சேதுபதி அரண்மனையில் கௌரவப் போட்டி; நவராத்திரி விழாவில் 400 ஆண்டு கால பாரம்பரியத்தை பாதித்த மன்னர் குடும்ப மோதல் - பின்னணி என்ன?
மன்னராட்சி முறை ஒழிக்கப்பட்ட போதிலும், சேதுபதி மன்னர்கள் மீது மக்கள் வைத்திருந்த அன்பின் காரணமாக இன்றைக்கும் அவர்களை 'மன்னர்கள்' என்று அழைத்து மகிழ்கின்றனர்.
Published : October 25, 2026 at 6:47 PM IST
- BY இரா.சிவக்குமார்
ராமநாதபுரம் அரண்மனையில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் நவராத்திரி விழாவின் நிறைவு நாளில், பாரம்பரியமாக நடைபெற்று வந்த அம்மன் ஊர்வலமும், மகர்நோன்பு பொட்டலில் அம்பு எய்தும் நிகழ்ச்சியும் இந்த ஆண்டு வழக்கம்போல் நடைபெறவில்லை.
சேதுபதி மன்னர் குடும்பத்தினரிடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம், தள்ளுமுள்ளால் பல ஆண்டுகளாக தடையின்றி நடந்து வந்த பாரம்பரிய விழா அரண்மனை வளாகத்திற்குள்ளேயே சுருங்கிய சம்பவம், அங்கு வந்த பக்தர்களுக்கு அதிர்ச்சியையும், ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒரு திருவிழாவை நடத்துவதில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு மட்டும்தானா அல்லது சமஸ்தான நிர்வாகம், அறங்காவலர் பதவி, குடும்ப வாரிசுரிமை, கோயில்களில் வழங்கப்படும் பாரம்பரிய மரியாதைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய நீண்டகாலப் பிரச்சினையின் வெளிப்பாடா? என்பன போன்ற கேள்விகளை இந்த மோதல் எழுப்பியுள்ளது.
சேதுபதி அரச மரபின் வாரிசுத் தொடர்ச்சி
ராமநாதபுரம் சேதுபதி பரம்பரை கி.பி. 17ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து அரசியல் அதிகாரம் பெற்ற அரச மரபில் இருந்து தொடங்குகிறது. 1605-1620 வரை சடைக்கத் தேவர் உடையான் சேதுபதி அரசராக இருந்தார். இவர் முதல் அரசர் ஆவார். அதற்கு பிறகு பல சேதுபதி மன்னர்களும், அவரின் வாரிசுகளும் அடுத்தடுத்து பொறுப்பிற்கு வந்து சேதுச்சீமையை ஆண்டனர். அப்போதும் கூட இதுபோன்ற வாரிசு சண்டைகள் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த நூறாண்டு வரலாற்றிலிருந்து பார்த்தால் சேதுபதி அரசர்களின் மரபு பாஸ்கர சேதுபதியிடமிருந்து (1889-1903) தொடங்குகிறது. அதன் பிறகு ராஜாராஜ ராஜேஸ்வர சேதுபதி (1903-1929), சண்முக ராஜேஸ்வர சேதுபதி (1929-1967), இராமநாத சேதுபதி (1967-1979), ராஜேஸ்வரி நாச்சியார் (1979 முதல் தொடர்கிறது) ஆகியோர் ஆண்டனர்.
ராஜேஸ்வரி நாச்சியாரின் சித்தப்பா மகன் தான் குமரன் சேதுபதி (தம்பி முறை). இவரது மனைவி லட்சுமி நாச்சியார். இவர்களின் மகன்தான் நாகேந்திர சேதுபதி. தற்போது பிரச்சனை ஏற்பட்டிருப்பது ராஜேஸ்வரி நாச்சியாருக்கும், அவரது மருமகனான நாகேந்திர சேதுபதிக்கும் தான்.
1971-ல் முடிவுக்கு வந்த மன்னராட்சி
இந்தியாவை பொறுத்தவரை கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு 26-வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் வாயிலாக முன்னாள் மன்னர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரமும், Privy Purse என்ற மன்னர் மானியம் முறையும் முடிவுக்கு வந்தது. இந்த திருத்தச் சட்டம் 1971 டிசம்பர் 28ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.
இந்த நடைமுறை ராமநாதபுரம் சேதுபதி சமஸ்தான வாரிசுகளுக்கும் பொருந்தும். மன்னராட்சி ஒழிக்கப்பட்ட போதிலும், சேதுபதி மன்னர்கள் மீது மக்கள் வைத்திருந்த அன்பு காரணமாக இன்றைக்கும் அவர்களை 'மன்னர்கள்' என்று அழைத்து மகிழ்கின்றனர். அதேபோல, கோவில்களில் பரம்பரை அறங்காவலர்கள் என்ற அடிப்படையில் அவர்களுக்கான அங்கீகாரமும் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
திருவிழாவில் வெடித்த மோதலால் மாறிய வழக்கம்
இப்படிப்பட்ட சூழலில், ராமநாதபுரம் அரண்மனையில் உள்ள சேதுபதி மன்னர் குடும்பத்தின் குலதெய்வமான ராஜராஜேஸ்வரி அம்மனுக்கு ஆண்டுதோறும் நவராத்திரி விழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டும் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி காப்புக் கட்டுதலுடன் தொடங்கிய திருவிழா, 9 நாட்கள் ஆட்டம் பாட்டம், கலை நிகழ்ச்சிகள், பரதநாட்டியம் என கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
விழாவின் நிறைவு நாளான அக்.20 ஆம் தேதி, தங்க சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளிய ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் அரண்மனையிலிருந்து ஊர்வலமாகப் புறப்பட்டு, மகர்நோன்பு பொட்டலைச் சென்றடைய வேண்டும். அங்குதான் பாரம்பரியமாக அம்பு எய்தும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுவது வழக்கம்.
ஆனால், அம்மன் புறப்பாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றபோது, சேதுபதி குடும்பத்தினரிடையே மரியாதை செலுத்துவது மற்றும் நிகழ்ச்சியை முன்னெடுப்பது தொடர்பாக வாக்குவாதம் எழுந்தது. இந்த வாக்குவாதம் தள்ளுமுள்ளாக மாறியதால், காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டு இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். பின்னர், அம்மன் அரண்மனையிலிருந்து வெளியே கொண்டுவரப்பட்டபோதும், பாதுகாப்பு தொடர்பாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியதானதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, மகர்நோன்பு பொட்டலுக்குச் செல்லாமல், அம்மன் மீண்டும் அரண்மனை வளாகத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டார். அரண்மனை வளாகத்திலேயே அம்பு எய்தும் நிகழ்ச்சியும் நடத்தப்பட்டது. அப்போது, நிகழ்ச்சியை காண உள்ளே செல்ல முயன்ற பக்தர்களை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார், அரண்மனைக் கதவுகளை மூடினர். இதனால் வெளியே காத்திருந்த பக்தர்கள் அம்மனைத் தரிசிக்க முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர். இதனால், குடும்பப் பிரச்சனை பொதுவெளியில் தெரியவந்தது.
ராணி ராஜராஜேஸ்வரி நாச்சியாரின் விளக்கம்
ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் தேவஸ்தானத்தின் பரம்பரை அறங்காவலரான ராணி ராஜராஜேஸ்வரி நாச்சியார், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அளித்த விளக்கத்தில், குடும்பத்தின் நிர்வாகப் பின்னணியையும் தனது தரப்பு குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைத்தார்.
“தனது தந்தை ராமநாத சேதுபதி பரம்பரை அறங்காவலராகவும், ராமேசுவரம் கோயில் தக்காராகவும் இருந்ததாகவும்; அவர் மறைவுக்குப் பிறகு தாம் மைனராக இருந்ததால், தாயார் இந்திராதேவி நாச்சியார் அந்த பொறுப்புகளை வகித்தார்" என்றும தெரிவித்துள்ளார்.
"தொடர்ந்து, 1997ஆம் ஆண்டு முதல் ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் தேவஸ்தானத்தின் பரம்பரை அறங்காவலராகவும், சமஸ்தானச் சத்திரங்களின் பரம்பரை அறங்காவலராகவும் தான் இருந்து வந்தேன். 2023ஆம் ஆண்டு முதல் தனது மூத்த மகள் ராணி வி.அபர்ணா நாச்சியார் தேவஸ்தானத்திலும், இளைய மகள் ராணி வி.அஸ்மிதா நாச்சியார் சத்திரங்கள் தொடர்பான நிர்வாகத்திலும் அறங்காவலர்களாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
கொலை மிரட்டல் குற்றச்சாட்டு
மேலும், "தசரா விழாவின் நிறைவு நாளில், அம்மன் புறப்பாட்டுக்கு முன்பு பரம்பரை அறங்காவலரும், பூசகரும் மலர் தூவி வழிபடுவது உள்ளிட்ட சடங்குகள் பாரம்பரியமாக நடைபெற்று வருகிறது.
ஆனால், இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தவிடாமல் நாகேந்திர சேதுபதி, அவரது மனைவி சிந்து லிங்கம், அவரது தாயார் லட்சுமி நாச்சியார் மற்றும் ராமேசுவரம் கோயில் பணியாளர் பாலதண்டாயுதம் உள்ளிட்டோர் தடுத்ததாகவும், வெளியூரிலிருந்து ஆட்களை வரவழைத்து மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் அவர் ராஜராஜேஸ்வரி நாச்சியார் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அம்மன் மீது மலர்களை வீசி அவமரியாதை செய்ததாகவும், பூசகர்கள் மற்றும் சுவாமியை சுமப்பவர்களுக்குக் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது
அசம்பாவிதங்களை தவிர்த்து கோயில் மற்றும் பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டே அம்மன் ஊர்வலத்தை அரண்மனை வளாகத்திற்குள் நடத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாகவும், ஆகம முறைப்படி பூஜைகள் செய்து அம்பு எய்தும் வைபவம் நடத்தப்பட்டது. பொதுமக்கள் அம்மனை வழக்கமான ஊர்வலத்தில் தரிசிக்க முடியாததற்கு வருத்தம் தெரிவித்ததுடன், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற நிலை ஏற்படாது என்றும் பாரம்பரிய விழா தொடர்ந்து நடைபெறும்" என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.
நாகேந்திர சேதுபதியின் எதிர்ப்புக்கான காரணம் என்ன?
அதேசமயம், மறைந்த குமரன் சேதுபதியின் மகனான நாகேந்திர சேதுபதி, இந்த விவகாரத்தில் முற்றிலும் மாறுபட்ட கருத்தை முன்வைத்துள்ளார். “ராஜராஜேஸ்வரி அம்மனின் பாரம்பரிய ஊர்வலம் நடைபெறாததால், பக்தர்கள் வேதனையடைந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ள அவர், சுமார் 400 ஆண்டுகளாகக் கட்டிக்காக்கப்படும் பாரம்பரியமும், கலாச்சாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்து" என்று வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
“தனது தந்தை குமரன் சேதுபதியின் மறைவுக்குப்பிறகு, மக்கள் மத்தியில் தனக்குக் கிடைத்த செல்வாக்கைத் தன் அத்தை ராணி ராஜராஜேஸ்வரி நாச்சியார் போட்டியாகக் கருதுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். திருஉத்தரகோசமங்கை கோயில் நிகழ்ச்சியில் தனக்குப் பரிவட்டம் கட்டும் மரியாதை நிறுத்தப்பட்டதாகவும், மதுரை அழகர்கோவில் உள்ளிட்ட பிற கோயில்களிலும் தங்கள் குடும்பத்திற்கு கிடைத்து வந்த மரியாதைகள் தடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.
தசரா விழாவின்போதும், அம்மனுக்குத் தீபாராதனை காட்டும்போது ராணி தரப்பினருக்கு மரியாதை வழங்கப்பட்ட நிலையில், தங்கள் குடும்பத்தினருக்கு அந்த மரியாதை மறுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அம்மன் ஊர்வலம் ரத்து செய்யப்பட்டு அரண்மனைக்குள் அம்பு எய்தும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டதால், பாரம்பரியமாகத் திருவிழாவைக் காண வந்த பக்தர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பியுள்ளனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சரும், இந்து சமய அறநிலையத்துறையும் தலையிட்டு விசாரணை நடத்த வேண்டும்” என்பதே அவரது கோரிக்கை.
ஆண் வாரிசு; ராம்நாடு ராஜா யார்?
மேலும் “கொள்ளு தாத்தா சண்முகநாதன் சேதுபதிக்கு நான்கு மனைவியர். அவர்களில் முதல் மனைவிக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள். இரண்டாவது மனைவிக்கு குழந்தைகள் கிடையாது. மூன்றாவது மனைவிக்கு தான் எனது தாத்தா மற்றும் எனது அத்தை ராஜேஸ்வரி நாச்சியாரின் அப்பா ராமநாத சேதுபதி, தஞ்சாவூரில் உள்ள என்னுடைய அப்பத்தா ஆகியோர் பிள்ளைகள் ஆவர். கடைசி மனைவிக்கு 4 பெண் பிள்ளைகள். மூத்த வாரிசு தான் வர வேண்டுமென்றால், அதற்கு முன்னர் நிறைய அப்பத்தாக்கள் எனக்கு உண்டு.
ஆண் வாரிசு என்று எடுத்துக் கொண்டால் ராமநாத சேதுபதியும் எனது தாத்தா நாகேந்திர சேதுபதியும் தான் உள்ளனர். இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள ஆண் வாரிசு என்றால் எனது அப்பா குமரன் சேதுபதி தான். இந்நிலையில் எனது தந்தையாருக்கு ஒரே ஆண் வாரிசு நான் மட்டும்தான்" என்று மன்னர் குடும்பத்தில் மூத்த வாரிசு தான் அறங்காவலராக வரவேண்டும் என்ற அடிப்படையில் விமர்சனம் வைக்கும் ராஜேஸ்வரி நாச்சியார் தரப்பிற்கு, நாகேந்திர சேதுபதி தரப்பு பதில் அளித்துள்ளது.
முதல் மரியாதையா, வாரிசுரிமையா?
இருதரப்பினரின் விளக்கங்களையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, தற்போதைய மோதலுக்கு பின்னால் குறைந்தது மூன்று முக்கியமான பிரச்சினைகள் இருப்பதாக தெரிகிறது.
- 1. சமஸ்தான நிர்வாக உரிமை
ராணி ராஜராஜேஸ்வரி நாச்சியார், 1997ஆம் ஆண்டு முதல் பரம்பரை அறங்காவலராகச் செயல்பட்டு வருவதாக கூறுகிறார். மறுபுறம், மறைந்த குமரன் சேதுபதியின் மகனான நாகேந்திர சேதுபதி, குடும்பத்தில் தனக்குள்ள இடம் மற்றும் உரிமைகள் தொடர்பாகக் கேள்விகளை எழுப்புகிறார்.
சமஸ்தான நிர்வாகத்தில் யாருக்கு என்ன உரிமை உள்ளது. பரம்பரை அறங்காவலர் பதவியை யார் வகிக்க வேண்டும், அந்த பொறுப்புகள் எவ்வாறு தொடர வேண்டும் என்பவைதான் இந்த மோதலின் அடிப்படையான கேள்விகள். ராணி தரப்பின் கூற்றுப்படி, நாகேந்திர சேதுபதி சமஸ்தானத்தில் அறங்காவலர் பதவி கோரி வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளார். அதை எதிர்த்து தாங்களும் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
- 2. குடும்ப வாரிசுரிமை மற்றும் உறவுமுறை தொடர்பான சர்ச்சை
நாகேந்திர சேதுபதி, மறைந்த குமரன் சேதுபதியின் மகன் என்ற அடிப்படையில் தனது குடும்பத்தின் உரிமைகளையும், பாரம்பரிய மரியாதைகளையும் முன்வைக்கிறார். ஆனால், நாகேந்திர சேதுபதி மதுக்கூருக்கு தத்து கொடுக்கப்பட்டவர் என்றும், அதனால் ராமநாதபுரம் சமஸ்தானத்தில் அவருக்கு உரிமை கிடையாது என்றும் ராணி ராஜராஜேஸ்வரி நாச்சியார் தெரிவித்துள்ளார்.
அதாவது, குமரன் சேதுபதியின் மகனான நாகேந்திர சேதுபதி கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மதுக்கூரை சேர்ந்த ஜமீன்தார் கிருஷ்ணசாமி கோபாலர் என்ற குடும்பத்திற்கு தத்துக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்ற வழக்கு ஒன்றில் ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கிரிராஜ் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு மே 31ஆம் தேதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இக்குறிப்பிட்ட தத்து பத்திரம் போலியானது என்றும், சட்டப்படி செல்லாதது என்றும் அறிவிக்க கோரி நாகேந்திர சேதுபதி வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தஞ்சாவூர் இரண்டாவது கூடுதல் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றம் குறிப்பிட்ட தத்து பத்திரத்தை செல்லாதது என தீர்ப்பளித்துள்ளது. இத்தீர்ப்பை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, கிழமை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு கடந்த ஜூலை 17ஆம் தேதி இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.
- 3. கோயில் மரியாதைகள் மற்றும் பாரம்பரியச் சடங்குகளில் முன்னுரிமை
அம்மனுக்கான முதல் மரியாதை யாருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்? ஊர்வலத்தை தொடங்கும் சடங்குகளை யார் முன்னெடுக்க வேண்டும்? பரிவட்டம் கட்டுதல், தீபாராதனை மரியாதை உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளில் எந்த குடும்பத்தினருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும்? போன்ற கேள்விகள் குடும்பத்தினரிடையே நிலவும் அதிகாரப் போட்டியின் வெளிப்பாடாக மாறியுள்ளது என்பதே இருதரப்பினரின் குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து தெரிகிறது.
மத மற்றும் அரச குடும்பப் பாரம்பரியங்களில் மரியாதை என்பது வெறும் சடங்கு சார்ந்த நிகழ்வாக மட்டுமல்லாமல், அந்த குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் அங்கீகாரமாகவும் பார்க்கப்படலாம். எனவே, மரியாதை வழங்கப்படுவதில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குடும்ப உறவுகளையும் நிர்வாக அதிகாரம் குறித்த விவாதங்களையும் தீவிரப்படுத்தக்கூடும்.
குடும்ப மோதலுக்கு பக்தர்கள் பலியா?
சேதுபதி குடும்பத்தினருக்கிடையே உள்ள நிர்வாக அல்லது வாரிசுரிமைப் பிரச்சினை குடும்பத்திற்குள் மட்டுமே தீர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கலாம். ஆனால், அதன் விளைவாகப் பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் பாரம்பரியத் திருவிழா பாதிக்கப்படும்போது, அது தனிப்பட்ட குடும்ப விவகாரமாக மட்டும் இருக்காது.
இந்த ஆண்டு அம்மன் வழக்கமான ஊர்வலத்தில் மகர்நோன்பு பொட்டலுக்குச் செல்லவில்லை. அரண்மனை வளாகத்தில் நடைபெற்ற அம்பு எய்தும் நிகழ்ச்சியைக் காணவும் பக்தர்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டனர். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது அவசியமாக இருக்கலாம். ஆனால், அத்தகைய சூழ்நிலை உருவாகாமல் இருக்க முன்கூட்டியே உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டனவா? குடும்பத்தினரிடையே நிலவும் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கும், திருவிழாவின் பாரம்பரிய நடைமுறைகள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தார்களா? என்பதும் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய கேள்விகளாகும்.
மத நிகழ்வுகளின் தொடர்ச்சி என்பது சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தினரின் விருப்பத்தை மட்டும் சார்ந்ததல்ல. பக்தர்களின் நம்பிக்கை, கோயில் மரபுகள் மற்றும் பொதுமக்களின் பங்கேற்பு ஆகியவையும் அதனுடன் தொடர்புடையவை.
உண்மைகளை தெளிவுபடுத்துவது அவசியம்
இந்த சர்ச்சையில் இருதரப்பினரும் தங்களது நிலைப்பாடுகளை முன்வைத்துள்ள நிலையில், உண்மைகளை ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தெளிவுபடுத்துவது அவசியம். இதற்காகப் பின்வரும் அம்சங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
- ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் தேவஸ்தானத்தின் தற்போதைய பரம்பரை அறங்காவலர் யார் என்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் என்ன?
- அறங்காவலர் பதவி மற்றும் நிர்வாக உரிமைகள் தொடர்பாக நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் என்ன? அவற்றில் ஏதேனும் இடைக்கால உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளனவா?
- ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் ஊர்வலம் மற்றும் மகர்நோன்பு பொட்டலில் அம்பு எய்தும் நிகழ்ச்சி தொடர்பான பாரம்பரிய நடைமுறைகள் என்ன?
- விழாவின் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் என்ன குறைபாடுகள் ஏற்பட்டன?
- பக்தர்கள் அரண்மனை வளாகத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படாததற்கான காரணங்கள் என்ன? அதற்கான முடிவை யார் எடுத்தனர்?
- இரு தரப்பினருக்கும் இடையே சமரசம் ஏற்படுத்தி, அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் விழாவை வழக்கம்போல் நடத்துவதற்கான நடைமுறைகளை வகுக்க முடியுமா? என்ற கேள்விகள் அனைத்தையும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை பரிசீலித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
என்னதான் தீர்வு
ராமநாதபுரம் சேதுபதி குடும்பத்தின் வரலாறு, அப்பகுதியின் கோயில்கள், சமய நிறுவனங்கள், சத்திரங்கள் மற்றும் கலாசார மரபுகளுடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒன்றாகும். அந்த பாரம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படும் ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் தசரா விழா, குடும்பத்தினரின் அதிகாரப் போட்டியால் பாதிக்கப்படுவது வருத்தத்திற்குரியது.
இந்த விவகாரத்தில் ராணி ராஜராஜேஸ்வரி நாச்சியார் தரப்பின் பாதுகாப்பு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளும், நாகேந்திர சேதுபதி தரப்பின் பாரம்பரிய மரியாதை மறுக்கப்பட்டதாக முன்வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகளும் முறையாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு தரப்பின் விளக்கத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வதோ, மற்றொரு தரப்பின் குற்றச்சாட்டுகளை ஆதாரமின்றி உண்மையாகக் கருதுவதோ பிரச்சினைக்கு தீர்வாகாது என்ற கருத்து எழுந்துள்ளது.
குடும்பத்தினரிடையே நிர்வாக உரிமை தொடர்பான வழக்குகள் இருந்தால், அவை சட்டப்படி தீர்க்கப்பட வேண்டும். அதே நேரத்தில், பக்தர்களின் நம்பிக்கையுடன் தொடர்புடைய பாரம்பரியத் திருவிழாக்கள் குடும்ப மோதல்களின் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். சமஸ்தான நிர்வாக உரிமைக்கான போட்டியில், பல தலைமுறைகளாக தொடரும் பாரம்பரிய விழாவும், பக்தர்களின் வழிபாட்டு உரிமையும் பாதிக்கப்பட வேண்டுமா?
இதற்கான பதிலோ குற்றச்சாட்டுகளிலும், எதிர்க் குற்றச்சாட்டுகளிலும் இல்லை. ஆவணங்கள் சார்ந்த விசாரணை, சட்டப்பூர்வ தெளிவு, உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான நடைமுறைச் சமரசம் ஆகியவற்றில் தான் இருக்கிறது. இந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட சர்ச்சை அடுத்த ஆண்டும் தொடராமல் இருக்க, நிர்வாக உரிமை தொடர்பான குழப்பங்களுக்கு தீர்வு காண்பதும், பாரம்பரிய விழா தடையின்றி நடைபெறுவதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்கூட்டியே செய்வதும் அவசியமாகும்.