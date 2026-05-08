விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் - 'விசில்' அடித்து காங்கிரஸ் போராட்டம்
தவெக 108 தொகுதிகளில் வென்றுள்ள நிலையில், பெரும்பான்மையை நிருபித்தால் மட்டுமே, பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படும் என ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 2:04 PM IST
சேலம்: தவெக தலைவர் விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி காங்கிரஸ் கட்சியினர் விசிலடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் கடந்த 4 ஆம் தேதி வெளியான நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து திமுக 59 இடங்களில் வென்று 2 இடமும், அதிமுக 47 தொகுதிகளில் வென்று 3வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க 118 தொகுதிகள் வேண்டுமென்ற நிலையில், தவெக 108-இல் வென்றது. இதனைத்தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்ற 5 தொகுதிகளுடன் சேர்ந்து ஆதரவு அளித்துள்ள நிலையில், 113 தொகுதிகள் தவெக கைவசம் உள்ளது.
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என்று கூறி விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் அவரை தொடர்ந்து இரண்டு முறை சந்தித்தனர். அப்போது நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் பதவி ஏற்றவுடன் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கிறோம் என்று அவர்கள் கூறினர். ஆனால் பெரும்பான்மையை நிருபித்தால் மட்டுமே, பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படும் என ஆளுநர் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில் தவெகவை ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநரை கண்டித்து அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும், காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அதன் ஒரு பகுதியாக சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் உடனடியாக பெரும்பான்மை உள்ள கட்சியை அழைத்து பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்றும், பாஜக அரசின் கை பாவையாக ஆளுநர் செயல்பட கூடாது என்பதையும் வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்தும், தமிழ்நாடு ஆளுநரை கண்டித்தும் விசிலடித்து, கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர். மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் சாரதா தேவி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சேலம் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும் சேலம் மாநகராட்சி துணை மேயருமான சாரதா தேவி, ”இந்த தேர்தலில் தனிப் பெரும் கட்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவெடுத்துள்ளது. அப்படி இருக்கும் சூழலில், தவெகவை ஆட்சி அமைக்க தமிழ்நாடு ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும், இல்லையெனில் எங்களது போராட்டம் தொடரும்” என்று தெரிவித்தார்.