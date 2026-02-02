ETV Bharat / state

'இன்னும் இரு தினங்களில்' கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குறித்து காங்கிரஸ் முக்கிய தகவல்

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையின்போது எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவுகள் குறித்து ராகுல் காந்தியிடம் ஆலோசனை கேட்க, தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் டெல்லி சென்றுள்ளார்.

தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர்
தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 2, 2026 at 8:18 PM IST

சென்னை: இன்னும் இரு தினங்களில் திமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை துவங்கும் என தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் எதிர்வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையிலான கூட்டணி பேச்சு வார்த்தை இன்னும் முடியவில்லை. இந்த நிலையில், சென்னையில் நேற்று (பிப்.1) தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது.

இதில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சூரஜ் ஹெக்டே, நிவேதித் ஆல்வா, செல்வப்பெருந்தகை , ராஜேஷ் குமார் உள்ளிட்ட சிலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், வரும் தேர்தலில் 36 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் போட்டியிட வேண்டும் என்பதை மீண்டும் உறுதி செய்ததோடு, ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என்பதிலும் உறுதியான நிலைப்பாடு எடுத்ததாக தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில் இன்று சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள காமராஜர் அரங்கத்தில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தமிழக மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் உள்ளிட்ட தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த கிரிஷ் சோடங்கரிடம், திமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ளப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு, '' கூட்டணி குறித்து இன்று திமுக எம்.பி. கனிமொழியிடம் தொலைபேசியில் பேசினேன். இன்னும் இரு தினங்களில் திமுகவுடன் கூட்டணி குறித்து பேச துவங்க உள்ளோம்'' என தெரிவித்தார்.

ஆட்சியில் பங்கு குறித்து காங்கிரஸ் எங்களிடம் பேசவில்லை என திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேசியது குறித்தான கேள்விக்கு, '' விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக இது பற்றி பேசுவோம்'' என்றார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, '' மகாத்மா காந்தி பெயரை ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திலிருந்து நீக்கியதை கண்டித்து வரும் 5 ஆம் தேதி பாதயாத்திரை பயணம் தொடங்க உள்ளோம். தமிழ்நாடு முழுவதும் 6 மண்டலங்களில் இந்த பாதயாத்திரை நடக்க உள்ளது. இதில் தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர்,
காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர்'' என தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சரே தவெகவின் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களிப்பார் என்று அக்கட்சியின் தவைவர் விஜய் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, '' இதை அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும்'' என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

மேலும், காங்கிரஸ் சார்பில் நேற்று எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம் தொடர்பாகவும், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையின்போது எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவுகள் குறித்தும் ராகுல் காந்தியிடம் ஆலோசனை கேட்க, தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் டெல்லி சென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

