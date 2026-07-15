நெல்லையில் காங்கிரஸ் கோஷ்டி மோதல்: எம்.பி கண்முன்னே ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டதால் பரபரப்பு
காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர்களான சங்கர பாண்டியன்,.உமாபதி சிவன் ஆகியோருக்கு இடையே புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுப்பது தொடர்பாக ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியுள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 5:16 PM IST
திருநெல்வேலி: காமராஜர் பிறந்தநாள் விழாவின்போது, காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் புரூஸ் முன்னிலையிலேயே முன்னாள் மாவட்ட தலைவர்கள் இருவர், ஒருவரையொருவர் சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பெருந்தலைவர் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா ஜூலை 15ஆம் தேதியான இன்று மாநிலம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், காமராஜரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி மாவட்டம் வண்ணாரபேட்டையில் உள்ள நெல்லை மாநகர் மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மாநகர் மாவட்ட தலைவர் ராமேஷ்வரன் தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், திருநெல்வேலி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் புரூஸ் முன்னிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர். காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தியதை தொடர்ந்து, நிர்வாகிகள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்வு தொடங்கியது.
கோஷ்டி மோதல்
அப்போது, திருநெல்வேலி மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர்களான சங்கர பாண்டியன், உமாபதி சிவன் ஆகியோருக்கு இடையே புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுப்பது தொடர்பாக திடீரென வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. முதலில் வாய்மொழியாகத் தொடங்கிய இந்த மோதல், சில நிமிடங்களிலேயே முற்றி கைகலப்பாக மாறியுள்ளது.
நெல்லையில் காங்கிரஸ் கோஷ்டி மோதல் ! எம்.பி முன்னிலையில் மாவட்ட தலைவர்கள் அடிதடி#congress #congressmp #fighting #kamarajarbirthday #respect #thirunelveli #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/sQipWEiMZ6— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 15, 2026
இதனால் ஆத்திரமடைந்த இருவரும் எம்பி ராபர்ட் புரூஸ் கண் முன்னே, ஒருவரை ஒருவர் சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்டனர். இந்த சம்பவத்தால் காங்கிரஸ் அலுவலகமே போர்க்களமாக மாறியது.
இந்த கைகலப்பால் அதிர்ச்சியடைந்த மற்ற நிர்வாகிகள் மற்றும் எம்.பி ராபர்ட் புரூஸ், அவர்கள் இருவரையும் சமாதானப்படுத்தினர். மூத்த நிர்வாகிகள் இப்படி பொறுப்பில்லாமல் மோதிக்கொண்ட சம்பவம், காமராஜர் பிறந்தநாள் தினத்திற்கு வந்த தொண்டர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடர்ந்து அப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.
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ஒழுங்கு நடவடிக்கை?
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இன்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ‘திருநெல்வேலி மாநகர் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டம் இன்று கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. அப்போது, நெல்லை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர்கள் சங்கரபாண்டியனும், உமாபதி சிவனும் காங்கிரஸ் கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில், பொதுவெளியில் ஊடகங்களில் செய்தி வெளிவருகிற
அளவுக்கு கண்ணியக்குறைவாக நடந்து கொண்டனர்.
அதற்காக, அவர்கள் மீது ஏன் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. கடிதம் கிடைத்த 10 நாட்களுக்குள் அவர்கள் பதிலளிக்க வேண்டும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.