’அமைச்சர் சொன்னது வேறு, எம்எல்ஏ கூறியது வேறு’ – திருவண்ணாமலை அரசு விழாவில் புள்ளிவிவர குளறுபடி
ஒரே மேடையில் இரண்டு வெவ்வேறு புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டதால், விழாவில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
Published : June 17, 2026 at 11:20 AM IST
திருவண்ணாமலை: அரசு நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் விழாவில் ஒரே மேடையில் அமைச்சர் மற்றும் எம்.எல்.ஏ வெவ்வேறு புள்ளிவிவரங்களை தெரிவித்ததால் விழாவில் பங்கேற்றவர்கள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
போளூரில் நடைபெற்ற அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா, பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை விட விழாவின் போது ஏற்பட்ட பல்வேறு குளறுபடிகள் மற்றும் சர்ச்சைகள் பெரும் பேசுபொருளாகி உள்ளது.
விழா தொடங்குவதற்கு முன்பே செய்தியாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த இருக்கைகளில் ஆளுங்கட்சி நிர்வாகிகள் அமர்ந்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பத்திரிகையாளர்களிடம், சிலர் மரியாதைக் குறைவாக நடந்து கொண்டதாகவும், “நாங்கள் முக்கிய பிரமுகர்கள், நீங்கள் வேறு இடத்தில் அமருங்கள்” என தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த செய்தியாளர்கள், தரையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனையடுத்து விழாவில் பங்கேற்றிருந்த ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஆனந்த் மற்றும் போளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அபிஷேக் ஆகியோர் நேரில் சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகிகளை அப்புறப்படுத்திய பின்னரே நிலைமை சுமுகமானது.
இதற்கிடையில், மேடையில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை பதிவு செய்ய முயன்ற செய்தியாளர்களுக்கு மேலும் சிரமம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. அமைச்சர் மற்றும் எம்எல்ஏவின் தனிப்பட்ட சமூகவலைதள புகைப்படக்காரர்கள் மற்றும் கேமராமேன்கள், செய்தியாளர்களின் பணிக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில், தொடர்ந்து முன் நின்று புகைப்படங்கள் மற்றும் காணொளிகளை எடுத்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனால் நிகழ்வுகளை பதிவு செய்வதில் ஊடகத்துறையினர் சிரமத்தை சந்தித்தனர்.
நலத்திட்டங்கள் வழங்குவதில் குளறுபடி
விழாவின் மற்றொரு முக்கிய அம்சமாக, நலத்திட்ட உதவிகள் தொடர்பான புள்ளிவிவரங்களில் ஏற்பட்ட முரண்பாடு, கவனத்தை ஈர்த்தது. முதலில் உரையாற்றிய போளூர் எம்எல்ஏ அபிஷேக், 3,362 பயனாளிகளுக்கு ரூ.15 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார். ஆனால் பின்னர் உரையாற்றிய அமைச்சர் ஆனந்த், 2,207 பயனாளிகளுக்கு ரூ.7.5 கோடி மதிப்பிலான உதவிகள் மட்டுமே வழங்கப்படுவதாக கூறினார். ஒரே மேடையில் இரண்டு வெவ்வேறு புள்ளிவிவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டதால், விழாவில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டது. யார் தெரிவித்தது சரியான தகவல் என்ற கேள்வியும் எழுந்தது.
இதுமட்டுமின்றி, அமைச்சர் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் கூட்டத்தில் இருந்தவர்களுக்கு தேநீர் மற்றும் பிஸ்கட் விநியோகம் செய்யப்பட்டதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட சத்தம் காரணமாக அமைச்சர் தனது உரையை சில நிமிடங்கள் நிறுத்த வேண்டிய சூழல் உருவானது. பின்னர் அமைதி நிலவிய பிறகே அவர் மீண்டும் தனது உரையைத் தொடர்ந்தார்.
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“தவறு செய்தால் முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பார்” என்று அமைச்சர் மேடையில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த வேளையிலேயே, மேடைக்கு கீழே தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் விழாவில் பங்கேற்றவர்களிடையே முணுமுணுப்பை ஏற்படுத்தியது.