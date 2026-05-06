நடிகர் விஜய்யின் த.வெ.க-விற்கு நிபந்தனைகளுடன் காங்கிரஸ் ஆதரவு
விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுப்பது தொடர்பாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முடிவெடுக்கும்படி கட்சி மேலிடம் தெரிவித்திருப்பதாக கே.சி.வேணுகோபால் கூறியிருந்த நிலையில், காணொளி காட்சி வாயிலாக நள்ளிரவு நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளது.
By PTI
Published : May 6, 2026 at 8:08 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க ஆட்சியமைக்க, காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், பா.ஜ.க போன்ற மதவாத சக்திகள் கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளை உடன் சேர்க்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையையும் விதித்திருப்பதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைப்பதற்கு ஆதரவு தருவது குறித்து தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி முடிவெடுக்கும்படி கட்சி மேலிடம் அறிவுறுத்தி உள்ளதாக நேற்றிரம் காங்கிரஸ் அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டை எந்த வகையிலும் நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ பாஜக ஆட்சி செய்யக் கூடாது என்பதில் காங்கிரஸ் கட்சி உறுதியாக உள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார்.