59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற காங்கிரஸ்!
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தலுக்கு முன்னர் கூட்டணிக்கு கட்சிகளை அழைத்தபோது திமுகவுடன்தான் கூட்டணி என கூறிய காங்கிரஸ், தேர்தலில் திமுக தோல்வி அடைந்த பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளது
Published : May 21, 2026 at 10:38 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது அக்கட்சியினர் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இருப்பினும் தனிப் பெரும்பான்மை இல்லாததால், கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஆதரவு கடிதம் அனுப்பியது.
திமுக கூட்டணியில் 28 இடங்களில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. காங்கிரஸ் கட்சியின் தோல்விக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகைதான் காரணம் எனவும், திமுகவுடன் கூட்டணி சேராமல் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. கூறியதுபோல் தவெகவிற்கு சென்று இருக்கலாம் என்றும் பகிரங்கமாக சிலர் கருத்துகளை தெரிவித்தனர்.
இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், பிரவின் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து தவெக அரசுக்கு முதலில் ஆதரவை அளித்தது காங்கிரஸ்.
அதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் 113 பேரின் ஆதரவு இருப்பதால் தனக்கு முதலமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என முதல்வர் ஜோசப் விஜய், தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் கடிதம் அளித்தார். ஆனால் 118 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு வேண்டும் என ஆளுநர் தரப்பில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர், திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சியமைத்துள்ளது.
இதனிடையே சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்த பின்னர் திமுக கூட்டணியின் தலைவரான மு.க.ஸ்டாலினை காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகிகள் ஒருமுறை கூட சந்தித்து நன்றி தெரிவிக்கவில்லை.
இந்த கடந்த மே 10-ஆம் தேதி ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராவும், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன், பிரபு, கீர்த்தனா வெங்கட்ரமணன் ஆகிய 9 பேர் அமைச்சர்களாகவும் பதவியேற்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கான துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்வது காலதாமதம் ஆனது. இந்த நிலையில் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கவும் தவெக முயற்சி செய்தது. அதன் அடிப்படையில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிக்கும் அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படும் என அறிவித்தது. அதில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் 2 பேர் அமைச்சர்களாவும், தவெக சார்பில் 21 பேரும் அமைச்சராக பதவி ஏற்கும் நிகழ்வு சென்னை மக்கள் மாளிகையில் இன்று நடைபெற்றது.
காங்கிரஸின் ராஜேஷ் குமார் அமைச்சராக பதவியேற்பு
கிள்ளியூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராஜேஷ்குமார் அமைச்சராக பதவியேற்றார். அவருக்கு ஆளுநர் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அப்போது உறுதிமாெழி எடுத்துக் கொண்ட ராஜேஷ்குமார், "காமராஜர் வாழ்க... ராஜீவ் காந்தி வாழ்க... மற்றும் ராகுல் காந்தி வாழ்க" என முழக்கமிட்டார். அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லோகர், உறுதிமாெழியில் இந்த வாசகம் இல்லை என தெரிவித்தார்.
தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம்பெறுவது குறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் கடந்த 59 ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் அதிகாரத்தில் இல்லாமல் இருந்தது. இப்போது அதிகாரத்திற்கு திரும்பி உள்ளது. இத்தனை ஆண்டுகளாக கூட்டாட்சிக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் வாக்களிக்காமல் இருந்தார்கள். இப்போது தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கூட்டாட்சிக்கு மக்கள் தங்களின் ஆதரவு தெரிவித்து இருக்கிறார்கள். அதிமுக, திமுக கூட்டணியில் நாங்கள் இருந்தாலும், அவர்களுக்கு வாக்குகளை பெற்றுத் தந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லாமல் இருந்தோம் .
எங்கள் தலைவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலை வழங்கி உள்ளார்கள். மக்கள் தீர்ப்பை மதித்து நாங்கள் தவெக உடன் பயணிக்கிறோம். அவர்கள் ஆட்சி அமைப்பதற்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருந்தோம். யாருக்கும் நாங்கள் எதிரானவர்கள் அல்ல. மேலும், இந்தியா கூட்டணி இப்போது வரை செயல்பட்டு தான் வருகிறது. தமிழ்நாட்டிலும் தொடர்ந்து செயல்படும்" என தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி 59 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆட்சி, அதிகாரத்திற்கு வந்துள்ள நிலையில் தொண்டர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர்.