங்கீடு குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளது.

திமுக- காங்கிரஸ் கட்சியிடையே ஏற்கனவே பல்வேறு முரண்கள் நிலவி வந்தது. காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரு பிரிவினர் திமுக உடனும், மற்றொரு பிரிவினர் தவெக உடனும் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என கூறி வந்தனர். திமுகவிடம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவிற்கு அழுத்தம் கொடுத்த நிலையில் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டலின் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு எல்லாம் தமிழகத்திற்கு ஒத்து வராது என்று கூறிவிட்டார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் கடந்த வாரம் பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி கே.சி.வேணுகோபால் சென்னை வந்திருந்தபோது காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி வலுவாக இருப்பதாகவும், தனிப்பட்ட நபர்களின் கருத்துக்கள் கட்சியின் நிலைப்பாடு அல்ல என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் இன்று சந்தித்து பேசியுள்ளார்.

தமிழக முதலமைச்சர் மற்றும் கே.சி. வேணுகோபால் சந்திப்பு இரவு 8.35 மணிக்கு துவங்கிய நிலையில் சுமார் 45 நிமிடம் நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 10 நிமிடம் முதலமைச்சர், கே.சி.வேணுகோபால், கனிமொழி ஆகிய 3 பேர் மட்டும் தனியாக சந்தித்து பேசியுள்ளனர். இந்த சந்திப்பில் காங்கிரஸ் எதிர்பார்க்கும் தொகுதி எண்ணிக்கை, விருப்ப பட்டியல் ஆகியவை வழங்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.

இதையும் படிங்க: வேலூரில் விஜய் நாளை தேர்தல் பரப்புரை - தவெக நிர்வாகம் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

ஒரு சில நாட்களில் திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழுவுடன் பேச்சுவார்த்தை துவங்கிய உடன் காங்கிரஸ் தொகுதியின் எண்ணிக்கை இறுதி செய்யப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. எப்படிப்பட்ட முரண்கள் இருந்தாலும் தமிழக முதல்வர் மற்றும் கேசி வேணுகோபால் சந்திப்பின் மூலம் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

KC VENUGOPAL MET MK STALIN
DMK ALLIANCE SEAT SHARING
திமுக கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு
காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர்
CONGRESS GENERAL SECRETARY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.