காமராஜரின் முதுகில் குத்தியது காங்கிரஸ் - தமிழக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் விமர்சனம்
காமராஜரை காங்கிரஸ் கட்சியும், இந்திரா காந்தியும் மதிக்கவில்லை, உரிய மரியாதை அளிக்கவில்லை என தமிழக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் கூறியுள்ளார்.
Published : November 4, 2026 at 9:25 PM IST
திருநெல்வேலி: காமராஜர் உழைப்பை பெற்று விட்டு அவர் முதுகில் குத்திய கட்சி காங்கிரஸ் என தமிழக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் விமர்சித்துள்ளார்.
ஜனநாயகத்தைக் காப்போம் என்ற முழக்கத்துடன் நாடு முழுவதும் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் தேசியக்கொடி பேரணிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பிரம்மாண்ட தேசியக்கொடி பேரணி இன்று (நவ.4) மாலை நடைபெற்றது. இதில் தமிழக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் உள்ளிட்ட கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
பாஜகவின் தமிழக மேலிடப் பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் தேசியக்கொடியை ஏந்தி பேரணியைத் தொடங்கி வைத்தார். திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாஜக தொண்டர்கள் தேசியக்கொடியை ஏந்தியபடி பேரணியில் உற்சாகமாகப் பங்கேற்றனர். குறிப்பாக, தூத்துக்குடி மாவட்ட பாஜகவினர் 100 அடி நீளமுள்ள பிரம்மாண்ட தேசியக்கொடியை ஏந்தியபடி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும், பாஜக மூத்த தலைவர்களான பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், பொன். பாலகணபதி உள்ளிட்ட கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளும் கலந்துகொண்டனர்.
பேரணியின்போது ஜனநாயகத்தைக் காப்போம், ராகுல் காந்தி ஜனநாயக விரோதமாகச் செயல்படுகிறார், எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையில் எந்தத் தவறும் இல்லை என்பன உள்ளிட்ட முழக்கங்களை எழுப்பியபடி, பதாகைகளை ஏந்தி கட்சியினர் ஊர்வலமாகச் சென்றனர். மாவட்ட நீதிமன்றம் முன்பு தொடங்கிய பேரணி, கே.டி.சி. நகர் நான்கு வழிச்சாலை பாலம் அருகே நிறைவடைந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் கூறுகையில், “ஜனநாயகத்தைச் சீர்குலைக்கும் நடவடிக்கைகளில் காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன. முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி எவ்வாறு ஜனநாயகத்தைச் சீர்குலைத்தாரோ, அதேபோன்ற செயல்களில் மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியும் தற்போது ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இதுதொடர்பாக தமிழகம் முழுவதும் மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம். அரசியல் காரணங்களுக்காக தவெக அரசு, காங்கிரஸ் கட்சியைப் பாதுகாத்து வருகிறது” என விமர்சித்தார்.
காமராஜரின் முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழகத்தின் சிறந்த தலைவரான காமராஜரின் திட்டங்களை தேசிய அளவில் பயன்படுத்திக் கொண்ட இந்திரா காந்தி, அவருக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கவில்லை. காமராஜரை காங்கிரஸ் கட்சியும், இந்திரா காந்தியும் மதிக்கவில்லை.
அவர் முதுகில் குத்தியதன் காரணமாகவே 1967ஆம் ஆண்டு தமிழக மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை ஆட்சியிலிருந்து தூக்கி எறிந்தனர். காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்கள் முதுகில் குத்தும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் என்பதை தமிழக முதலமைச்சர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
தவெக ஆட்சியின் செயல்பாடுகள் குறித்த உண்மை நிலையை தமிழக மக்கள் மெல்ல மெல்ல உணரத் தொடங்கியுள்ளனர். இலவசங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள், தற்போது அவற்றைச் செயல்படுத்த முடியாமல் திணறி வருகின்றனர்” என்றார்.