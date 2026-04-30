பேரறிவாளனின் வழக்கறிஞர் பதிவை ஏற்றதில் தவறில்லை; புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் விளக்கம்

நீதி அமைப்பின் பரந்த நலனைக் கருத்தில் கொண்டு மன்றம் இந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என இராம சுகந்தன் தெரிவித்திருந்தார்.

புதுச்சேரி: மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் விடுவிக்கப்பட்ட பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதவி ஏற்றதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

நீதி அமைப்பின் பரந்த நலனைக் கருத்தில் கொண்டு பேரறிவாளனின் வழக்கறிஞர் பதிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி துணைத்தலைவர் வாழப்பாடி இராம சுகந்தன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து தனது சமுக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டின் துணைத்தலைவர் வாழப்பாடி இராம சுகந்தன், “ஏ.ஜி. பேரறிவாளனை வழக்கறிஞராகப் பதிவு செய்ய தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர் மன்றம் எடுத்த நடவடிக்கை கடுமையான கவலைகளை எழுப்புகிறது.

சட்டத் தொழில் நேர்மை மற்றும் மக்கள் நம்பிக்கையை தங்கியுள்ளது. பதிவு என்பது மிக உயர்ந்த நெறிமுறைகளைப் பிரதிபலிப்பதாகவும், நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மையைப் பாதுகாப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும். நீதி அமைப்பின் பரந்த நலனைக் கருத்தில் கொண்டு மன்றம் இந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தி உள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி-யும், வழக்கறிஞருமான ஆர்.சுதா குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் ஆகியோருக்கு இதுதொடர்பாக புகார் மனு அனுப்பி உள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும் பேரறிவாளன் வழக்குரைஞர் பதிவை திரும்பப்பெற பார் கவுன்சில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் சில தினங்களுக்கு முன் வலியுறுத்தி இருந்தார்.

இதையடுத்து, புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் இந்த விவகாரம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ததில் எந்த விதிமீறலும் இல்லை என்று பார் கவுன்சில் உறுப்பினரும், வழக்கறிஞர் பதிவுக் குழு தலைவருமான கே.பாலு தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் அளித்த விளக்கத்தில், சட்டப்படி ஒருவர் குற்றவாளியாக நீதிமன்றத்தால் அறிவிக்கப்பட்டு அதற்குரிய தண்டனையை அனுபவித்து முடித்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வழக்கறிஞராக பதிவு செய்யலாம்.

குற்ற வழக்குகளில் தண்டனை பெற்றவர் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்வது இது முதல்முறை அல்ல. பேரறிவாளனின் ஆவணங்கள் பார் கவுன்சிலின் வழக்கறிஞர் பதிவுக் குழுவால் பரிசீலிக்கப்பட்டு அதன் பிறகே பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டார். இதில் எந்த சட்ட விதிமீறலும் இல்லை என்று கூறி உள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற பேரறிவாளன் (54) 31 ஆண்டுகள் சிறைவாசம் பெற்ற நிலையில், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் சிறப்பு அதிகாரத்தின் மூலம் விடுதலை செய்யப்பட்டார். இதற்கு பலத்த எதிர்ப்புகளும் எழுந்தன.

ஆனால், நீண்ட கால சிறைவாசத்துக்குப் பிறகு விடுதலையான அவர், பெங்களூரு சட்டக் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை முடித்தார். இதையடுத்து தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் கடந்த 27-ம் தேதி அவர் தம்மை வழக்கறிஞராக பதிவு செய்துள்ளார்.

