ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் நாளை ஆர்ப்பாட்டம்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆட்சியமைக்கப் பெரும்பான்மை இல்லை என்று விஜய்யிடம் ஆளுநர் விளக்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : May 7, 2026 at 5:11 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சியமைப்பதில் இழுபறி நீடிக்கும் நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நாளை (மே 8) மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை அறிவித்துள்ளார்.
தனிப் பெருங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் படி ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். எனினும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைக்க அவையில் போதிய அளவில் பெரும்பான்மை பலம் இல்லை என்பதை விஜய்யை நேரில் அழைத்து ஆளுநர் விளக்கியதாக ஆளுநர் மாளிகை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநரைக் கண்டித்து அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும் நாளை (மே 08) அந்தந்த மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்கள் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்கக் கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்படும் மத்திய பாஜகவைக் கண்டித்தும், அவர்களின் கைப்பாவையாக செயல்படும் ஆளுநரைக் கண்டித்தும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் நாளை (மே 8) வெள்ளிக்கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் சார்பாக மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திட தங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
அத்துடன் சென்னை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டிகள் சார்பாக அண்ணா சாலை, தாராப்பூர் டவர் அருகில் நாளை (மே 08) காலை 11.00 மணியளவில் எனது தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
நடைபெறும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர்கள், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள், அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலாளர்கள், மூத்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள், நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற இந்நாள்- முன்னாள் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள், சென்னை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்கள், மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட நிர்வாகிகள், சர்க்கிள், வட்ட தலைவர்கள் மற்றும் அதன் நிர்வாகிகள், பெருநகர சென்னை மாமன்ற காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள், முன்னணி அமைப்புகள், துறைகள் மற்றும் பிரிவுகளின் தலைவர்கள் அதன் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் பங்கேற்பார்கள்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.