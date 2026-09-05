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முன்னாள் எம்எல்ஏ அசன் மௌலானா தேர்தலில் போட்டியிட 3 ஆண்டு தடை - தேர்தல் ஆணையம்

காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக செய்யப்பட்ட செலவு, தன்னுடைய வேட்பாளர் செலவு கணக்கில் காட்டப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் எம்எல்ஏ அசன் மௌலானா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்எல்ஏ அசன் மௌலானா பேட்டி
காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்எல்ஏ அசன் மௌலானா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 4:08 PM IST

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சென்னை: காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்எல்ஏ அசன் மௌலானாவுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட மூன்று ஆண்டுகள் தடை விதித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் அசன் மௌலானா. தனது தேர்தல் செலவாக ரூ.17,03,548 செலவிட்டதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் கணக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

ஆனால், தேர்தல் காலமான 2021 மார்ச் 27, 28 மற்றும் ஏப்ரல் 3 ஆகிய தேதிகளில் 10 முன்னணி நாளிதழ்களில் அவரை ஆதரித்து விளம்பரங்கள் வெளியிடப்பட்டது தேர்தல் ஆணையத்தின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

ஊடகச் சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு, மாவட்டத் தேர்தல் கண்காணிப்புக் குழு ஆகியவற்றின் ஆய்வின்படி, அந்த விளம்பரங்களுக்கான செலவு ரூ.32,05,915 என மதிப்பிடப்பட்டது. இந்தத் தொகையையும் அசன் மௌலானா கணக்கில் காட்டிய ரூ.17,03,548-யையும் சேர்த்தால், அவரது மொத்த தேர்தல் செலவு ரூ.49,09,463 ஆகும்.

தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணை
தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணை (TN DIPR)

2021- ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது ஒரு வேட்பாளருக்கான தேர்தல் செலவு உச்சவரம்பு ரூ.30.80 லட்சமாக இருந்த நிலையில், அசன் மௌலானாவின் தேர்தல் செலவு அந்த வரம்பை மீறியதாக கண்டறியப்பட்ட நிலையில் நிலையில், இது தொடர்பாக அவருக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பிது.

இது குறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அசன் மௌலானா விளக்கம் அளித்திருந்தார். அதில், "தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ள விளம்பரங்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் வெளியிடப்பட்டது. எனவே, அதற்கான செலவுக்கு தான் பொறுப்பல்ல" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

ஆனால், விளம்பரங்களில் வேட்பாளரின் பெயர், புகைப்படம் இடம்பெற்றிருந்ததுடன், குறிப்பிட்ட தொகுதி மக்களிடம் அவருக்கு வாக்களிக்குமாறு நேரடியாகக் கோரப்பட்டிருந்ததால், அந்தச் செலவு வேட்பாளரின் தேர்தல் செலவாகக் கருதப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது. இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய தீர்ப்புகளையும் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கோள்காட்டியிருந்தது.

தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணை
தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணை (TN DIPR)

இதையடுத்து, தேர்தல் செலவுக் கணக்கை முறையாக தாக்கல் செய்யத் தவறியது கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1951-ன் பிரிவு 10A-ன் கீழ் அசன் மௌலானாவைத் தேர்தலில் போட்டியிட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தடை விதித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் உத்தரவின் பேரில் தமிழ்நாடு அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

2026 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவை, மாநிலங்களவைப் பதவிக்கும், மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் அசன் மௌலானா போட்டியிட முடியாது.

இது குறித்து சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முன்னாள் எம்எல்ஏ அசன் மௌலானா, "தேர்தலின்போது செலவுச் செய்யப்பட்ட கணக்கு வழக்குகளை முறையாகத் தாக்கல் செய்யவில்லை எனக் கூறி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது. ஆனால் முறையான செலவு, காங்கிரஸ் தலைமைச் செய்த செலவு விவரத்தையும் தன்னுடைய கணக்கில் கணக்கு காட்டப்பட்டுள்ளதாகவும், முறையாக அதை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமல் காலம் தாழ்த்தி தனக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது; இது செல்லாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவிற்கு தன் மீது என்ன காழ்ப்புணர்ச்சி என்று தெரியவில்லை; அதனால்தான் இப்படி ஒரு உத்தரவை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்துள்ளது என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

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TAGGED:

தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி
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