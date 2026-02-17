ETV Bharat / state

காங்கிரசின் 'ஆட்சியில் பங்கு' கோரிக்கைக்கு நடுவே கே.சி.வேணுகோபால் தமிழகம் வருகை

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முரண்பாடுகள் எழுந்துள்ள நிலையில், கே.சி.வேணுகோபாலின் தமிழக வருகை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

கே.சி.வேணுகோபால் (கோப்புப்படம்)
கே.சி.வேணுகோபால் (கோப்புப்படம்) (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கு இடையே காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் தமிழகம் வந்துள்ளார்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் 'ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு' என காங்கிரஸை சேர்ந்த மாணிக்கம் தாகூர், காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உள்ளிட்டோர் சமூக ஊடகங்களில் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். இதற்கு திமுக அமைச்சர்களும், நிர்வாகிகளும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்கள். அதிமுக கூட்டணியில் பொதுக்கூட்டம், பரப்புரை என அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி கூட்டணி கட்சிகள் முன்னேறி வரும் நிலையில், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சியில் பங்கு கோரிக்கையால் குழப்பமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.

ஒருபக்கம் கூட்டணி தொடர்பாக பொதுவெளியில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பேசக் கூடாது என டெல்லி தலைமை எச்சரிக்கை விடுத்தாலும், திமுகவுக்கு நெருக்கடி தரும் வகையில் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் மதுரையில் நேற்று முன்தினம் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இது தொடர்பாக நேற்று பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கேவை சந்தித்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மாணிக்கம் தாகூர் பிரச்சனை தொடர்பாக பேசியதாக தெரிகிறது. தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று அனைத்தையும் தான் கவனித்து வருவதாக கார்கே கூறிதாக, அவருடனான சந்திப்புக்கு பிறகு, செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

இந்த சூழ்நிலையில், காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் இன்று சென்னை வந்துள்ளார். அவரை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் விமான நிலையத்தில் வரவேற்றனர். அவர் கூட்டணி தொடர்பாக திமுக தலைமையிடம் பேசுவரா? அல்லது கட்சி நிர்வாகிகளிடம் கூட்டணி தொடர்பாக பேச தடை விதிப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

முன்னதாக, நேற்று கேரளாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் மணி சங்கர் அய்யர், கே.சி.வேணுகோபாலை கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். வேணுகோபால் போன்ற ரவுடித்தனம் செய்பவர்களை வைத்துக்கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சியை எப்படி வளர்க்க முடியும்? என அவர் காட்டமாக தெரிவித்திருந்தார். காங்கிரஸ் கட்சியில் எவ்வளவோ தலைவரகள் இருக்கும் போது கே.சி.வேணுகோபாலை குஜராத்தின் பட்டேலை போன்று காங்கிரஸ் முன்னிறுத்துவது ஏன்? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முரண்பாடுகள் எழுந்துள்ள நிலையில், கே.சி.வேணுகோபாலின் தமிழக வருகை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

K C VENUGOPAL TAMILNADU VISIT
DMK CONGRESS ALLIANCE
கே சி வேணுகோபால்
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026
CONGRESS GENERAL SECRETARY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.