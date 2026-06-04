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மாநிலங்களவைத் தேர்தல்; பிரவீன் சக்கரவர்த்தியை வேட்பாளராக அறிவித்தது காங்கிரஸ்

மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான இடம் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்படுவதாக தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று அறிவித்திருந்தார்.

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி - கோப்புப்படம்
பிரவீன் சக்கரவர்த்தி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 10:49 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருந்து காங்கிரஸ் சார்பாக மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி போட்டியிடுவார் என்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்துள்ளது.

அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்த சி.வி. சண்முகம் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இதனால் அவர் தனது மாநிலங்களவை உறுப்பனர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து காலியான அந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு வரும் 18 ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருந்தது.

தமிழகத்தை ஆளும் தவெக தனிப்பெரும்பான்மை கட்சியாக இருப்பதால் மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலில் அக்கட்சி போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை தங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையிலான குழுவினர் முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தனர்.

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அறிவிப்பு
காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

காங்கிரஸ் கட்சியின் கோரிக்கையை தொடர்ந்து, காலியாக உள்ள மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்படுவதாக தவெக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான விஜய் நேற்று அறிவித்திருந்தார்.

தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மாநிலங்களவை இடத்திற்கு யார் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பெயரை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி இன்று அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளர் கே சி வேணுகோபால் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்களின் உத்தரவு பேரில் தமிழக மாநிலங்களவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி போட்டியிட உள்ளார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல் கர்நாடகா, மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான்,ஜார்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளரின் பெயர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

RAJYA SABHA MP ELECTION
TVK CONGRESS
மாநிலங்களவை தேர்தல்
பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
PRAVEEN CHAKRAVARTY

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