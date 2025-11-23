பாஜகவின் பீகார் ஃபார்முலா தமிழகத்தில் எடுபடாது: காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர்!
எந்தெந்த தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செல்வாக்கு உள்ளது? திமுகவிடம் மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகள் கேட்பது? என்பது குறித்து ஐவர் குழு ஆலோசனையில் ஈடுபட்டது.
Published : November 23, 2025 at 9:24 PM IST
சென்னை: பாஜகவின் பீகார் தேர்தல் வெற்றி, தமிழகத்தில் எடுபடாது என்று தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த, கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவை காங்கிரஸ் கட்சிஅறிவித்து உள்ளது.
அந்த குழுவில், தமிழக காங்கிரஸ் மெலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், செயலாளர்கள் சூரஜ் எம். என்.ஹெக்டே, நிவேதித் ஆல்வா, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவர் ராஜேஷ் ஆகிய 5 பேர் நியமிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், ஐவர் குழுவின் முதல் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (நவ.23) சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மூத்த நிர்வாகிகள் தங்கபாலு, திருநாவுக்கரசு, ரூபி மனோகரன், பீட்டர் அல்போன்ஸ், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சசி காந்த் செந்தில் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில் தற்போது எந்தெந்த தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செல்வாக்கு உள்ளது? திமுகவிடம் மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகள் கேட்பது? குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
கூட்டம் முடிந்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக காங்கிரஸ் மெலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், '' பாஜகவின் பீகார் மாநில தேர்தல் வெற்றி, தமிழகத்தில் எடுபடாது. பீகார் மக்களை தேர்தல் ஆணையம் தோற்கடித்தது, தமிழகத்தில் அவை எடுபடாது. தமிழக காங்கிரஸ் சார்பில் வரும் 9ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து இடங்களிலும் மாவட்ட தலைவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுவார்கள். காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் மாவட்ட வாரியாக சென்று நிர்வாகிகளை சந்திப்பார்கள்.
அந்த சந்திப்பின் போது மாவட்டத்தில் உள்ள சூழல் தொடர்பாக நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடி அறிக்கை அளிப்பார்கள். இன்று அனைத்து மூத்த தலைவர்களுடன் 5 நபர் கொண்ட குழு ஆலோசனை நடத்தியது. எங்களின் பலம் மற்றும் பலவீனம் என்ன? என்பதை அறிந்து கொண்டு கட்சியை பலப்படுத்துவது தொடர்பாகவும் இன்று ஆலோசனை நடத்தினோம்.'' என்ற அவரிடம், எப்போது திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும்? என்ற கேள்விக்கு, ''விரைவில் அறிவிக்கப்படும்'' என தெரிவித்தார்.