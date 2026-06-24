தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால் புறக்கணிக்கப்படுகிறோம் - காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் குற்றச்சாட்டு
அனைத்து கட்சிகளிலும் தலா 2 பேர் பேசலாம் என்ற நடைமுறை மாமன்றத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 13 மாமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தும் ஒருவருக்கு கூட வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது வருத்தமளிப்பதாக கவுன்சிலர் சுகன்யா கூறினார்.
Published : June 24, 2026 at 3:20 PM IST
சென்னை: தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால் சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் புறக்கணிக்கப்படுவதாக, அக்கட்சியைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர் சுகன்யா செல்வம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம் இன்று ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்றது. இந்த மாமன்ற கூட்டத்தில் சென்னை மாநகராட்சியின் புதிய ஆணையர் சமீரன் கலந்து கொண்டார். மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு மாமன்ற கூட்டம் நடைபெறும் நிலையில், அங்கு தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் புகைப்படமும், மறுபுறம் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினின் புகைப்படமும் மாட்டப்பட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில் மாமன்ற கூட்டத்திற்கு பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த 109-வது வார்டு கவுன்சிலர் சுகன்யா செல்வம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், தனது வார்டு தொடர்பான திட்டங்களை நிறைவேற்ற பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும், தனக்கு நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை எனக் கூறினார்.
மேலும், இது குறித்து மாமன்றத்தில் பேசுவதற்கான வாய்ப்பும் வழங்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்த அவர், தனக்கு மட்டுமல்லாமல், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த யாருக்கும் மாமன்றத்தில் பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டினார். குறிப்பாக, இன்று சுயேட்சை உறுப்பினர்களுக்குக் கூட மாமன்றத்தில் பேசுவதற்கும், தங்களது தேவைகளை எடுத்துக் கூறுவதற்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து மாமன்ற முறை குறித்து விளக்கிய சுகன்யா, அனைத்து கட்சிகளிலும் தலா 2 பேர் பேசலாம் என்ற நடைமுறை மாமன்றத்தில் இருக்கிறது. இல்லாவிட்டாலும் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் தலா ஒருவராவது பேச அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 13 மாமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தும் ஒருவருக்கு கூட வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது வருத்தமளிப்பதாக கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: 'துணிந்து நின்றால் தடைகளை தகர்க்கலாம்': நம்பிக்கையை ஆயுதமாக்கி ஐஏஎஸ் கனவை நனவாக்கிய மாற்றுத்திறனாளி!
கேள்வி நேரம், பூஜ்ஜிய நேரம் என எதிலும் எங்களுக்கு பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இது குறித்து கேள்வி எழுப்பினால், அதற்கும் எந்த பதிலும் கூற மறுக்கின்றனர் என்று தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், திமுகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி வைத்ததால் எங்களை மாமன்றத்தில் தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகின்றனர் என்று கூறினார்.
ஆளுநர் ஆட்சி வரக் கூடாது என்பதற்காக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி எடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டை அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் எனவும் கவுன்சிலர் சுகன்யா குறிப்பிட்டார்.