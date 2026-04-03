காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானது; பென்னாகரத்தில் களமிறங்கும் தமிழ்குமரன்
மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு மட்டும் காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் வேட்பாளரை அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 3, 2026 at 4:03 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை அக்கட்சியின் தேசிய தலைமை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டமன்றத் தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்களவைப் பதவியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
இதையடுத்து, அக்கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் குழு தேர்வுச் செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து, ஒப்புதலுக்காக அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைமைக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அனுப்பப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையில் நேற்றிரவு மத்திய தேர்தல் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சல்மான்குர்ஷித், தமிழ்நாடு தேர்தல் பார்வையாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் இறுதிச் செய்யப்பட்ட நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் இன்று (ஏப்ரல் 03) வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் தொகுதிகளும், போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்களும்....!
வரிசை
எண்
|தொகுதி பெயர்
|வேட்பாளர் பெயர்
|1
|பொன்னேரி (தனி)
|துரை சந்திரசேகர்
|2
|வேளச்சேரி
|அசன் மௌலானா
|3
|ஸ்ரீ பெரும்புதூர் (தனி)
|செல்வப்பெருந்தகை
|4
|சோளிங்கர்
|முனிரத்தினம்
|5
|ஊத்தங்கரை (தனி)
|குப்புசாமி
|6
|கிருஷ்ணகிரி
|செல்லக்குமார்
|7
|பென்னாகரம்
|ஜி.கே.எம்.தமிழ்க்குமரன்
|8
|ஆத்தூர் (தனி)
|அர்த்தநாரி
|9
|ஈரோடு (கிழக்கு)
|கோபிநாத் பழனியப்பன்
|10
|உதகமண்டலம்
|பி.ராமச்சந்திரன்
|11
|கவுண்டம்பாளையம்
|சூர்யபிரகாஷ்
|12
|சிங்காநல்லூர்
|ஸ்ரீநிதி
|13
|துறையூர் (தனி)
|விச்சு லெனின் பிரசாத்
|14
|கடலூர்
|சந்திரசேகரன்
|15
|மயிலாடுதுறை
|யூனஸ் முகமது
|16
|அறந்தாங்கி
|டி.ராமச்சந்திரன்
|17
|காரைக்குடி
|மாங்குடி
|18
|உசிலம்பட்டி
|சரவணகுமார்
|19
|சிவகாசி
|கணேசன் அசோகன்
|20
|திருவாடானை
|ராம.கரு மாணிக்கம்
|21
|ஸ்ரீவைகுண்டம்
|ஊர்வசி அமிர்தராஜ்
|22
|சங்கரன்கோவில் (தனி)
|சங்கை கணேசன்
|23
|அம்பாசமுத்திரம்
|துரை
|24
|நாங்குநேரி
|ரூபி மனோகரன்
|25
|குளச்சல்
|தாரகை கத்பர்ட்
|26
|விளவங்கோடு
|பிரவீன்
|27
|கிள்ளியூர்
|வழக்கறிஞர் ராஜேஷ் குமார்
மொத்தம் 27 பேர் அடங்கிய வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலூர் தொகுதிக்கு மட்டும் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படவில்லை.
கட்சியில் சேர்ந்த 5 நாளிலேயே வேட்பாளரான தமிழ்குமரன்
அதில், பாமகவில் இருந்து விலகி காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்த ஜிகேஎம் தமிழ்குமரன், பென்னாகரம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அதே போல், கட்சியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மீண்டும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் 9 இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. விளவங்கோடு, குளச்சல், அறந்தாங்கி, உதகையில் பாஜக- காங்கிரஸ் இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. பென்னாகரம், மயிலாடுதுறை, சோளிங்கர் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் காங்கிரஸ்-பாமக இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. மீதமுள்ள 18 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ்-அதிமுக இடையே போட்டி நிலவுகிறது.